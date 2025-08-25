Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”

A fost șters din istorie Hotelul Bodoc, cu peste 6 milioane de lei

”Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care istoria orașului Sfântu Gheorghe este rescrisă, iar banii publici sunt risipiți pentru a șterge din memoria colectivă simboluri care nu convin actualei administrații locale. Fostul Hotel Bodoc, construit în perioada 1971-1972, una dintre cele mai emblematice clădiri ale municipiului, a fost demolat în aceste zile de Primăria condusă de Antal Árpád. Costurile totale deja suportate de bugetul local depășesc 6,3 milioane de lei, incluzând achiziția clădirii, realizată în 2014, pentru aproximativ 745.000 de euro, și demolarea propriu-zisă, care a costat peste 2,2 milioane de lei, fără TVA.

Primarul susține că a eliminat o relicvă comunistă

Primarul justifică această decizie prin dorința de a elimina o „relicvă comunistă”, însă adevărul este că problema nu a fost legată de regimul politic, ci de faptul că hotelul Bodoc reprezenta un capitol al administrației românești în oraș, unul care deranjează profund conducerea UDMR a municipiului. Dacă demolarea ar fi fost într-adevăr despre condamnarea comunismului, nu am fi asistat la inaugurarea, tot de către aceeași primărie, a unui muzeu dedicat… comunismului, aflat tot în Sfântu Gheorghe. Este, așadar, o rescriere selectivă a istoriei, în care simbolurile incomode sunt eliminate, iar politicile publice sunt adaptate exclusiv intereselor comunității maghiare.

Mai grav este că risipa banilor nu se oprește aici. În locul hotelului Bodoc va fi construit un așa-zis „centru multicultural și de tineret”, prezentat public ca un proiect pentru întreaga comunitate, dar care, după cum ne arată experiența ultimilor ani, va fi dedicat aproape în totalitate promovării culturii maghiare. În timp ce milioane de lei se vor cheltui pentru această clădire nouă, Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe este lăsată în paragină, iar primăria face tot ce poate pentru a o bloca și a o acapara. Comunitatea românească din oraș nu are nicio sală de spectacole sau de evenimente unde să își poată organiza activitățile culturale, festivalurile sau sărbătorile, iar solicitări simple precum amplasarea unei statui a poetului național Mihai Eminescu în centrul orașului au fost respinse sistematic, fără niciun argument rezonabil.

Românii, tratați ca oaspeți

Toate acestea se întâmplă în timp ce românii din municipiu, un sfert din populația orașului, contribuie la fel ca toți ceilalți cetățeni, la bugetul local. În loc ca acești bani să fie folosiți echilibrat și corect, primăria finanțează proiecte cu utilitate publică limitată, orientate spre interesele unei singure comunități. Este inadmisibil ca, în România anului 2025, cetățenii români din Sfântu Gheorghe să fie tratați ca și cum ar fi „invitați” în propriul oraș, fără acces egal la resurse, la cultură și la spații publice.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș solicită transparență totală în ceea ce privește cheltuielile aferente demolării și viitoarelor investiții și atrage atenția asupra marginalizării constante a comunității românești din municipiu. Cerem autorităților locale și naționale să garanteze un tratament egal pentru toți cetățenii, iar proiectele finanțate din bani publici să deservească în mod real întreaga comunitate, nu doar o parte a ei” arată un comunicat de presă al Forumului.

