Data publicării:

Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri

Un hotel a dispărut efectiv din Sfântu Gheorghe. Demolarea lui scoate la iveală probleme acute. 

A fost șters din istorie Hotelul Bodoc, cu peste 6 milioane de lei

”Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș trage un semnal de alarmă cu privire la modul în care istoria orașului Sfântu Gheorghe este rescrisă, iar banii publici sunt risipiți pentru a șterge din memoria colectivă simboluri care nu convin actualei administrații locale. Fostul Hotel Bodoc, construit în perioada 1971-1972, una dintre cele mai emblematice clădiri ale municipiului, a fost demolat în aceste zile de Primăria condusă de Antal Árpád. Costurile totale deja suportate de bugetul local depășesc 6,3 milioane de lei, incluzând achiziția clădirii, realizată în 2014, pentru aproximativ 745.000 de euro, și demolarea propriu-zisă, care a costat peste 2,2 milioane de lei, fără TVA.

Primarul susține că a eliminat o relicvă comunistă

Primarul justifică această decizie prin dorința de a elimina o „relicvă comunistă”, însă adevărul este că problema nu a fost legată de regimul politic, ci de faptul că hotelul Bodoc reprezenta un capitol al administrației românești în oraș, unul care deranjează profund conducerea UDMR a municipiului. Dacă demolarea ar fi fost într-adevăr despre condamnarea comunismului, nu am fi asistat la inaugurarea, tot de către aceeași primărie, a unui muzeu dedicat… comunismului, aflat tot în Sfântu Gheorghe. Este, așadar, o rescriere selectivă a istoriei, în care simbolurile incomode sunt eliminate, iar politicile publice sunt adaptate exclusiv intereselor comunității maghiare.

Mai grav este că risipa banilor nu se oprește aici. În locul hotelului Bodoc va fi construit un așa-zis „centru multicultural și de tineret”, prezentat public ca un proiect pentru întreaga comunitate, dar care, după cum ne arată experiența ultimilor ani, va fi dedicat aproape în totalitate promovării culturii maghiare. În timp ce milioane de lei se vor cheltui pentru această clădire nouă, Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe este lăsată în paragină, iar primăria face tot ce poate pentru a o bloca și a o acapara. Comunitatea românească din oraș nu are nicio sală de spectacole sau de evenimente unde să își poată organiza activitățile culturale, festivalurile sau sărbătorile, iar solicitări simple precum amplasarea unei statui a poetului național Mihai Eminescu în centrul orașului au fost respinse sistematic, fără niciun argument rezonabil.

Românii, tratați ca oaspeți

Toate acestea se întâmplă în timp ce românii din municipiu, un sfert din populația orașului, contribuie la fel ca toți ceilalți cetățeni, la bugetul local. În loc ca acești bani să fie folosiți echilibrat și corect, primăria finanțează proiecte cu utilitate publică limitată, orientate spre interesele unei singure comunități. Este inadmisibil ca, în România anului 2025, cetățenii români din Sfântu Gheorghe să fie tratați ca și cum ar fi „invitați” în propriul oraș, fără acces egal la resurse, la cultură și la spații publice.

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș solicită transparență totală în ceea ce privește cheltuielile aferente demolării și viitoarelor investiții și atrage atenția asupra marginalizării constante a comunității românești din municipiu. Cerem autorităților locale și naționale să garanteze un tratament egal pentru toți cetățenii, iar proiectele finanțate din bani publici să deservească în mod real întreaga comunitate, nu doar o parte a ei” arată un comunicat de presă al Forumului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
25 aug 2025, 14:31
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
25 aug 2025, 13:55
Conflict spontan încheiat cu rănirea unui polițist, în Babadag. Agentul a fost lovit în zona capului
25 aug 2025, 12:37
Suspiciuni de sabotaj la Arad, după ce mai multe plante s-ar fi uscat subit. Ce acuză autoritățile locale
25 aug 2025, 11:05
Românii, printre cei mai puțin dispuși să stea peste program. Grecii, lideri la ore suplimentare
25 aug 2025, 09:41
Incendiu puternic în Buftea. Un depozit de mase plastice a luat foc - VIDEO
25 aug 2025, 08:48
ParintiSiPitici.ro
Semnal ROȘU pentru 8 septembrie: Scenarii posibile pentru prima zi de școală. Ce ne arată faptele de până acum și ce s-ar putea întâmpla în Ziua 1 (analiză)
25 aug 2025, 11:53
Programul Anghel Saligny va continua încă 3 ani. Care sunt condiţiile
24 aug 2025, 22:10
Festivalul Enisala, de tradiţie. "Cetatea devine o emblemă a judeţului Tulcea"
24 aug 2025, 16:10
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
23 aug 2025, 18:25
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
23 aug 2025, 17:02
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
23 aug 2025, 14:13
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
23 aug 2025, 11:00
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini
22 aug 2025, 23:55
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital
22 aug 2025, 20:55
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu
20 aug 2025, 09:19
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
20 aug 2025, 00:00
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
19 aug 2025, 23:41
Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină
20 aug 2025, 17:32
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
acum 21 de minute
Ninsoare la finalul verii, în Munții Rodnei. Imagini surprinse la peste 2000 de metri altitudine - VIDEO
acum 25 de minute
Curs valutar BNR luni 25 august
acum 30 de minute
Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident
acum 51 de minute
PSD revine la masa coaliției. Grindeanu: Inclusiv aseară m-am întâlnit cu premierul
acum 52 de minute
Aroganță pe autostradă: Ministrul amendat după ce s-a filmat mergând cu 225 km/h
acum 1 ora 5 minute
Record de temperaturi negative în dimineața de 25 august. Unde s-au înregistrat -1,6 grade Celsius și de când se încălzește vremea
acum 1 ora 5 minute
Revoltă în Sfântu Gheorghe după ce primăria a demolat un hotel emblematic. ”Românii, tratați ca invitați în propriul oraș”
Cele mai citite știri
pe 24 August 2025
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
pe 24 August 2025
Armată de 4 luni pentru români. Chirieac, întrebare cheie pentru Moșteanu și Țoiu
pe 24 August 2025
De ce a refuzat Gigi Becali să-l boteze pe "Georgios", copilul lui Ianis Hagi
acum 5 ore 53 minute
Românii vor putea călători în ţările UE doar cu buletin cu cip. Cum și de când se aplică noua reglementare
pe 24 August 2025
Putin vrea totul: Litoralul ucrainean, gurile Dunării și Republica Moldova – Avertismentul lui Bogdan Chirieac
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel