€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Rezidențiat 2025: Peste 3.800 de absolvenți susțin, duminică, examenul la ROMEXPO
Data actualizării: 13:30 15 Noi 2025 | Data publicării: 13:29 15 Noi 2025

Rezidențiat 2025: Peste 3.800 de absolvenți susțin, duminică, examenul la ROMEXPO
Autor: Mihai Ciobanu

rezidentiat_05232200 AGERPRES
 

Anul acesta, pentru concursul organizat în centrul Expozițional ROMEXPO s-au înscris 3.881 de absolvenți.

Anul acesta, pentru concursul de admitere în rezidențiat ce va fi organizat în centrul Expozițional ROMEXPO din Capitală, duminică,  16 noiembrie 2025, s-au înscris 3.881 de absolvenți ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, informează UMF Carol Davila.

Centrele universitare în care are loc concursul de rezidenţiat

La nivel național, concursul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății se va desfășura în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara și va aduna la start 10.147 de candidați (10.575 de candidați/an 2024) care își vor disputa șansele pentru ocuparea celor 5.079 de locuri (4.961 locuri/ an 2024) și 295 de posturi (237 posturi/an 2024).

 În centrul universitar București, la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” vor susține concursul de intrare în rezidențiat cei mai mulți candidați, peste 37% din totalul candidaților înscriși la nivelul întregii țări 3.881: 2.678 pentru domeniul medicină, 809 pentru domeniul medicină dentară și 394 pentru domeniul farmacie.

La nivel național, pentru ocuparea celor 4.354 de locuri scoase la concurs pe domeniul medicină s-au înscris 6.956 de candidați, pentru cele 464 de locuri alocate domeniului medicină dentară, 1.950 candidați, în timp ce pentru cele 261de locuri din domeniul farmacie s-au înscris 1.241 de concurenți.

Mesajul Rectorului Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București

” Pentru toți absolvenții universităților de medicină și farmacie din țară, concursul de rezidențiat reprezintă mai mult decât un examen, fiind practic principala poartă de intrare în marea familie a specialiștilor în sănătate și o etapă definitorie în cariera fiecărui medic. Acest test complex reflectă nu doar anii de pregătire intensă, ci și profundul angajament față de știință și față de oameni.

Le transmit tuturor candidaților mult succes și încrederea că rezultatele lor vor fi pe măsura efortului și a pasiunii investite și sunt convins că, și anul acesta, absolvenții Universității noastre vor confirma tradiția de excelență academică a UMF „Carol Davila”, obținând rezultate remarcabile și demonstrând încă o dată valoarea școlii medicale românești. Rezidențiatul nu este doar un pas profesional, ci începutul unei misiuni nobile, aceea de a transforma cunoașterea în grijă și medicina în artă a vindecării “ a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București.

Cum se va desfăşura concursul

Concursul se va derula sub forma de test-grilă, cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, pe o durată de 4 ore. După expirarea timpului alocat concursului și o pauză de 15 minute, va începe corectura în săli, iar pentru a depune contestaţii, candidaţii vor avea la dispoziţie 24 de ore. Acestea pot viza, întrebările de concurs, recorectarea lucrărilor sau organizarea concursului. Răspunsul contestaţiilor se va da în 48 de ore de la depunerea acestora. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, din care 50 de tip complement simplu şi 150 de tip complement multiplu. Candidații vor putea intra în sala de concurs unde au fost repartizați începând cu ora 8:30, pentru ca la ora 10 să înceapă concursul de intrare în rezidențiat, sesiunea 2025.

Potrivit regulamentului atribuit de către Ministerul Sănătății Concursului de intrare în rezidențiat pe loc și post în medicină, medicină dentară și farmacie, fiecare candidat a achitat o taxă în valoare de 500 de lei, valoare similară celei din 2023/2024. Totodată, ocuparea locurilor în specialităţile medicale se va face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor publicate, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu. Afişarea rezultatelor se va face numai după semnarea ordinului Ministerului Sănătăţii de confirmare a rezultatelor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Rezidențiat 2025
umf carol davila
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Psiholog vs psihiatru: Cine poate face psihoterapie în România? Răspunsul lui Edmond Cracsner
Publicat acum 27 minute
Mirabela Grădinaru, detalii emoționante despre cele două nașteri premature: Nu m-a pregătit nimeni să lupt cu frica
Publicat acum 33 minute
"Iarna nu trebuie să deparazităm animalele", mit sau adevăr? Medicul veterinar Cristian Cristea explică
Publicat acum 40 minute
Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. Mesajul lui Nicuşor Dan
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Rezidențiat 2025: Peste 3.800 de absolvenți susțin, duminică, examenul la ROMEXPO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine face parte din „mafia imobiliară”? Două nume cerute
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 13 Noi 2025
Două vești BUNE pentru economia României! Adrian Negrescu: Este o gură de oxigen nesperată
Publicat pe 13 Noi 2025
Cine ar putea fi „moștenitorul” lui Daniel Băluță la Sectorul 4: „Va fi un primar mai bun decât mine” - FOTO în articol
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close