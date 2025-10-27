€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:57 27 Oct 2025 | Data publicării: 13:57 27 Oct 2025

România are șansa de a deveni un hub regional pentru științele vieții
Autor: Alexandra Curtache

ARPIM_20-OCT_LCD-HOL
 

România are șansa de a deveni un hub regional pentru științele vieții. ARPIM aduce în prim-plan rolul strategic al industriei farmaceutice.

Într-un context în care România își caută noi motoare de creștere economică, industria farmaceutică inovatoare este un sector cu potențial strategic cu dublu impact - medical și economic - care poate contribui la reziliența sistemului public de sănătate. La nivel european, industria farmaceutică este mai productivă în comparație cu industrii cheie. De exemplu, este cu 37.3% mai productivă decât industria telecomunicațiilor și cu 28.2% mai productivă decât serviciile financiare. 

Poziționarea industriei farmaceutice drept pilon de competitivitate cu impact în dezvoltarea economică este una dintre direcțiile centrale ale evenimentului organizat de ARPIM: „Inovația farmaceutică: motor de competitivitate - România în dialog cu Europa”, ce se va desfășura în data de 29 octombrie, la Palatul Parlamentului din București.  Evenimentul din 29 octombrie va aduce în prim-plan dialogul dintre România și partenerii naționali și cei europeni privind rolul industriei farmaceutice inovatoare ca motor de competitivitate și creștere economică. 

Evenimentul are loc într-un moment în care decalajele de acces la tratamente inovatoare pentru pacienții români devin tot mai vizibile. Azi pacienții români așteapă peste 2 ani de la aprobarea europeană a unui medicament, până acesta devine disponibil în regim de gratuitate. În contextul acestor provocări majore,  oportunitățile de poziționare economică în sectorul sănătății nu mai pot fi amânat. 

De la decalaj la oportunitate: o viziune de reformă 

În Uniunea Europeană, industria farmaceutică inovatoare este deja unul dintre cele mai dinamice și influente sectoare economice. Cu o valoare adăugată brută estimată la 311 miliarde de euro, peste 2 milioane de locuri de muncă susținute și investiții anuale consistente în cercetare, sectorul aduce beneficii clare - nu doar pentru sănătate, ci și pentru competitivitatea economică a întregului bloc comunitar. 

Această realitate europeană arată de ce competitivitatea în sănătate trebuie privită și ca oportunitate economică majoră pentru România. 

România are potențialul de a se alătura acestor modele de succes. Potrivit datelor ARPIM, industria farmaceutică inovatoare a contribuit direct, în 2023, cu peste 6,26 miliarde de lei la bugetul de stat și susține, prin efecte directe, indirecte și induse, peste 57.000 de locuri de muncă în economie. În același an, investițiile în cercetare și dezvoltare (R&D) au ajuns la 101 milioane de lei, marcând o creștere anuală constantă. 

„Competitivitatea economică nu se construiește exclusiv prin exporturi sau digitalizare, ci și prin capacitatea unui stat de a susține industrii strategice cu valoare adăugată ridicată - cum este industria farmaceutică inovatoare. România are toate premisele pentru a deveni un hub regional pentru cercetare și dezvoltare în științele vieții, însă acest potențial poate fi valorificat doar printr-un plan coerent de investiții și un angajament politic ferm, coordonat și predictibil” - Dan Zaharescu, Director Executiv ARPIM. 

Teme-cheie pentru viitorul sănătății în România 

Evenimentul ARPIM este structurat în jurul a trei sesiuni de dezbatere care acoperă cele mai stringente aspecte ale ecosistemului de sănătate din România: 

  • accesul rapid și echitabil al pacienților români la terapii inovatoare,
  • finanțarea sustenabilă a inovației,
  • și consolidarea competitivității economice printr-un sector puternic al științelor vieții. 

Evenimentul reunește un spectru larg de participanți - de la reprezentanți ai Guvernului și ai principalelor ministere, până la membri ai Parlamentului României și ai Parlamentului European, ambasadori, lideri ai companiilor farmaceutice inovatoare, experți din sănătate publică, reprezentanți ai organizațiilor de pacienți și ai mediului academic. 

Dialogul din cadrul evenimentului este orientat către identificarea de soluții concrete și aplicabile, care să contribuie la reducerea decalajelor față de standardele europene și la valorificarea reală a potențialului industriei farmaceutice în România. 

Agenda este disponibilă pe: https://arpim.ro/eveniment-inovatia-farmaceutica-motor-de-competitivitate-romania-in-dialog-cu-europa-pentru-un-acces-mai-bun-al-pacientilor-romani-la-terapiile-inovative-29-octombrie/.  

Surse de date: 

PWC, Economic Footprint of Pharmaceutical Industry in Europe, Nov 2024 

https://efpia.eu/media/3dqjpl3x/economic-footprint-of-the-pharmaceutical-industry-in-europe-report.pdf   

IQVIA, Economic Footprint of the Innovative Pharmaceutical Industry in Romania. Studiu realizat pentru APRIM, februarie 202 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Ciolacu: Cine e cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan
Publicat acum 9 minute
Soția lui Florinel Coman le dă hoților o lecție, după ce au încercat să le spargă casa
Publicat acum 21 minute
Bolojan, nouă amenințare cu demisia. Elena Cristian „traduce“ neînțelegerile din coaliție
Publicat acum 30 minute
Marcel Ciolacu: „Ei sunt ipocriții care mă făceau praf... Acum se pozează la Catedrală”
Publicat acum 41 minute
Sute de blocuri fără căldură, din cauza avariilor la rețeaua de termoficare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 20 minute
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 4 ore si 16 minute
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 25 Oct 2025
Costul trecerii la ora de iarnă. Adrian Negrescu: Un obicei învechit care frânează economia modernă
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
Publicat acum 17 ore si 57 minute
Nicușor Dan, huiduit la Catedrala Naţională, ar putea păți ca Băsescu. Chirieac: Să se gândească serios dacă va termina acest mandat!
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close