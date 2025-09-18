Risc de război la nivel global și criză de resursă umană în România. Cele mai mari amenințări pentru noi

Doru Frunzulică, vicepreședinte cu atribuţii de preşedinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), a lansat două avertismente majore: unul legat de tensiunile internaționale și înarmarea crescută, care pot duce la conflicte, iar al doilea, privind resursa umană a României, afectată de natalitatea scăzută și dezechilibrul între generații.

Doru Frunzulică a avertizat că tensiunile internaționale și înarmarea crescută pun în pericol stabilitatea globală și a vorbit despre riscul ca astfel de perioade tensionate să ducă la conflicte.

„Cu toată situația internațională, sunt din ce în ce mai multe amenințări, sfidări, provocări la adresa stabilității mondiale, a securității țărilor, a oamenilor și așa mai departe. Știm foarte bine ce se întâmplă și în Ucraina și în Orientul Mijlociu și în Indo-Pacific. Sunt o grămadă de focare, lumea toată se înarmează din ce în ce mai mult. Atenție mare, că în istoria omenirii aceste perioade de înarmare excesivă, până la urmă, au dus la război!

Eu îmi exprim încrederea că oamenii politici vor fi, într-adevăr, niște oameni de stat și în România, ca și pe plan internațional, și că toate aceste probleme vor fi rezolvate într-un mod pașnic și nu prin război, că și războiul rezolvă problemele, dar într-un alt fel”, a spus Doru Frunzulică.

Doru Frunzulică, vicepreședinte cu atribuţii de preşedinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE)

„România va avea probleme din ce în ce mai mari cu resursa umană"

Doru Frunzulică a subliniat că resursa umană este cea mai valoroasă bogăție a unei țări, și, din cauza scăderii natalității, România are o problemă gravă de forță de muncă. Acesta a avertizat că, pe lângă importul de muncitori necalificați, România va trebui să atragă și specialiști cu studii superioare pentru a susține dezvoltarea economică.

„Resursa umană este cea mai importantă bogăție pe care poate să o aibă o țară. (...) La ora actuală, este o mare diferență între forța de muncă, în România, de peste 55 de ani și cei care sunt până în 30-35 de ani. Nu știu ce vom face! Forța de muncă se completează din import, mai ales pentru funcții care nu necesită o pregătire deosebită, însă România va avea probleme din ce în ce mai mari cu resursa umană pentru a completa această diferență între aceste vârste pe care vi le-am prezentat, pentru că nu există.

În 1968, s-au născut în România 680.000 de copii, acum se nasc sub 200.000 pe an. România are o mare problemă din acest punct de vedere. Trebuie să avem programe de susținere a natalității în România și, în același timp, volens nolens (n.r. vrând, nevrând), economia o cere, va trebui să începem să aducem și specialiști, oameni cu studii superioare, în România, nu numai pentru Horeca și food delivery, pentru că altfel nu vom putea dezvolta economia. Există o mare problemă privind resursa umană”, a spus Doru Frunzulică la emisiunea Totul despre bani, de pe DC News, DC News TV şi DC Business.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News