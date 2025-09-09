România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare

SAFE (Acțiune de Securitate pentru Europa) este noul instrument financiar al UE conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre pentru a accelera pregătirea în materie de apărare, permițând investiții urgente și majore în sprijinul industriei europene de apărare, cu accent pe eliminarea lacunelor critice în materie de capabilități.

SAFE va oferi până la 150 de miliarde de euro în împrumuturi pe termen lung, la prețuri competitive, statelor membre care solicită asistență financiară pentru investiții în capabilități de apărare. Aceste împrumuturi vor finanța eforturi urgente și la scară largă de achiziții, asigurându-se că industria de apărare a Europei poate furniza echipamentele necesare atunci când este cea mai mare nevoie de acestea, se precizează pe siteul Comisiei Europene.

Pentru a maximiza impactul și a reduce fragmentarea, proiectele se vor baza pe achiziții comune, implicând cel puțin un stat membru care beneficiază de SAFE și un alt stat membru, precum și Ucraina și țările SEE-AELS. Cu toate acestea, având în vedere realitățile geopolitice actuale, SAFE va sprijini temporar și achizițiile efectuate de fiecare stat membru în parte pentru a asigura livrarea la timp a activelor critice.

Împrumuturile contractate de UE pentru finanțarea noului program vor permite acordarea către statele membre solicitante a unor împrumuturi pe termen lung, cu preț competitiv și structură atractivă. Condițiile acestor împrumuturi beneficiază de ratingul de credit solid al Uniunii Europene.

Un răspuns unit al apărării europene

SAFE susține obiectivele stabilite de Consiliul European în martie 2025 pentru creșterea pregătirii pentru apărare. Este primul pilon al Planului/Pregătirii ReArm Europe 2030 al Comisiei Europene, care își propune să deblocheze peste 800 de miliarde de euro în cheltuieli pentru apărare în întreaga UE.

Inițiativa completează eforturile existente ale UE prin:

- Stimularea bugetelor naționale de apărare printr-o mai mare flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și creștere;

- Facilitarea investițiilor legate de apărare prin intermediul fondurilor de coeziune și regionale ale UE;

- Valorificarea sprijinului din partea Băncii Europene de Investiții;

- Mobilizarea capitalului privat pentru a sprijini inițiativele strategice de apărare.

SAFE sprijină achizițiile de produse de apărare prioritare grupate în două categorii:

Categoria 1

- Muniții și rachete

- Sisteme de artilerie, inclusiv capacități de lovitură de precizie la distanță mare

- Capacități de luptă terestră și sistemele lor de sprijin, inclusiv echipamente pentru soldați și arme de infanterie

- Drone mici (clasa 1 NATO) și sisteme anti-dronă aferente

- Protecția infrastructurii critice

- Domeniul cibernetic

- Mobilitate militară, inclusiv contra-mobilitate

Categoria 2

- Sisteme de apărare aeriană și antirachetă

- Capacități maritime de suprafață și subacvatice

- Drone altele decât dronele mici (clasele 2 și 3 NATO) și sistemele anti-dronă aferente

- Capacități strategice de sprijin, precum (dar fără a se limita la) transport aerian strategic, realimentare în aer, sisteme C4ISTAR, precum și active și servicii spațiale

- Protecția activelor spațiale

- Inteligență artificială și război electronic

Contractele de achiziții publice trebuie să asigure că nu mai mult de 35% din costurile componentelor provin din afara UE, SEE-EFTA sau Ucrainei.

Proiectele din Categoria 2 trebuie să respecte condiții de eligibilitate mai stricte, inclusiv deținerea de către contractori a capacității de a modifica echipamentele, în caz de necesitate, fără restricții din partea unor state non-UE.

Polonia – €43,734,100,805

România – €16,680,055,394

Franța – €16,216,720,524

Ungaria – €16,216,720,524

Italia – €14,900,000,000

Belgia – €8,340,027,698

Lituania – €6,375,487,840

Portugalia – €5,841,179,332

Letonia – €5,680,431,322

Bulgaria – €3,261,700,000

Slovacia – €3,216,367,641

Estonia – €2,660,932,171

Cehia – €2,060,000,000

Croația – €1,700,000,000

Cipru – €1,181,503,924

Finlanda – €1,000,000,000

Spania – €1,000,000,000

Grecia – €787,669,283

Danemarca – €46,796,822

Deși numai statele membre pot obține împrumuturi SAFE, următoarele țări pot participa la achiziții publice comune:

- Țările aderente, candidate și potențial candidate la UE;

- Țările care au semnat parteneriate de securitate și apărare cu UE, cum ar fi Albania, Canada, Japonia, Moldova, Macedonia de Nord, Norvegia, Coreea de Sud și Regatul Unit.

Se pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale suplimentare pentru a extinde participarea și eligibilitatea.

Până când are România timp să facă împrumuturi

SAFE a intrat în vigoare la 29 mai 2025, în urma publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre pot depune planuri naționale pentru a accesa finanțare și pentru a începe implementarea proiectelor de achiziții publice aliniate la prioritățile UE.

De îndată ce acestea sunt primite, Comisia va începe să revizuiască și să evalueze lotul inițial de propuneri de Planuri Naționale de Investiții în Apărare, depuse în cadrul SAFE.

- 29 iulie 2025: Termen limită pentru ca statele membre să își exprime interesul și să cuantifice suma indicativă a împrumuturilor care urmează să fie solicitate

- până la 30 noiembrie: 2025 Depunerea Planurilor Naționale de Investiții în Apărare

- până în ianuarie 2026: Adoptarea Deciziilor de Punere în Aplicare ale Consiliului

- până în februarie 2026: Negocierea acordurilor de împrumut și a acordurilor operaționale, declanșând prefinanțarea

MApN, precizări

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți, 9 septembrie, de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Aceasta este a doua cea mai mare alocare stabilită la nivelul Uniunii Europene și reprezintă o oportunitate strategică pentru creșterea capacității de apărare a țării noastre.

Din perspectiva Ministerului Apărării Naționale, programul european SAFE oferă o oportunitate de finanțare prin proiecte comune în domenii precum achiziția de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea de capabilități tehnologice avansate și modernizarea infrastructurii militare.

Fondurile vor sprijini programe esențiale de înzestrare ale Armatei României, selectate din Programul multianual de înzestrare (PIAR) și corelate cu cerințele operaționale naționale și obligațiile asumate la nivel NATO și UE.

Printre proiectele eligibile se numără: sisteme de apărare aeriană cu bază la sol, radare de supraveghere aeriană, transportoare blindate și mașini de luptă ale infanteriei, nave de luptă și sprijin, drone, sisteme UAV și muniții de diferite calibre, inclusiv rachete.

Ministerul Apărării Naționale susține implicarea industriei naționale de apărare în producția și mentenanța acestor capabilități, prin cooperare cu parteneri internaționali și transfer de tehnologie.

Participarea la programul SAFE este un instrument vital pentru modernizarea și consolidarea capabilităților militare ale României. Fondurile alocate vor permite finanțarea proiectelor majore de înzestrare, contribuind la interoperabilitatea cu forțele aliate și la îndeplinirea angajamentelor în cadrul NATO și UE.

Mecanismul SAFE este un instrument financiar temporar, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, care își propune să sprijine apărarea colectivă europeană prin stimularea cooperării industriale și reducerea fragmentării pieței de echipamente de apărare. România a fost unul dintre cele 19 state membre care și-au exprimat interesul pentru acest program.

