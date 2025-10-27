România are șansa de a deveni un hub regional pentru științele vieții

Într-un context în care România își caută noi motoare de creștere economică, industria farmaceutică inovatoare este un sector cu potențial strategic cu dublu impact - medical și economic - care poate contribui la reziliența sistemului public de sănătate. La nivel european, industria farmaceutică este mai productivă în comparație cu industrii cheie. De exemplu, este cu 37.3% mai productivă decât industria telecomunicațiilor și cu 28.2% mai productivă decât serviciile financiare.

Poziționarea industriei farmaceutice drept pilon de competitivitate cu impact în dezvoltarea economică este una dintre direcțiile centrale ale evenimentului organizat de ARPIM: „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - România în dialog cu Europa”, ce se va desfășura în data de 29 octombrie, la Palatul Parlamentului din București. Evenimentul din 29 octombrie va aduce în prim-plan dialogul dintre România și partenerii naționali și cei europeni privind rolul industriei farmaceutice inovatoare ca motor de competitivitate și creștere economică.

Evenimentul are loc într-un moment în care decalajele de acces la tratamente inovatoare pentru pacienții români devin tot mai vizibile. Azi pacienții români așteapă peste 2 ani de la aprobarea europeană a unui medicament, până acesta devine disponibil în regim de gratuitate. În contextul acestor provocări majore, oportunitățile de poziționare economică în sectorul sănătății nu mai pot fi amânat.

De la decalaj la oportunitate: o viziune de reformă

În Uniunea Europeană, industria farmaceutică inovatoare este deja unul dintre cele mai dinamice și influente sectoare economice. Cu o valoare adăugată brută estimată la 311 miliarde de euro, peste 2 milioane de locuri de muncă susținute și investiții anuale consistente în cercetare, sectorul aduce beneficii clare - nu doar pentru sănătate, ci și pentru competitivitatea economică a întregului bloc comunitar.

Această realitate europeană arată de ce competitivitatea în sănătate trebuie privită și ca oportunitate economică majoră pentru România.

România are potențialul de a se alătura acestor modele de succes. Potrivit datelor ARPIM, industria farmaceutică inovatoare a contribuit direct, în 2023, cu peste 6,26 miliarde de lei la bugetul de stat și susține, prin efecte directe, indirecte și induse, peste 57.000 de locuri de muncă în economie. În același an, investițiile în cercetare și dezvoltare (R&D) au ajuns la 101 milioane de lei, marcând o creștere anuală constantă.

„Competitivitatea economică nu se construiește exclusiv prin exporturi sau digitalizare, ci și prin capacitatea unui stat de a susține industrii strategice cu valoare adăugată ridicată - cum este industria farmaceutică inovatoare. România are toate premisele pentru a deveni un hub regional pentru cercetare și dezvoltare în științele vieții, însă acest potențial poate fi valorificat doar printr-un plan coerent de investiții și un angajament politic ferm, coordonat și predictibil” - Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM.

Teme-cheie pentru viitorul sănătății în România

Evenimentul ARPIM este structurat în jurul a trei sesiuni de dezbatere care acoperă cele mai stringente aspecte ale ecosistemului de sănătate din România:

accesul rapid și echitabil al pacienților români la terapii inovatoare,

finanțarea sustenabilă a inovației,

și consolidarea competitivității economice printr-un sector puternic al științelor vieții.

Evenimentul reunește un spectru larg de participanți - de la reprezentanți ai Guvernului și ai principalelor ministere, până la membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European, ambasadori, lideri ai companiilor farmaceutice inovatoare, experți din sănătate publică, reprezentanți ai organizațiilor de pacienți și ai mediului academic.

Dialogul din cadrul evenimentului este orientat către identificarea de soluții concrete și aplicabile, care să contribuie la reducerea decalajelor față de standardele europene și la valorificarea reală a potențialului industriei farmaceutice în România.

Agenda este disponibilă pe: https://arpim.ro/eveniment-inovatia-farmaceutica-motor-de-competitivitate-romania-in-dialog-cu-europa-pentru-un-acces-mai-bun-al-pacientilor-romani-la-terapiile-inovative-29-octombrie/.

Surse de date:

PWC, Economic Footprint of Pharmaceutical Industry in Europe, Nov 2024

https://efpia.eu/media/3dqjpl3x/economic-footprint-of-the-pharmaceutical-industry-in-europe-report.pdf

IQVIA, Economic Footprint of the Innovative Pharmaceutical Industry in Romania. Studiu realizat pentru APRIM, februarie 202