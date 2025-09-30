România, omagiată de Regele Charles la Londra. A fost oaspetele de onoare al expoziției dedicate Reginei Maria

Potrivit comunicatului transmis de Institutul Cultural Român la Londra, expoziția „Maria a României, Regina Artistă” aduce pentru prima dată în fața publicului britanic acuarelele pictate de Regina Maria. Acestea sunt prezentate într-un dialog artistic cu lucrările din colecția Majestății Sale, „Transylvania Florilegium”, dedicate florei și frumuseții naturale a României.

Expoziția este curatoriată de Dr. Shona Kallestrup și Sorin Mărgărit și reprezintă o punte culturală între patrimoniul artistic românesc și legătura personală a Regelui Charles cu țara noastră.

Regele Charles și legătura cu România

Regele Charles a fost întâmpinat la eveniment de ambasadorul României în Regatul Unit, Excelența Sa Laura Popescu, și de directoarea Institutului Cultural Român, Aura Woodward, care l-a ghidat prin expoziție.

„Am fost incredibil de onorați să îl primim pe Majestatea Sa Regele Carol la expoziția Maria a României, Regina Artistă, realizată de Institutul Cultural Român din Londra pentru a marca 150 de ani de la nașterea sa”, a transmis ICR Londra pe pagina de Facebook.

The King’s Foundation, instituția condusă de Regele Charles, are o serie de proiecte desfășurate în România, reflectând interesul său pentru conservarea tradițiilor, biodiversitate și patrimoniu cultural.

Parteneriate academice și culturale

Expoziția a fost dezvoltată în parteneriat cu Academia Română, Universitatea St Andrews și Fundația Regelui Charles. Proiectul beneficiază de finanțare din partea Institutului Cultural Român, Impactum Group, Macromex și Rețeaua de Sănătate „Regina Maria”, cu sprijinul Upgrade 100 și Fundația Eidos.

Publicul larg poate vizita expoziția gratuit, între 19 septembrie și 12 octombrie, de luni până vineri între orele 11:00-18:00, iar în weekend între orele 11:00-16:00.