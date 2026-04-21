România, pe perfuzii: Ce se va întâmpla cu facturile românilor dacă PSD nu își schimbă decizia / Avertismentul lui Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a fost prezent la emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, unde a explicat că speră ca Sorin Grindeanu și PSD să se răzgândească, după ce ieri au votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, astfel încât coaliția de guvernare să rămână în aceeași formulă și să fie evitată o nouă criză politică.

„În urma votului pe care l-au dat, cei de la PSD au decis că vor crește facturile românilor. Ați văzut reacția astăzi de pe bursă? Ați văzut principalele companii cum au început să înregistreze pierderi? În ce se va traduce acest lucru? În instabilitatea economică, în facturi mai mari și într-o criză economică. Suntem într-o situație internațională foarte proastă”, a spus Ciprian Ciucu.

„România încă este pe perfuzii”

Potrivit primarului, o criză politică ar putea îngreuna și mai mult situația economică a României și poate duce la împrumuturi mai scumpe și instabilitate pe piețe. Acesta a explicat că situația poate fi evitată dacă partidele ajung la un acord după consultări.

„Să știți că am vorbit cu mai mulți miniștri astăzi - și de la PNL, și de la PSD - și mi-au spus că deja funcționarii nu ne mai iau în seamă, simt vântul schimbării, se schimbă Guvernul. Nu se va putea guverna în această situație.

Și poate, după consultările de mâine, și apreciez faptul că domnul Nicușor Dan încearcă să salveze coaliția, să se revină la gânduri mai bune, în urma reacției pe care populația o are și în urma faptului că este clar cum au reacționat și cum vor reacționa în continuare piețele financiare și bursele.

România încă este pe perfuzii. Se împrumută, se va împrumuta și mai scump, va fi mai greu, oameni buni! Nu avem nevoie de această criză politică! Poate fi încă evitată în ceasul al doisprezecelea. De aceea am zis acest lucru”, a spus Ciprian Ciucu la B1 TV.

„Tot ce are de făcut PSD e să nu facă nimic”

Ciprian Ciucu susține că PSD ar trebui să-și lase miniștrii să continue munca fără intervenții politice.

„Tot ce are de făcut PSD e să nu facă nimic, să-și lase miniștrii să-și facă treaba. Am vorbit cu doi miniștri de la PSD astăzi. Erau extrem de triști: „Domnule, am muncit atâta în aceste luni, am muncit pe brânci și am reușit să echilibrăm anumite lucruri, să ducem anumite proiecte, să le deblocăm, să semnăm contracte de finanțare pentru diferite proiecte”.

Nu o să vă dau nici măcar domeniul, că nu vreau ca cineva să-i acuze că vorbesc cu mine și că se exprimau așa. Și le părea efectiv rău pentru propria lor muncă”, a mai spus Ciprian Ciucu la emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.