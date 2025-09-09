Data publicării:

România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

SAFE (Acțiune de Securitate pentru Europa) este noul instrument financiar al UE conceput pentru a oferi sprijin financiar statelor membre pentru a accelera pregătirea în materie de apărare, permițând investiții urgente și majore în sprijinul industriei europene de apărare, cu accent pe eliminarea lacunelor critice în materie de capabilități.

SAFE va oferi până la 150 de miliarde de euro în împrumuturi pe termen lung, la prețuri competitive, statelor membre care solicită asistență financiară pentru investiții în capabilități de apărare. Aceste împrumuturi vor finanța eforturi urgente și la scară largă de achiziții, asigurându-se că industria de apărare a Europei poate furniza echipamentele necesare atunci când este cea mai mare nevoie de acestea, se precizează pe siteul Comisiei Europene.

Pentru a maximiza impactul și a reduce fragmentarea, proiectele se vor baza pe achiziții comune, implicând cel puțin un stat membru care beneficiază de SAFE și un alt stat membru, precum și Ucraina și țările SEE-AELS. Cu toate acestea, având în vedere realitățile geopolitice actuale, SAFE va sprijini temporar și achizițiile efectuate de fiecare stat membru în parte pentru a asigura livrarea la timp a activelor critice.

Împrumuturile contractate de UE pentru finanțarea noului program vor permite acordarea către statele membre solicitante a unor împrumuturi pe termen lung, cu preț competitiv și structură atractivă. Condițiile acestor împrumuturi beneficiază de ratingul de credit solid al Uniunii Europene.

Un răspuns unit al apărării europene

SAFE susține obiectivele stabilite de Consiliul European în martie 2025 pentru creșterea pregătirii pentru apărare. Este primul pilon al Planului/Pregătirii ReArm Europe 2030 al Comisiei Europene, care își propune să deblocheze peste 800 de miliarde de euro în cheltuieli pentru apărare în întreaga UE.

Inițiativa completează eforturile existente ale UE prin:

- Stimularea bugetelor naționale de apărare printr-o mai mare flexibilitate în cadrul Pactului de stabilitate și creștere;

- Facilitarea investițiilor legate de apărare prin intermediul fondurilor de coeziune și regionale ale UE;

- Valorificarea sprijinului din partea Băncii Europene de Investiții;

- Mobilizarea capitalului privat pentru a sprijini inițiativele strategice de apărare.

SAFE sprijină achizițiile de produse de apărare prioritare grupate în două categorii:

Categoria 1

- Muniții și rachete

- Sisteme de artilerie, inclusiv capacități de lovitură de precizie la distanță mare

- Capacități de luptă terestră și sistemele lor de sprijin, inclusiv echipamente pentru soldați și arme de infanterie

- Drone mici (clasa 1 NATO) și sisteme anti-dronă aferente

- Protecția infrastructurii critice

- Domeniul cibernetic

- Mobilitate militară, inclusiv contra-mobilitate

Categoria 2

- Sisteme de apărare aeriană și antirachetă

- Capacități maritime de suprafață și subacvatice

- Drone altele decât dronele mici (clasele 2 și 3 NATO) și sistemele anti-dronă aferente

- Capacități strategice de sprijin, precum (dar fără a se limita la) transport aerian strategic, realimentare în aer, sisteme C4ISTAR, precum și active și servicii spațiale

- Protecția activelor spațiale

- Inteligență artificială și război electronic

Contractele de achiziții publice trebuie să asigure că nu mai mult de 35% din costurile componentelor provin din afara UE, SEE-EFTA sau Ucrainei.

Proiectele din Categoria 2 trebuie să respecte condiții de eligibilitate mai stricte, inclusiv deținerea de către contractori a capacității de a modifica echipamentele, în caz de necesitate, fără restricții din partea unor state non-UE.

Polonia – €43,734,100,805

România – €16,680,055,394

Franța – €16,216,720,524

Ungaria – €16,216,720,524

Italia – €14,900,000,000

Belgia – €8,340,027,698

Lituania – €6,375,487,840

Portugalia – €5,841,179,332

Letonia – €5,680,431,322

Bulgaria – €3,261,700,000

Slovacia – €3,216,367,641

Estonia – €2,660,932,171

Cehia – €2,060,000,000

Croația – €1,700,000,000

Cipru – €1,181,503,924

Finlanda – €1,000,000,000

Spania – €1,000,000,000

Grecia – €787,669,283

Danemarca – €46,796,822

Deși numai statele membre pot obține împrumuturi SAFE, următoarele țări pot participa la achiziții publice comune:

- Țările aderente, candidate și potențial candidate la UE;

- Țările care au semnat parteneriate de securitate și apărare cu UE, cum ar fi Albania, Canada, Japonia, Moldova, Macedonia de Nord, Norvegia, Coreea de Sud și Regatul Unit.

Se pot încheia acorduri bilaterale sau multilaterale suplimentare pentru a extinde participarea și eligibilitatea.

Până când are România timp să facă împrumuturi

SAFE a intrat în vigoare la 29 mai 2025, în urma publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre pot depune planuri naționale pentru a accesa finanțare și pentru a începe implementarea proiectelor de achiziții publice aliniate la prioritățile UE.

De îndată ce acestea sunt primite, Comisia va începe să revizuiască și să evalueze lotul inițial de propuneri de Planuri Naționale de Investiții în Apărare, depuse în cadrul SAFE.

- 29 iulie 2025: Termen limită pentru ca statele membre să își exprime interesul și să cuantifice suma indicativă a împrumuturilor care urmează să fie solicitate

- până la 30 noiembrie: 2025 Depunerea Planurilor Naționale de Investiții în Apărare

- până în ianuarie 2026: Adoptarea Deciziilor de Punere în Aplicare ale Consiliului

- până în februarie 2026: Negocierea acordurilor de împrumut și a acordurilor operaționale, declanșând prefinanțarea

MApN, precizări

România va beneficia de 16,68 miliarde de euro finanțare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE), potrivit alocărilor provizorii anunțate marți, 9 septembrie, de Comisia Europeană pentru statele membre care au exprimat interesul pentru acest program. Aceasta este a doua cea mai mare alocare stabilită la nivelul Uniunii Europene și reprezintă o oportunitate strategică pentru creșterea capacității de apărare a țării noastre.

Din perspectiva Ministerului Apărării Naționale, programul european SAFE oferă o oportunitate de finanțare prin proiecte comune în domenii precum achiziția de tehnică militară de ultimă generație, dezvoltarea de capabilități tehnologice avansate și modernizarea infrastructurii militare.

Fondurile vor sprijini programe esențiale de înzestrare ale Armatei României, selectate din Programul multianual de înzestrare (PIAR) și corelate cu cerințele operaționale naționale și obligațiile asumate la nivel NATO și UE.

Printre proiectele eligibile se numără: sisteme de apărare aeriană cu bază la sol, radare de supraveghere aeriană, transportoare blindate și mașini de luptă ale infanteriei, nave de luptă și sprijin, drone, sisteme UAV și muniții de diferite calibre, inclusiv rachete.

Ministerul Apărării Naționale susține implicarea industriei naționale de apărare în producția și mentenanța acestor capabilități, prin cooperare cu parteneri internaționali și transfer de tehnologie.

Participarea la programul SAFE este un instrument vital pentru modernizarea și consolidarea capabilităților militare ale României. Fondurile alocate vor permite finanțarea proiectelor majore de înzestrare, contribuind la interoperabilitatea cu forțele aliate și la îndeplinirea angajamentelor în cadrul NATO și UE.

Mecanismul SAFE este un instrument financiar temporar, cu un buget total de 150 de miliarde de euro, care își propune să sprijine apărarea colectivă europeană prin stimularea cooperării industriale și reducerea fragmentării pieței de echipamente de apărare. România a fost unul dintre cele 19 state membre care și-au exprimat interesul pentru acest program.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
09 sep 2025, 20:18
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
09 sep 2025, 20:21
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
09 sep 2025, 20:06
MAE, precizări pentru românii care vor să meargă în Nepal
09 sep 2025, 19:24
La ce trebuie să fii atent când comanzi un burger? Sfatul celebrului bucătar Gordon Ramsay
09 sep 2025, 19:41
Tensiuni la granițele NATO: Polonia anunță reținerea unui agent belarus cu sprijin internațional
09 sep 2025, 18:54
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Guvernul Bolojan, între presiunea socială și nevoia de reforme. Tache, Ciuvică și Chirieac, analiză la Miercurea Neagră
09 sep 2025, 18:51
Meloni respinge criticile referitoare la weekendul petrecut cu fiica sa la New York. Ce a declarat
09 sep 2025, 18:48
Revolta Generației Z: Tinerii nepalezi au folosit TikTok și Viber pentru a schimba guvernul
09 sep 2025, 18:39
Fostul adjunct SIS din Republica Moldova, reținut de DIICOT pentru trădare — surse
09 sep 2025, 18:04
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
09 sep 2025, 20:24
Ce este mai avantajos: Un bonus fără depunere sau un bonus cu depunere minimă?
09 sep 2025, 17:26
Un dentist explică de ce nu ar trebui să bei niciodată apă minerală
09 sep 2025, 16:59
Ce să mănânci toamna aceasta pentru un abdomen plat. Bilic: Nu e nevoie de cură de slăbire!
09 sep 2025, 20:00
RetuRO extinde în Sectorul 2 proiectul-pilot pentru promovarea educației ecologice și a solidarității urbane
09 sep 2025, 16:58
Ce discută angajații ANPC, după anunțul lui Bolojan privind reducerea personalului cu 20%
09 sep 2025, 18:15
Prof. Mariana Badea, avertisment în legătură cu cei care scriu „cf”, „cmf” sau vorbesc în romgleză / video
09 sep 2025, 18:56
Mișcarea „Blocăm totul” testează limitele lui Macron, pe 10 septembrie. Analistul Ștefan Popescu face radiografia situației din Franța
09 sep 2025, 17:51
Explozii puternice în Doha, capitala Qatarului. Update: 5 membri Hamas, lichidați de Israel / video
09 sep 2025, 16:28
Interzicerea vânzării de mașini pe benzină și motorină din 2035. Merz, apel către Ursula von der Leyen
09 sep 2025, 16:11
Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris
09 sep 2025, 16:29
ANPDCA: Certificatele de handicap deja emise, cu termen de valabilitate permanent, rămân valabile 
09 sep 2025, 15:58
UE: Măsuri pentru reducerea risipei alimentare și a deșeurilor textile generate de sectorul de fast fashion 
09 sep 2025, 15:49
Polonia închide granița cu Belarus din cauza exercițiilor Zapad-2025
09 sep 2025, 15:54
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
09 sep 2025, 15:44
Blackout în Berlin. Pană de curent masivă
09 sep 2025, 15:15
„Blocați Totul": Mișcarea de protest care adâncește problemele politice ale lui Macron
09 sep 2025, 15:56
Ies noi detalii la iveală despre profesoara care s-a sinucis împreună cu copilul de 7 ani. Război îngrozitor cu tatăl copilului, polițist
09 sep 2025, 15:07
Accesul la servicii medicale pe timp de criză – dialog cu Dr. Dorian Schwartz
09 sep 2025, 14:18
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 
09 sep 2025, 14:12
Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele
09 sep 2025, 15:19
Procesul pentru tentativa de asasinat asupra lui Trump a început: Suspectul a ales să se apere singur. Mesajul transmis juraților
09 sep 2025, 14:56
Atenție la ce cumperi online! Poți fi amendat drastic pentru import de marfă contrafăcută
09 sep 2025, 13:48
Minoră de 13 ani, exploatată sexual de propria familie. Două persoane au fost arestate
09 sep 2025, 13:21
DNA face percheziții la ELCEN. Directorul general și directorul comercial, printre vizați / Update
09 sep 2025, 12:26
Profesori în stradă, în prima zi de cursuri. Ce fel de școală mai începe în România anului 2025? Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / VIDEO
09 sep 2025, 12:24
Haos în Nepal: Premier demisionar, case incendiate și miniștri evacuați cu elicopterul. Ce a stârnit furia
09 sep 2025, 13:38
Un șofer rupe barierele de la trecerea cu calea ferată și intră în alte două mașini - VIDEO
09 sep 2025, 12:43
O profesoară și copilul său de șapte ani, găsiți fără viață în propriul apartament
09 sep 2025, 12:04
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Bogdan Chirieac atrage atenția asupra unui scenariu de coșmar pentru România, în contextul prinderii fostului șef din SIS în țara noastră
09 sep 2025, 14:52
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
09 sep 2025, 11:09
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil / Update
09 sep 2025, 11:04
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
09 sep 2025, 11:22
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
09 sep 2025, 11:37
DC Conducem - Cine răspunde la accidentele cu trotinete din România
09 sep 2025, 10:24
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
09 sep 2025, 11:00
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
09 sep 2025, 11:09
”Rețea de spionaj în Europa”. Noi informații despre gruparea din care face parte Alexandru Bălan, prins în România
09 sep 2025, 10:40
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Cele mai noi știri
acum un minut
Ministrul suedez al sănătății a leșinat în timpul conferinței de presă: „Se poate întâmpla...”
acum 14 minute
Vlad Cubreacov: În România, limba română nu este suficient de protejată în toate formele ei
acum 15 minute
Horoscop 10 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
acum 24 de minute
Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă
acum 34 de minute
Cauza reală a morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
acum 37 de minute
Ce se va întâmpla cu sprijinul militar francez pentru Ucraina după căderea guvernului. Decizia Franței
acum 40 de minute
România poate împrumuta până la 16,8 miliarde de euro prin SAFE. Până când se depune Planul Național de Investiții în Apărare
acum 52 de minute
Prințul Harry face istorie cu o donație impresionantă pentru tineri
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel