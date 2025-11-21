Robert Fico exclude modificarea Constituţiei în pofida procedurii de încălcare a dreptului comunitar

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, un populist de stânga, a declarat vineri că procedura de încălcare a dreptului comunitar iniţiată de Comisia Europeană (CE) împotriva ţării sale pentru aprobarea unui amendament constituţional care acordă întâietate legislaţiei naţionale faţă de legislaţia UE în anumite aspecte este doar o "măsură preventivă" şi a exclus modificarea Constituţiei, informează EFE și Agerpres.

"Pot confirma sută la sută că nu vor exista modificări ale Constituţiei. Nu există niciun motiv pentru care să luăm în considerare modificarea a ceea ce am inclus în documentul juridic fundamental al Republicii Slovace în timpul ultimei reforme constituţionale", a declarat Fico într-un comunicat de presă, prezentând răspunsul său către Bruxelles.

Controversatul amendament constituţional aprobat în septembrie, pe lângă faptul că acordă întâietate legislaţiei slovace faţă de legislaţia UE în materie de identitate culturală, recunoaşte exclusiv două sexe (masculin şi feminin), restricţionează educaţia sexuală, limitează adopţia la cuplurile heterosexuale căsătorite şi interzice mamele surogat.

Criticii legislaţiei consideră că unul din obiectivele amendamentului este de a restricţiona drepturile comunităţii LGBTQ+.

Anunţând vineri, la Bruxelles, că a iniţiat o procedură de încălcare a dreptului comunitar împotriva Slovaciei, CE a declarat că jurisdicţiile naţionale nu exonerează ţările de obligaţia de a respecta principiile fundamentale ale dreptului european.

În acest sens, a reamintit că autorităţile slovace fuseseră deja informate despre acest lucru înainte de adoptarea amendamentului constituţional şi că Bratislava are acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde obiecţiilor ridicate de executivul european.

În reacţia sa, premierul Fico a declarat că singurul punct al reformei contestat de Bruxelles în cadrul procedurii de încălcare a dreptului comunitar este supremaţia dreptului naţional în materie de identitate culturală, aşa cum este reflectată în articolul 7 din Constituţia slovacă, dar că, în sine, această "suveranitate nu este o problemă".

Politicianul slovac a precizat că CE are o preocupare preventivă cu privire la modul în care Slovacia va aplica acest articol în viitor, mai ales dacă va ajunge să presupună vreun fel de abuz sau va fi utilizat în domenii în care UE are competenţă legislativă exclusivă.

"Vom răspunde procedurii în spiritul faptului că articolul 7 se referă exclusiv la identitatea naţională şi că Republica Slovacă nu are niciun interes să utilizeze acest articol pentru a submina dreptul exclusiv al UE de a adopta acte legislative în alte domenii", a adăugat Fico.