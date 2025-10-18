Parteneriat crucial pentru Sănătate. România la sediul central al Băncii Mondiale: Investiții uriașe și digitalizare

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită oficială la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C., unde a discutat cu vicepreședintele instituției, Antonella Bassani, despre reformele din sistemul medical românesc, digitalizarea serviciilor și accelerarea investițiilor în infrastructura spitalicească. Întâlnirea a subliniat parteneriatul strategic dintre România, Banca Mondială și Statele Unite, cu accent pe proiectele deja aflate în derulare și pe noile investiții planificate pentru modernizarea sectorului sanitar.

"Cred cu tărie că parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul esențial"

Astăzi am participat, la sediul central al Băncii Mondiale din Washington D.C., la o întâlnire și o discuție oficială cu vicepreședintele Băncii Mondiale, doamna Antonella Bassani, alături de colegul și prietenul meu, ministrul finanțelor, Alexandru Nazare. Îi mulțumesc pe aceastǎ cale pentru deschidere și pentru suportul constant pentru sistemul medical.

Întâlnirea a avut loc în prezența reprezentanților din bordul de conducere al Băncii Mondiale, precum și a reprezentanților de conducere ai Băncii Mondiale din România și din Europa.

Discuțiile din sectorul sănătății s-au axat pe continuarea reformelor și a procesului de reașezare a serviciilor medicale, în special pe modul în care sunt decontate serviciile către unitățile sanitare, pe digitalizarea sistemului medical și pe accelerarea investițiilor în infrastructură, pentru ca pacienții să beneficieze de condiții moderne de tratament, iar medicii de tehnologie de ultimă generație.

De asemenea, pentru sectorul sănătății, s-a discutat despre importanța și necesitatea parteneriatelor publice-private, atât pentru dezvoltarea infrastructurii medicale, cât și pentru zona de digitalizare și reformă, ca instrumente care pot accelera implementarea și eficientizarea proiectelor strategice.

Am discutat, totodată, despre extinderea capacității de răspuns a României, atât prin creșterea numărului de paturi ATI complet dotate, cât și prin integrarea tehnologiei în siguranța pacientului – un pas esențial pentru o medicină eficientă și sigură.

O parte importantă a dialogului a vizat proiectele deja derulate împreună cu Banca Mondială, printre care:

• Centrul de Arși de la Timișoara, care va fi finalizat la finalul acestui an;

• Centrul de Arși de la Târgu Mureș, programat pentru începutul anului viitor;

• Centrul pentru copii cu arsuri grave de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, care va fi finalizat anul viitor.

Totodată, am punctat necesitatea construirii unui nou Spital de Arși pentru Adulți în București, o investiție majoră pe care o pregătim în perioada următoare.

Cred cu tărie că parteneriatul strâns dintre România, Banca Mondială și Statele Unite ale Americii este unul strategic și esențial pentru dezvoltarea sistemului nostru de sănătate.

Încrederea ne face bine, mai ales atunci când putem pune pe masa partenerilor noștri proiecte reale, nu doar planuri pe hârtie — proiecte care se întâmplă, aici și acum", a explicat pe rețelele sociale Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.