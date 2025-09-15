Lucrările de la Sala Polivalentă Tulcea avansează. Care este stadiul lucrărilor

Echipa DCNewsTV a fost la fața locului. Progresul lucrărilor este unul considerabil iar în curând tulcenii se vor putea bucura în număr mare de spectacole, competiții sportive, concerte și multe alte evenimente care vor aduce un plus cultural zonei.

În acest reportaj puteți afla cum a pornit ideea unei săli polivalente în municipiu Tulcea, care sunt dotările specifice ale Sălii și care este stadiul actual al lucrărilor.

Video

