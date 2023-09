România a primit o aeronavă de transport de tip C-130H2 Hercules din SUA - VIDEO

O aeronavă militară de transport de tip C-130H2 Hercules a intrat, cu titlu gratuit, în serviciul Forţelor Aeriene Române, prin Programul Excess Defense Articles, care permite SUA să transfere excesul de echipament militar către ţările prietene şi aliate cu costuri reduse sau fără costuri, arată un comunicat MApN transmis vineri.



Livrarea aeronavei C-130H2 Hercules s-a realizat în data de 15 septembrie, iar în perioada 17 - 29 septembrie echipa mobilă de antrenament americană (US Mobile Training Team) a desfăşurat antrenamente în Baza 90 Transport Aerian împreună cu echipajul românesc, pentru familiarizarea acestuia cu noile echipamente de la bordul aeronavei, precizează comunicatul Ministerului Apărării Naţionale (MApN).



Până la finalul anului 2023, România va mai primi încă o aeronavă tip C-130H2, în cadrul Programului Excess Defense Articles.



Potrivit ministerului român, "donarea avionului C-130H2 Hercules către Forţele Aeriene Române este o dovadă a cooperării puternice şi de durată în materie de securitate dintre România şi SUA şi a angajamentului comun faţă de stabilitatea şi securitatea regională". De asemenea, acest fapt demonstrează că "SUA apreciază România drept partener strategic şi aliat cheie în NATO şi sprijină eforturile ţării noastre de a-şi moderniza capacităţile de apărare".



C-130H Hercules este o aeronavă de transport versatilă şi fiabilă, care poate îndeplini o varietate de misiuni cum ar fi transportul aerian, evacuare medicală, asistenţă umanitară şi ajutor în caz de dezastru. Aeronava va spori capacităţile de transport aerian ale României şi interoperabilitatea cu aliaţii NATO, în special pe flancul estic al Alianţei.



Forţele Aeriene Române mai au în dotare patru aeronave de transport C-130 B şi două aeronave C-130 H (ultima primită în anul 2021).



"Programul C-130H Hercules are o importanţă capitală atât pentru Forţele Aeriene Române, cât şi pentru Forţele Armate ale României, în integralitate. Avionul C-130 Hercules are o istorie bogată, perfecţionată prin misiuni de transport începând cu anul 1996, când modelele C-130B au fost integrate în flota de transport", a spus comandorul Emil Tecuceanu, comandantul Bazei 90 Transport Aerian, citat în comunicat.



Potrivit acestuia, Escadrila 901 a Forţelor Aeriene a demonstrat fără îndoială curajul, eficacitatea şi contribuţia sa nepreţuită în misiuni.



De asemenea, sursa citată mai menţionează că "introducerea modelelor H, provenite din inventarul SUA, sporeşte capacitatea de transport a Forţelor Aeriene Române şi duce la creşterea capacităţii de răspuns, caracteristici specifice unei forţe aeriene moderne", conform Agerpres.

