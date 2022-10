România, probleme cu Kosovo la preliminariile EURO 2024. Meleșcanu: Nu recunoaștem țara. Dacă nu se găsește o soluție, pierdem cu 3-0

„Kosovo nu este recunoscut de un număr de state printre care suntem și noi, România. Nu am recunoscut niciodată independența Kosovo. În mod normal, ceea ce se poate face în momentul actual, ar trebui ca federația noastră de fotbal, prin Răzvan Burleanu, să discute și cu alte state care au aceeași poziție ca și România și va trebui ca, împreună, să ajungă la o modalitate care nu ar trebui să distrugă nici întregul sistem, dar nici să nu respecte lucruri care sunt foarte clare din punctul de vedere al României.

De aceea, eu aș spune că FRF va trebui să găsească soluții. Dacă nu, ceea ce se poate face este... să pierzi cu 3-0 cu Kosovo”, a spus fostul ministru de Externe Teodor Meleșcanu, la Antena 3.

„Păi da, dar dacă pierzi cu 3-0 în ambele meciuri sau măcar într-unul dintre ele este clar că-ți riști calificarea. Grupa este destul de grea pentru o echipă ca a României.

Atenție, s-a întâmplat un episod foarte interesant acum doi ani. Este vorba de Republica Moldova care trebuia să organizeze meciul său cu Kosovo, stat pe care Republica Moldova nu-l recunoaște. Atunci s-a ajuns la compromisul de a organiza meciul în afara țării. Prima lor opțiune a fost România, numai că ai noștri au spus că nici noi nu recunoaștem Kosovo. De data asta, noi suntem în aceeași situație”, a transmis moderatorul emisiunii, Răzvan Dumitrescu.

„Ce faci în situația asta? Asta era, de fapt, întrebarea. Dacă se joacă, se cântă imnul, se afișează steagul. Vor putea folosi, măcar la nivel de retorică, faptul că sunt cumva recunoscuți”, a conchis el.

Naţionala României şi-a aflat adversarele din grupa preliminară pentru Euro 2024

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată într-o grupă accesibilă în preliminariile Campionatului European - EURO 2024, alături de Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra, potrivit tragerii la sorţi efectuate duminică la Frankfurt.



Finalistele ultimei ediţii, Italia şi Anglia, fac parte din aceeaşi grupă, C, în care se mai află Ucraina, Macedonia de Nord şi Malta, scrie Agerpres.

Edi Iordănescu, scrisoare către fanii naţionalei: Jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa naţională

"Întâi de toate, vă mulțumesc tuturor celor care susțineți echipa națională și cu atât mai mult celor care ați fost alături de noi la meciurile din acest an. Sprijinul vostru contează enorm pentru jucători, aveți capacitatea de a aduce un plus în jocul nostru. Pentru modul în care ne-ați susținut și pentru devotamentul vostru, vă mulțumesc din suflet!

Așa cum am spus-o și ieri, în fața membrilor Comitetului Executiv, trebuie să construim pe fundația pe care am reușit să o clădim pe parcurs în acest an. Ne aflăm într-un moment de consolidare care necesită continuitate. Am făcut o analiză și avem concluzii pozitive și negative.

Un lucru bun este că avem o medie de vârstă care ne oferă speranță. Fotbaliștii noștri sunt în pragul în care randamentul lor trebuie să atingă nivelul maxim. Iar jucătorii sunt principalul motiv pentru care am venit la echipa națională și pentru care am ales să continui pe acest drum! Cred în ei, cred în potențialul lor de a crește. Sunt sigur că vor munci și vor lupta, devenind mai buni!

Una dintre concluziile negative a fost că ne lipsește experiența internațională și că avem nevoie ca jucătorii noștri din străinătate să lupte pentru obiective mărețe ca să își ridice nivelul. În același timp, mă bucur că FCSB și CFR Cluj s-au calificat în grupele unei competiții europene, îi va ajuta pe jucătorii de acolo să capete experiență la acest nivel.

