Data actualizării: 18:55 04 Noi 2025 | Data publicării: 18:41 04 Noi 2025

România și NATO, față în față: Bolojan discută modernizarea armatei cu amiralul Vandier
Autor: Alexandra Curtache

România și NATO, față în față: Bolojan discută modernizarea armatei cu amiralul Vandier Foto: Guvernul României
 

Premierul Ilie Bolojan l-a primit pe amiralul Pierre Vandier pentru discuții despre modernizarea armatei și securitatea Flancului Estic.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe amiralul Pierre Vandier, Comandantul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT), pentru discuții privind prioritățile României în cadrul NATO și adaptarea industriei și armatei naționale la provocările tehnologice actuale în domeniul securității.

Consolidarea poziției NATO și politica de descurajare

În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat că obiectivul României este consolidarea poziției Alianței de descurajare și menținerea unei politici de apărare solide pe termen lung.

Modernizarea armatei și relansarea industriei naționale de apărare reprezintă pilonii principali ai acestei strategii, a explicat oficialul român.

România susține proiectul „Santinela Estică”

România continuă să susțină proiectul „Santinela Estică”, destinat creșterii vigilenței și consolidării capacității de apărare a Flancului Estic al NATO.

Țara noastră va contribui activ la implementarea acestui program, parte a eforturilor colective de întărire a securității regionale.

Cooperare industrială și transfer de tehnologii

Discuțiile au inclus și modalitățile prin care cooperarea industrială între statele aliate poate fi intensificată, precum și transferul de soluții tehnologice avansate pentru modernizarea capabilităților armatei.

Premierul Bolojan a subliniat necesitatea unei coordonări strânse între UE și NATO, precum și utilizarea instrumentelor europene, cum este Programul SAFE, pentru creșterea investițiilor în industria de apărare și modernizarea acesteia.

