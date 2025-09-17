Rezerva Federală a SUA a redus dobânda de referință

Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis miercuri reducerea dobânzii de referinţă cu 0,25%, la un interval cuprins între 4% şi 4,25%, în linie cu estimările.

Este prima scădere a dobânzii din acest an, iar oficialii Fed au indicat că în continuare vor fi reduse costurile de împrumut, pe fondul temerilor privind situaţia de pe piaţa muncii, transmite Reuters.



"FOMC (Comitetul de politică monetară al Fed) acordă atenţie riscurilor la adresa ambelor părţi ale mandatului său dual şi apreciază că au sporit riscurile la adresa pieţei forţei de muncă. Crearea de locuri de muncă a încetinit, iar rata şomajului a crescut", se arată în comunicatul instituţiei.

Ce se așteaptă cu privire la rata inflației



Oficialii se aşteaptă ca rata inflaţiei să ajungă la 3% la finalul anului, mult peste ţinta Fed de 2%, în timp ce rata şomajului ar urma să se situeze la 4,5%, ambele previziuni fiind nemodificate faţă de cele publicate în iunie. Economia SUA ar urma să crească anul acesta cu 1,6%, faţă de un avans de 1,4% previzionat anterior.



Rata dobânzii în SUA nu a mai fost modificată din decembrie 2024, oficialii Fed fiind îngrijoraţi de efectele taxelor vamale asupra economiei şi inflaţiei în acest an, notează Agerpres.

