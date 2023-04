România duce lipsă de medici legişti. Prof. dr. George Cristian Curcă: Un legist la 100.000 de locuitori. Ar fi nevoie de dublarea cifrei actuale

România are o lipsă acută de medici legişti, spune prof.dr. George Cristian Curcă, directorul Institutului Naţional de Medicină Legală Mina Minovici. Acesta a avansat, în cadrul unui interviu pentru DC NEWS şi DC MEDICAL, cifra optimă de specialişti şi a spus şi în câţi ani s-ar putea ajunge la aceasta.

"În sistemul medico-legal public, asta însemnând institute de medicină legală, servicii judeţene de medicină legală care se află în spitalele judeţene şi câteva cabinete de medicină legală la nivel naţional (15-16 cabinete), sunt în total aproximativ 240 de medici legişti. Aproximativ! Nu suntem foarte mulţi, suntem chiar puţini. Adică ar trebui să fim mai mulţi, să avem mai multe posturi. Sunt mai mulţi absolvenţi de rezidenţiat care dobândesc calitatea de medic specialist decât sunt posturi în momentul acesta.

De aproximativ cinci ani de zile, au apărut şi medici legişti şomeri, lucru pe care nu l-am mai văzut în specialitatea noastră. Sunt finanţate posturi, dar ar trebui şi mai multe. Posturile sunt corelate cu numărul de locuitori, ori numărul de locuitori nu este în creştere, din păcate. Există nişte indicatori, poate se schimbă. E nevoie ca ei să fie actualizaţi în raport cu nevoile pe care sistemul medico-legal le are", a declarat Prof. dr. George Cristian Curcă, directorul Institutului Național de Medicină Legală "Mina Minovici", în cadrul emisiunii Dezbateri în Sănătate.

De câţi medici legişti are nevoie, de fapt, România

"În general, numărul de cazuri la care e nevoie de legist e mult mai mare decât în urmă cu cinci ani. Dar nu doar numărul a crescut, ci şi dificultatea, complexitatea lor. Şi sistemul juridic e mult mai sever, mai atent, în raport cu fiecare cauză în parte. Oamenii se apără tot mai mult, apelând la mijloacele de apărare pe care le pot avea procedural de partea lor. Astfel, desfăşurarea procesuală durează, trenează. Asta aduce numeroase expertize cu sine, iar expertizele nu pot fi făcute de acelaşi medic legist, ele trebuie făcute de alţi medici legişti. Şi atunci e nevoie de mai mulţi medici legişti ca să poată face revenirile solicitate de sistemul juridic. Într-adevăr, numărul de medici legişti e mic. Am preluat un sistem medico-legal public vechi de 125 ani, primul de acest fel din lume, pe care noi cei de azi trebuie să îl conducem mai departe, să îi întărim capacităţile de funcţionare, ca să putem veni în ajutorul justiţiei, într-o măsură în care să putem avea excelenţă, să putem crea o instituţie solidă, în care societatea să aibă încredere. Pentru asta, e nevoie de logistică, dar e nevoie şi de personal. Nu avem foarte mulţi medici legişti în ţară, cum am spus. Dar e nevoie şi de tehnologie, fie ea toxicologică, imunologică, anatomopatologică, care să permită un diagnostic medico-legal performant şi modern. Motto-ul profesorului Mina Minovici era 'medicina conduce între auxiliarii justiţiei'. Justiţia are nevoie de mai multe tipuri de expertize pentru a-şi construi convingerea, iar medicina legală este importantă", a mai spus specialistul.

Jurnalistul Val Vâlcu a intervenit şi a întrebat care ar fi numărul optim de medici legişti în România.

"Dacă vorbim de institute sau servicii judeţene de medicină legale, fiecare are nevoile sale în raport cu populaţie şi cu aspectele juridice pe care populaţia le aduce în faţa medicinei legale. Cred că dublu faţă de cât suntem ar fi mai apropiat de nevoile pe care le are sistemul medical. Acum este un medic legist la 70.000 locuitori pentru serviciile judeţene de medicină legală şi un medic legist la 100.000 locuitori în ceea ce priveşte institutele de medicină legală. Ceea ce este cam puţin, în raport cu cantitatea de solicitări şi cu complexitatea acestora. Fiecare cauză duce aproape obligatoriu, în ultimii ani, la noi şi noi reluări", a mai declarat prof. dr. Cristian George Curcă.

UIterior, acesta a spus şi în cât timp ar putea fi ocupate aceste posturi, dacă ar fi oferite medicilor legişti de sistemul public.

"În fiecare an, ca o medie, sunt aproximativ 20 de locuri la rezidenţiat la nivel naţional. Poate 22-23 în unii ani. Bucureştiul, cu Institutul Naţional de Medicină Legală ca centru de formare, are 4-5 locuri în fiecare an. Deci optimul s-ar ajunge în 10 ani, dar între timp mai ies colegi la pensie!", a concluzionat directorul Institutului Mina Minovici.

