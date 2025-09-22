România riscă să piardă 17 miliarde de euro din fondurile pentru agricultură. Fermierii trag un semnal de alarmă

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), care reunește organizații reprezentative ale fermierilor și cooperativelor din România, solicită sprijinul europarlamentarilor români pentru obținerea unei alocări bugetare corecte în cadrul viitorului program financiar 2027-2034. Reprezentanții fermierilor atrag atenția că propunerea actuală a Comisiei Europene presupune o pierdere de 17,4 miliarde de euro pentru România și subminează competitivitatea agriculturii naționale.

În perioada 2021-2027, România a beneficiat de 46,6 miliarde de euro din bugetul Uniunii Europene, estimat la 1,2 trilioane. Raportat la noul buget propus de 2 trilioane pentru 2028-2034, țara noastră ar trebui să primească cel puțin 77,6 miliarde de euro. Însă, potrivit propunerii Comisiei, România ar urma să primească doar 60,2 miliarde, ceea ce înseamnă o diminuare de 17,4 miliarde.

„Este imperios necesar ca reprezentanții României în Parlamentul European să sprijine negocierile pentru obținerea unui buget cu cel puțin 17,6 miliarde de euro mai mare”, transmit organizațiile membre ale AAC.

Critici privind modul de calcul al alocărilor

Alianța semnalează că documentul recent publicat de Comisia Europeană, care prezintă o creștere de 18% a alocărilor pentru România, se bazează pe o comparație incorectă. Aceasta ia în calcul doar Pilonul I al Politicii Agricole Comune (PAC), plățile directe, finanțate prin FEGA și ignoră Pilonul II, finanțat prin FEADR.

În actuala programare, România a primit 21,47 miliarde de euro cumulat pe cei doi piloni. Astfel, comparația exclusiv pe Pilonul I este considerată „eronată și înșelătoare” de către fermieri.

Impactul inflației și al liberalizării comerțului

AAC atrage atenția că inflația din ultimii 7 ani, care a depășit 30%, a erodat veniturile fermierilor și a crescut costurile de producție, mai ales în condițiile dependenței de inputuri importate. În plus, liberalizarea comerțului cu produse agricole din Ucraina și Republica Moldova a accentuat presiunea asupra producătorilor români, confruntați cu concurență neloială.

Un alt punct criticat vizează condiționarea fondurilor de respectarea unor reforme și jaloane care nu au legătură directă cu agricultura. Procedura prin care statul trebuie să avanseze sumele, urmând ca rambursarea să fie făcută ulterior de Comisie, creează incertitudine și riscuri de blocaj financiar.

„Această situație va vulnerabiliza fermierii și, pe termen lung, va afecta balanța comercială a României cu produse agroalimentare”, avertizează AAC.

Solicitare fermă adresată europarlamentarilor români

Organizațiile membre subliniază că Politica Agricolă Comună trebuie să rămână o prioritate la nivel european și să fie tratată cu aceeași importanță ca politicile de securitate, apărare și extindere.

„Agricultura europeană are responsabilitatea de a furniza alimente sigure, de calitate și la prețuri accesibile pentru cetățenii europeni. Din acest motiv, PAC trebuie să revină la poziția prioritară în cadrul instituțional al Uniunii”, se arată în mesajul transmis.

În concluzie, AAC cere europarlamentarilor români să susțină ferm negocierile pentru menținerea unei proporții bugetare cel puțin la nivelul actual, ajustată cu rata reală a inflației. Potrivit calculelor organizațiilor, România are nevoie de minimum 27,91 miliarde de euro doar pentru Politica Agricolă Comună.

„Vă solicităm să tratați această diferență de buget ca pe o linie roșie și să insistați pentru menținerea proporției bugetare prin negocieri ferme, profesioniste și consecvente”, transmit reprezentanții fermierilor.