Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a vorbit despre accesul pacienților oncologici la tratamente moderne. Potrivit medicului, problema decontării rămâne un obstacol pentru anumite tratamente aprobate de EMA, iar accesul la acestea poate fi complicat.
Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, medic primar Oncologie Medicală, director medical Centrul Oncologic SANADOR, a explicat că România are, în general, acces bun la tratamente oncologice inovatoare, însă este nevoie de o legislație mai flexibilă, care să faciliteze utilizarea terapiilor noi și în afara protocoalelor, pe baza studiilor și a rezultatelor medicale.
„În ceea ce privește România, în ce stadiu ne aflăm în privința accesului la aceste tratamente moderne comparativ cu alte țări?”, a întrebat Florin Răvdan, jurnalist DC News TV.
„Aș spune că stăm destul de bine, pentru că avem acces la tratamentele noi, inovative. Sigur că poate e nevoie de mai mult, poate e nevoie de mai multă legislație, dar nu o legislație care să îngrădească, ci una care să fie laxă și să permită pacientului accesul la terapii noi și în afara protocoalelor terapeutice, și nu că i se pare medicului, ci în baza realității, a studiilor și rezultatelor din literatură și din viața medicală”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.
Pacienții au acces la medicamente, însă nu și la rambursarea lor
Conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu a subliniat că, teoretic, România are acces la toate tratamentele oncologice, însă problema majoră este decontarea acestora. Majoritatea terapiilor sunt rambursate, ceea ce aduce beneficii pacienților, dar pentru unele tratamente accesul este mai dificil.
„Există tratamente noi la care România încă nu are acces?”, a întrebat Florin Răvdan.
„Teoretic, România are acces la tot, nu discutăm de acces. Discutăm de decontarea tratamentelor, de rambursarea lor. Orice pacient are acces, nu are acces la rambursarea lor.
Terapiile în oncologie sunt rambursate în marea lor majoritate. Sigur că nu toate, dar într-un ritm foarte bun, iar rambursarea a adus beneficii în folosul pacienților. Eu mă refer la terapiile noi care sunt prezente și aprobate de EMA, dar care nu sunt decontate sau decontarea este mai grea sau terapii inovatoare la care accesul este mult mai complicat”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.
Cum se schimbă prognosticul pacienților
Potrivit conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, accesul la terapii țintite, imunoterapii și tratamente noi îmbunătățește prognosticul pacienților, chiar în stadiile avansate ale bolii. Supraviețuirea crește și poate fi prelungită prin trecerea la alte linii terapeutice sau molecule noi, pe măsură ce tumora se modifică.
„Cum se schimbă prognosticul pacienților odată cu accesul la aceste terapii țintite, la imunoterapii, la tratamente din ce în ce mai noi?”, a întrebat Florin Răvdan.
„Ca în orice boală, în oncologie discutăm de stadiul bolii. Sigur că discutăm de stadiul IV de boală, iar prognosticul variază în funcție de beneficiu, de momentul în care aplici tratamentul, de linia în care aplici tratamentul. Lucrurile sunt în schimbare și în favoarea pacientului, în sensul că supraviețuirea pacientului este mai lungă.
Sigur că, de multe ori, cineva care nu lucrează în oncologie spune: «Ce beneficiu e ăla de creștere a supraviețuirii cu două-trei luni?» Este un beneficiu și aș spune chiar un beneficiu important, pentru că ai beneficiu atât timp cât crești supraviețuirea, iar în momentul în care terapia nu mai răspunde, poți să ajungi la altă linie terapeutică sau poate la o nouă moleculă.
Poate e mai greu de înțeles că acea tumoră nu rămâne așa cum e, ea se modifică pe parcursul evoluției bolii și atunci, dacă profilul molecular se modifică, poți să ai acces la alte molecule și în felul ăsta să crești supraviețuirea și calitatea vieții pacientului. Una este ca pacientul să fie în pat și alta este să funcționeze, să-l vezi pe stradă, că se duce la muncă, se întoarce de la muncă”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu la DC News și DC Medical.
