România - Canada, meci amical. SCOR FINAL

Naționala de fotbal a României a întâlnit reprezentanta Canadei, vineri seară, într-un meci amical, pe Arena Națională din Capitală.

UPDATE

România a fost învinsă de Canada, vineri seară, cu scorul de 3-0, pe Arena Națională din Capitală.

Canada înscrie al treilea gol în partidă, prin reușita lui Sigur, în minutul 77. SCOR 0-3

România - Canada, 0-2 la pauză. Revenim în a doua repriză!

Adversarii tricolorilor aduc tabela la 0-2, după o gafă a portarului Horațiu Moldovan. Ali Ahmed a înscris în minutul 21.

Canada înscrie în minutul 10, după reușita lui Jonathan David.

*Denis Drăguș l-a înlocuit în primul 11 pe Louis Munteanu, care s-a accidentat la încălzirea dinaintea meciului.

Începe meciul!

Mira a intonat imnul național al României, pe Arena Națională din Capitală.

Știre inițială

Echipa națională a României întâlnește, pentru prima dată în istorie, selecționata Canadei. Meciul amical este programat astăzi, 5 septembrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională din București.

Echipe de start

România: 12. Horațiu Moldovan - 2. Andrei Rațiu, 5. Virgil Ghiță, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 6. Marius Marin, 18. Răzvan Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 20. Dennis Man, 9. *Louis Munteanu, 14. Alexandru Dobre. Selecționer: Mircea Lucescu.

Rezerve: 1. Ștefan Târnovanu, 16. Răzvan Sava - 3. Mihai Popescu, 4. Bogdan Racovițan, 7. Denis Drăguş, 8. Adrian Șut, 13. Vladimir Screciu, 17. David Miculescu, 19. Florin Tănase, 21. Darius Olaru, 22. Alexandru Mitriță, 23. Deian Sorescu, 24. Alexandru Chipciu, 25. Ștefan Baiaram.

Canada: 16. Max Crepeau - 23. Niko Sigur, 13. Derek Cornelius, 15. Luc De Fougerolles, 22. Richie Laryea - 17. Tajon Buchanan, 8. Ismael Kone, 7. Stephen Eustaquio (căpitan), 11. Ali Ahmed - 20. Jonathan David, 12. Tani Oluwaseyi. Selecționer: Jesse Marsch.

Rezerve: 1. Dayne St. Clair, 18. Jayden Hibbert - 2. Jahkeele Marshall-Rutty, 3. Zorhan Bassong, 4. Jamie Knight-Lebel, 5. Joel Waterman, 6. Mathieu Choiniere, 9. Theo Blair, 10. Junior Hoilett, 19. Nathan Saliba, 21. Jayden Nelson, 24. Promise David.

Arbitru: Lothar D'hondt; arbitri asistenți: Romain Devillers, Nico Claes (toți din Belgia); al patrulea oficial: Andrei Chivulete (România), potrivit Agerpres.

„Tricolorii” conduși de Mircea Lucescu își vor continua parcursul în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, unde vor întâlni reprezentanta Ciprului, marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, pe GSP Stadium din Nicosia.

 

Asistență numeroasă pe Arena Națională

La începutul zilei de vineri, FRF a anunțat că 30.000 de bilete au fost deja achiziționate de suporteri pentru meciul contra Canadei. Casele de bilete sunt deschise, în ziua partidei, de la ora 12:00 până la 21:30.

Lotul României pentru meciurile din septembrie

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), **Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), *Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

*accidentat, nu va face parte din lot; **accidentat, înlocuit cu Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj)

