Data actualizării: 12:34 29 Sep 2025 | Data publicării: 12:32 29 Sep 2025

România poate răsufla ușurată? Ce înseamnă victoria PAS în Republica Moldova: Analiza lui Chirieac
Autor: Elena Aurel

europarlamentari-republica-moldova_69193000 Foto: Agerpres
 

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat că victoria PAS este o ușurare pentru Republica Moldova și România și previne consolidarea unei baze militare rusești în zonă.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), susținător al președintei Maia Sandu, este câștigătorul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Cu această ocazie, fostul președinte Traian Băsescu a transmis un mesaj în care sugerează că votul este o „armă” mai puternică decât orice armă militară.

„O armă care nu ucide!

28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmaşi ai luI ŞTEFAN CEL MARE l-au învăţat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL", a transmis fostul președinte Traian Băsescu pe pagina de Facebook. 

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat această postare și a explicat  victoria este o ușurare pentru Moldova și România și previne consolidarea unei baze militare rusești în zonă. De asemenea, analistul politic a subliniat importanța continuării sprijinului politic, economic și cultural.

„E interesantă declarația domnului președinte Traian Băsescu. Problema este că, de prea multe ori, în istoria recentă, Putin a trecut cu armele peste vot. Sper să nu se întâmple același lucru și în Republica Moldova, mai ales că, în situația actuală, de pe teren nu se mai poate întâmpla așa ceva, dar dacă Ucraina pică, atunci Moldova va fi în primejdie, până nu își termină parcursul european. Rezultatul de ieri e o ușurare și pentru Moldova, dar și pentru România, sau în special pentru România.

Faptul că Rusia nu va reuși să-și facă o uriașă bază militară în Republica Moldova e bine și pentru România, și pentru Uniunea Europeană, și pentru tot flancul estic al NATO. Deci, din momentul acesta, nu înseamnă că trebuie să ne relaxăm. Înseamnă că munca asiduă, investițiile, ajutorul financiar, politic, social și cultural trebuie să continue la cu totul și cu totul alte cote.

Deci, normal ar trebui ca procesul de integrare europeană a Republicii Moldova să se termine în 2028-2029, cel târziu, pe mandatul PAS. Politici întregi trebuie schimbate, inclusiv politica față de minoritatea rusă", a spus Bogdan Chirieac. 

 

„Propaganda lui Putin și-a făcut datoria"

Analistul politic a explicat că aproape jumătate din populația Republicii Moldova a preferat Rusia, și nu Uniunea Europeană, din frică, influențată de propaganda rusă. Acesta a subliniat importanța acordării drepturilor minorităților ruse, pentru ca acestea să vadă beneficiile integrării în Uniunea Europeană și să înțeleagă că viața în Moldova și UE este mai bună decât în Rusia lui Putin.

„Totuși, aproape jumătate din populația Republicii Moldova s-a gândit că Rusia, așa cum e ea - în război, sânge, mizerie, groază, dictatură, abuz, ucideri - e de preferat Uniunii Europene. De ce acest lucru? Că nu-i o reacție inumană. Din frică... Propaganda lui Putin și-a făcut datoria și le-a insuflat etnicilor ruși, cetățeni moldoveni din Republica Moldova, teama de Europa.

Trebuie să vorbești cu ei, să le oferi drepturi, așa cum sunt în toată Uniunea Europeană, drepturi pentru minorități, în așa fel încât rușii să vadă că e mult mai bine în Moldova și în Uniunea Europeană decât în Rusia lui Putin. Este foarte important și acest aspect”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

 

Rezultate aproape finale în Republica Moldova: PAS peste 50%, Blocul Patriotic la 24%

După numărarea voturilor din 2272 de secții de votare din totalul de 2274 (99,91%), tabloul politic din Republica Moldova arată astfel:

  • PAS – 50,16% (791.042 voturi)

  • Blocul Patriotic – 24,19% (381.489 voturi)

  • BE „Alternativa” – 7,97% (125.660 voturi)

  • Partidul Nostru – 6,20% (97.849 voturi)

  • PPDA – 5,62% (88.675 voturi)

  • PP PSDE – 0,95% (15.060 voturi)

  • Andrei Năstase – 0,85% (13.417 voturi)

  • CUB – 0,84% (13.311 voturi)

  • MRM – 0,64% (10.144 voturi)

  • LOC – 0,39% (6.130 voturi)

  • Olesea Stamate – 0,33% (5.257 voturi)

  • PNM – 0,33% (5.132 voturi)

În total, au fost exprimate 1.577.150 de voturi, iar harta electorală este aproape integral albastră, semn al dominației Partidului Acțiune și Solidaritate.

PAS reușește astfel să obțină peste jumătate din voturile exprimate, ceea ce îi oferă un avantaj solid în configurarea viitorului Parlament și a viitoarei guvernări. Blocul Patriotic, al doilea clasat, rămâne la o distanță semnificativă, cu puțin peste 24%.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

