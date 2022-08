România și Bulgaria și-au triplat achiziția de petrol rusesc. Adrian Negrescu îi dă dreptate lui Klaus Iohannis: Singura concluzie după ce Mugur Isărescu a spus că băncile sar calul

Pe acest subiect a intervenit și analistul economic Adrian Negrescu care a precizat:

”Noi continuăm să facem afaceri și în zona de gaze. Să nu uităm că noi importăm în continuare gaze de la Gazprom prin două offshore-uri la cele mai mari prețuri din Europa. De ce? Pentru că din păcate nu am avut un contract direct cu Gazpromul, a trebuit întotdeauna să lucrăm prin intermediari. În ceea ce privește petrolul, lucrurile sunt cunoscute de ani de zile, faptul că noi depindem de aceste importuri. Faptul că autoritățile ne dau tot timpul asigurări că situația este sub control nu ne încălzește cu nimic. Doamne ferește, și într-un fel e bine că nu am ajuns la plafonarea prețurilor la carburanți, deoarece știți că s-a discutat puternic despre această zonă. Am fi ajuns și noi ca în Ungaria, acolo unde a început să dea carburant cu porția, pentru că astfel de soluții nu funcționează într-o economie de piață. Ce se întâmplă acum e rezultatul unui stat eșuat, dând cea mai multă crezare spuselor președintelui Iohannis, iar ceea ce a zis azi Mugur Isărescu, un alt om plătit din banii publici, care a constatat că băncile sar calul în România, denotă faptul că, într-adevăr, nu avem organe ale statului care să acționeze și să sancționeze toate mecanismele astea abuzive și toate comportamentele astea speculative din piață, fie că vorbim despre energie, despre gaze, de zona financiară, de zona lemnului, etc...”, a declarat analistul economic, Adrian Negrescu, în emisiunea Politica Zilei , emisiune transmisă de B1TV.

Citește și:

Vasilescu (BNR): ”Măsuri de austeritate, doar într-o situație ca în 2010”. Negrescu: Dacă Germania intră în recesiune, exporturile noastre vor tinde spre zero

”Europa este cea mai slabă verigă a economiei globale”. ”Sunt în miezul războiului și al crizei energetice”, iar euro va atinge paritatea cu dolarul până în august, explică mai mulți analiști, citați de publicația NYT.

Adrian Vasilescu arată, pentru Radio DCNews, de ce stagflația este principalul pericol economic pentru economie.

”Despre dobânda cheie, de astăzi, în trecut, discutăm cât doriți. Despre evoluțiile dobânzii cheie în viitor nu putem să discutăm, pentru că anticipațiile privind dobânda cheie sunt interzise la Băncile Centrale, pentru că pot influența piața.”, a subliniat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR.

Aceasta a întărit afirmațiile lui Mugur Isărescu și arată că scenariul cel mai distructiv pentru România este stagflația, combinația dintre inflație și stagnare economică. Mugur Isărescu explica, în conferința de joi, cât de nociv este acest fenomen, rememorând perioada anilor 70, atunci când economia mondială a avut nevoie de aproximativ 10 ani pentru a reveni pe creștere.

Măsuri de austeritate, doar într-o situație similară cu cea din 2010

”Dacă ne uităm la ce scriu americanii sau cei din zona Euro, ei se raportează la două extreme: criza de acum, față de criza din 1973-1978. Prețul petrolului a făcut explozie. Am văzut atunci, în Statele Unite, cozi la benzină mai ceva ca la noi în anii 80”, arată Vasilescu.

Întrebat fiind în ce situație ar fi nevoită România să apeleze la măsuri de austeritate, Vasilescu opinează: ”Într-o situație asemănătoare cu cea din 2010”.

Totuși, consilierul guvernatorului BNR arată că, deși criza din 2010 a venit tot pe un fundal inflaționist, inflația a fost cu o singură cifră. ”Atunci România a fost nevoită să majoreze TVA-ul, care a produs inflație pentru un an. După un an, inflația generată de majorarea TVA a dispărut”, explică acesta.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.