România devine hub european pentru producția de muniție NATO. Investiție americană de 220 de milioane de dolari

La Dragomirești, în județul Dâmbovița, urmează să fie construit un nou centru strategic care va servi drept principal hub pentru producția de muniție compatibilă cu standardele NATO din întreaga Europă. Anunțul a fost făcut marți de ministrul Economiei, Bogdan Ivan, în cadrul unei conferințe de presă transmise online.

Noua facilitate va fi realizată în colaborare cu parteneri americani, în baza unui acord care implică un împrumut extern în valoare de 220 de milioane de dolari, obținut în condiții avantajoase pentru statul român. Banii vor sprijini implementarea tehnologiei de ultimă generație în producția de muniții destinate atât forțelor armate române, cât și statelor aliate din UE și NATO.

"E o investiţie majoră, e o investiţie strategică, care marchează solidificarea parteneriatului pe care le avem cu Statele Unite ale Americii şi cu noua administraţie"

"Acum două săptămâni, în baza unui acord între statul român și guvernul american, am semnat, după foarte multe tratative tehnice și politice, o scrisoare de cerere ("letter of request") din partea României, care presupune atragerea a 220 de milioane de dolari dintr-un credit cu condiţii foarte avantajoase pentru România din bani americani şi aducerea tehnologiei SUA într-un parteneriat cu General Dynamics aici, în România, pentru a produce muniţii de calibru 120 şi 155 compatibile NATO, pentru armata României şi pentru întreaga Uniune Europeană," a anunțat ministrul.

Unitatea de producție va fi unică în Europa și va fabrica, printre altele, muniție pentru tancurile Abrams și obuzierele K9, două dintre cele mai importante echipamente militare aflate în dotarea aliaților NATO. În opinia ministrului, această investiție va consolida relația strategică dintre România și Statele Unite și va transforma țara într-un actor-cheie în industria europeană de apărare.

"Asta înseamnă că tot ceea ce înseamnă muniţie pentru tancul Abrams, tot ceea ce înseamnă muniţie pentru K9 [obuzier de fabricație sud-coreeană n.red] va fi produsă în România şi va fi singura capacitate de producţie la nivelul Uniunii Europene. E o investiţie majoră, e o investiţie strategică, care marchează solidificarea parteneriatului pe care le avem cu Statele Unite ale Americii şi cu noua administraţie”, a mai spus Bogdan Ivan.

Pe termen lung, scopul este ca România să devină cât mai autonomă în ceea ce privește producția de echipamente și muniții militare, reducând dependența de importuri. Oficialul a insistat asupra ideii că țara noastră are nevoie de parteneriate solide care să permită producția locală, inclusiv în condiții de criză sau întrerupere a lanțurilor internaționale de aprovizionare.

"România poate deveni un exportator net pe piaţa internaţională"

"România poate deveni un exportator net pe piaţa internaţională”, a punctat Ivan, adăugând că proiectele aflate deja în derulare acoperă o gamă largă de tehnologii de apărare.

Printre aceste inițiative se numără dezvoltarea unor linii de producție pentru pulberi, obuze de 120 și 155 mm, precum și explozibili RDX și TNT la Făgăraș. De asemenea, se lucrează la fabricarea de drone la Carfil Brașov și obținerea licenței pentru elicopterul H215 la IAR Ghimbav. Ministerul Economiei a mărit considerabil bugetul destinat sectorului de apărare în 2025 – cu 300% mai mult comparativ cu anii precedenți, potrivit lui Ivan.

Doar în cadrul proiectului de la Dragomirești, investiția pentru linia de muniție de 155 mm este evaluată la 30 de milioane de lei, cu termen de finalizare stabilit până la sfârșitul acestui an, susține Agerpres.

"Iar dacă vorbim de K9, care va fi făcut nu departe de aici, dacă vorbim despre tancurile Abrams, dacă vorbim despre ceea ce se întâmplă pe tot lanţul de aprovizionare, pot să vă spun că România uşor-uşor, prin acest proiect strategic care se va dezvolta la Dragomireşti, va putea să închidă o mare parte din tot ce înseamnă muniţie calibru NATO pentru interesele proprii, dar mai ales pentru interesele vecinilor şi nu mai suntem în paradigma în care producem doar pentru noi şi aşteptăm să vină un contract din când în când. Nu, o gândim ca un business, o gândim ca o dezvoltare economică extrem de importantă pentru capacitatea noastră de producţie şi România, în această ipostază, are capacităţile, are oamenii, are tehnologia de a deveni un exportator net pe piaţa internaţională”, a explicat acesta.

Declarațiile vin într-un moment în care o mare parte din componentele utilizate în industria românească de apărare – până la 70% – provin din importuri, fie din alte state europene, fie din țări terțe, cum ar fi Statele Unite, potrivit datelor oficiale oferite în luna mai de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

