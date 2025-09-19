Terapiile în oncologie sunt rambursate în marea lor majoritate. Sigur că nu toate, dar într-un ritm foarte bun, iar rambursarea a adus beneficii în folosul pacienților. Eu mă refer la terapiile noi care sunt prezente și aprobate de EMA, dar care nu sunt decontate sau decontarea este mai grea sau terapii inovatoare la care accesul este mult mai complicat”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu.

Cum se schimbă prognosticul pacienților

Potrivit conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu, accesul la terapii țintite, imunoterapii și tratamente noi îmbunătățește prognosticul pacienților, chiar în stadiile avansate ale bolii. Supraviețuirea crește și poate fi prelungită prin trecerea la alte linii terapeutice sau molecule noi, pe măsură ce tumora se modifică.

„Cum se schimbă prognosticul pacienților odată cu accesul la aceste terapii țintite, la imunoterapii, la tratamente din ce în ce mai noi?”, a întrebat Florin Răvdan.

„Ca în orice boală, în oncologie discutăm de stadiul bolii. Sigur că discutăm de stadiul IV de boală, iar prognosticul variază în funcție de beneficiu, de momentul în care aplici tratamentul, de linia în care aplici tratamentul. Lucrurile sunt în schimbare și în favoarea pacientului, în sensul că supraviețuirea pacientului este mai lungă.

Sigur că, de multe ori, cineva care nu lucrează în oncologie spune: «Ce beneficiu e ăla de creștere a supraviețuirii cu două-trei luni?» Este un beneficiu și aș spune chiar un beneficiu important, pentru că ai beneficiu atât timp cât crești supraviețuirea, iar în momentul în care terapia nu mai răspunde, poți să ajungi la altă linie terapeutică sau poate la o nouă moleculă.

Poate e mai greu de înțeles că acea tumoră nu rămâne așa cum e, ea se modifică pe parcursul evoluției bolii și atunci, dacă profilul molecular se modifică, poți să ai acces la alte molecule și în felul ăsta să crești supraviețuirea și calitatea vieții pacientului. Una este ca pacientul să fie în pat și alta este să funcționeze, să-l vezi pe stradă, că se duce la muncă, se întoarce de la muncă”, a spus conf. univ. dr. Lucia Stănculeanu la DC News și DC Medical.