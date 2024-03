Robot umanoid ”masculin”, comportament indecent față de un reporter / video

”Muhammad” este primul robot ”masculin” al unei companii de robotică din Arabia Saudită, iar în prezentarea publică acesta a avut un comportament indecent față de o femeie reporter care se afla în fața acestuia. Concret, ”Muhammad” i-a atins fundul cu mâna,iar momentul, care s-a viralizat pe rețelele sociale a dat curs la numeroase discuții.

Compania saudită de robotică QSS a prezentat săptămâna trecută "Muhammad, robotul umanoid" la DeepFest din Riyadh, scrie Business Insider.

Robotul, îmbrăcat în ținută tradițională saudită, vorbea arabă și engleză. Într-o postare de la DeepFest pe X, Muhammad a fost descris ca fiind "primul robot saudit sub formă de om", precum și un proiect național pentru a evidenția realizările Arabiei Saudite în materie de inteligență artificială.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1