Reuters: Trei săptămâni care au schimbat lumea - Cum s-a întors Trump împotriva Ucrainei și a Europei

În centrul acestei schimbări s-a aflat o întâlnire crucială din Biroul Oval, în care Donald Trump, împreună cu vicepreședintele JD Vance, a abordat un subiect extrem de sensibil: sprijinul acordat Ucrainei în războiul împotriva Rusiei.

Schimbarea radicală a atitudinii față de Ucraina a fost percepută ca o lovitură dură pentru europeni, care au început deja să se întrebe dacă America mai joacă rolul de protector al ordinii mondiale pe care l-a avut în ultimele decenii. De la începutul războiului din Ucraina, Statele Unite au fost un aliat crucial, însă noile măsuri din februarie 2025 au pus în discuție viitorul acestei relații.

Totul a început la jumătatea lunii februarie, când la Conferința de Securitate de la München, JD Vance, un politician influent din administrația Trump, a lansat un discurs incendiar, care a surprins pe toată lumea. Într-o conferință unde liderii lumii se întâlneau pentru a discuta despre viitorul securității europene și al războiului din Ucraina, Vance a atacat direct Europa, afirmând că continentul ar trebui să se concentreze mai mult asupra propriilor probleme interne decât să se teamă de Rusia și China.

Frustrarea americană și reacțiile Ucrainei: tensiuni interne și externe la nivel înalt

Reuters a stat de vorbă cu mai mult de două duzini de consilieri politici și oficiali guvernamentali europeni și americani pentru acest articol. Unii dintre ei au descris manevrele pe canale secrete ale americanilor și europenilor în timp ce alianța lor se destramă. Alții au povestit cum liderii europeni, șocați, au încercat mai întâi să îl liniștească pe Trump, apoi au planificat public cum să sprijine Ucraina și să se apere fără Statele Unite.

Reportajul prezintă modul în care oficialii americani au încercat și nu au reușit să îl convingă pe Zelenski să semneze un acord crucial privind mineralele și modul în care frustrarea lor clocotitoare față de liderul ucrainean a condus la o întâlnire dezastruoasă la Casa Albă. Zelenski, la rândul său, a declarat public că se teme că acordul încearcă să îl forțeze să „ne vândă țara”.

La începutul lunii martie, Trump părea să spulbere orice speranță că ar putea ceda: Statele Unite au înghețat mai întâi livrările de arme către Ucraina, apoi au suspendat schimbul de informații, crucial pentru avertizarea Ucrainei cu privire la iminentele lansări de rachete și mișcări de trupe ale Rusiei.

Situația pe câmpul de luptă din Ucraina s-a deteriorat în ultimele săptămâni.

14 februarie

Conferința de securitate de la München este un loc în care, timp de șase decenii, liderii mondiali au amestecat discursurile grandioase de politică publică cu înțelegerile private din sălile de ședințe. Pentru europeni, cea mai importantă problemă pentru al treilea an consecutiv a fost războiul Rusiei împotriva Ucrainei - și modul în care noua administrație Trump intenționează să răspundă.

Vance s-a aflat la München pentru discursul principal de vineri, cu un anturaj din care făceau parte secretarul de stat Marco Rubio, Keith Kellogg, trimisul special pentru Ucraina și Rusia, și senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre cei mai consecvenți susținători ai Ucrainei în Congres. Zelenski a fost prezent și, potrivit oficialilor americani și ucraineni, se aștepta ca acesta să negocieze - și poate chiar să semneze - un acord de partajare a bogățiilor minerale ale Ucrainei cu Statele Unite.

În public, aliații NATO spun că știau foarte bine că Trump era sceptic cu privire la cheltuielile militare europene pe timp de război, considerându-le prea mici și cerându-le să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare, cu mult peste procentul de 2% convenit anterior. Ei s-au pregătit pentru discursul politic al lui Vance.

„Se știa că discursul său politic va fi despre viziunea securității europene și ne așteptam să fie despre cheltuielile de apărare și toate aceste lucruri, inclusiv poate un limbaj dur”, a declarat un diplomat occidental care cunoaște întâlnirile dintre oficialii americani și europeni de la München care au precedat discursul lui Vance.

Ce a urmat

„Europa se confruntă cu multe provocări, dar criza cu care se confruntă acest continent în acest moment, criza cu care cred că ne confruntăm cu toții, este una provocată de noi înșine”, a declarat Vance. Acesta a continuat spunând că, în opinia sa, Europa ar trebui să se teamă mult mai puțin de Rusia și China decât de propria sa reticență - în special a Germaniei - de „a fi mai receptivă la vocile cetățenilor săi”.

Alegerile din Germania erau la doar o săptămână distanță, iar sprijinul pentru AfD, partid de extremă dreapta, era în creștere. Europenii spun că au privit remarca lui Vance ca pe o lovitură dură la adresa partidelor principale.

Mai târziu în acea seară, Vance și ceilalți americani au stat la o masă lungă cu Zelenski și consilierii săi. Ucrainenii doreau garanții de securitate. Americanii doreau doar să fie de acord cu acordul privind mineralele. Nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Toată lumea a plecat de la masă nemulțumită, spun cei de pe ambele părți.

Mulți dintre europeni au plecat de la München suficient de zguduiți încât au organizat o reuniune la nivel înalt chiar a doua zi pentru a discuta calea de urmat. Tocmai aflaseră că administrația Trump organizase discuții de pace cu Rusia în Arabia Saudită, care excludeau atât aliații europeni, cât și Ucraina.

17 februarie

La încheierea conferinței de la Munchen, prim-ministrul britanic Keir Starmer a scris în ziarul britanic Telegraph că este gata să trimită soldați britanici în Ucraina ca forțe de menținere a păcii. Apoi s-a urcat într-un avion spre Paris și spre ceea ce Franța a descris ca fiind o „reuniune informală” a opt lideri europeni, precum și a doi oficiali de top ai Uniunii Europene și a secretarului general al NATO.

În timp ce se îndreptau spre Palatul prezidențial Elysee, Trump l-a contactat pe președintele francez Emmanuel Macron în ceea ce un oficial al Casei Albe a descris drept „un apel amical”.

Trump îl contacta în mod regulat pe Macron în comunicări improvizate și îl asalta cu întrebări despre Ucraina, potrivit unui oficial diplomatic francez. Bărbații au fost rareori de acord, dar atitudinea lui Macron a fost „vorbește cu el cât mai mult posibil”, a declarat oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a dezvălui discuțiile interne.

Premierul italian Giorgia Meloni, care a fost singurul lider european invitat la inaugurarea lui Trump, a sosit cu o oră întârziere. Ea nu a spus nimic la ieșirea din Elysee și a declarat ulterior presei italiene că s-a opus unei adunări care avea aspectul unei reuniuni „anti-Trump”.

Cancelarul german Olaf Scholz a plecat mai devreme și a declarat că este „complet prematur și complet nepotrivit să avem această discuție” despre desfășurarea de trupe în Ucraina. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a repetat mantra „păcii prin forță” pentru Ucraina.

Oferta lui Starmer de a trimite trupe de menținere a păcii nu va fi egalată în acea seară de nicio altă țară.

18 februarie

A doua zi a avut loc la Riad o reuniune de 4½ ore al cărei scop declarat a fost discutarea încetării războiului din Ucraina. Participanții au fost americani și ruși, cu mediatori saudiți. Ucrainenii nu au fost invitați.

Sloganul administrației Biden - „nimic despre Ucraina fără Ucraina” - își atinsese data de expirare.

Rubio, secretarul de stat american care s-a întâlnit cu omologul său rus, a descris întâlnirea ca o șansă de a identifica „oportunitățile extraordinare care există în cazul în care acest conflict ajunge la un sfârșit acceptabil”. El nu a detaliat oportunitățile, dar atât Ucraina, cât și Rusia au evocat posibilitatea unor bogății minerale pentru Statele Unite.

Rusia a reiterat că linia sa roșie este aderarea Ucrainei la NATO.

Zelenski, care a anulat o călătorie programată în Arabia Saudită pentru a evita ceea ce el a numit „coincidențe”, a fost furios că a fost exclus.

„Nicio decizie nu poate fi luată fără Ucraina cu privire la modul de a pune capăt războiului din Ucraina”, a declarat el de la o escală în Turcia.

Revenirea lui Trump, la baza sa din Mar-a-Lago, i-a uimit pe europeni și mai ales pe ucraineni: El i-a învinuit pe ucraineni că au început războiul, care a fost lansat de Rusia prin invazia sa la scară largă, la 24 februarie 2022.

„Cred că am puterea de a pune capăt acestui război și cred că merge foarte bine. Dar astăzi am auzit: 'Oh, ei bine, nu am fost invitați'. Ei bine, ați fost acolo timp de trei ani”, a spus Trump, referindu-se la plângerea ucraineană. „Nu ar fi trebuit să o începeți niciodată. Ați fi putut face o înțelegere”.

19 februarie

Kellogg, trimisul SUA în Ucraina, nu a fost nici el prezent la discuțiile saudite. În schimb, el s-a deplasat la Kiev pentru a insista din nou asupra acordului privind mineralele și pentru a înțelege preocupările lui Zelenski, au declarat un oficial american și o altă persoană familiarizată cu această chestiune.

Întâlnirile au degenerat rapid, au declarat cele două persoane.

Consilierul principal al lui Zelenski, Andriy Yermak, a inițiat un canal de comunicare separat cu secretarul pentru comerț Howard Lutnik pentru a-l ocoli pe Kellogg și a obține o întâlnire în Biroul Oval cu Trump - împotriva sfatului lui Kellogg, care dorea să nu aștepte pentru a semna, au declarat cele două persoane.

În momentul în care Kellogg a aflat despre apelul către Lutnik, o călătorie la Washington fusese convenită, au spus ei.

Mai mulți oficiali americani au declarat pentru Reuters că Yermak a mai încercat să pună aliații lui Trump unul împotriva celuilalt. Această dinamică, au spus ei, s-a adăugat la frustrarea crescândă din administrația Trump.

Dar Zelenski sublinia public de câteva săptămâni că era crucial să se întâlnească cu Trump. Trump cerea 500 de miliarde de dolari în minerale ucrainene de pământuri rare pentru a asigura asistența SUA - o afacere despre care Zelenski a spus că era mult mai mult decât furnizase Statele Unite fără garanții specifice de securitate în schimb.

„Eu apăr Ucraina, nu pot vinde țara noastră. Am spus OK, dați-ne un fel de pozitiv. Scrieți un fel de garanții, iar noi vom scrie un memorandum”, a spus el.

Yermak a declarat pentru Reuters că a crezut la acel moment că discuțiile cu Kellogg au fost productive.

„În niciun moment nu am perceput procesul de negociere ca fiind într-un impas”, a scris el într-un mesaj. El a spus că a sugerat implicarea lui Lutnik, pe care îl cunoștea de la o întâlnire anterioară, „pentru a spori amploarea discuțiilor și a se asigura că echipele au început să lucreze împreună în mod eficient”.

Kellogg se aștepta să părăsească Kievul cu un contract semnat, spun persoane familiare cu gândirea sa. În schimb, s-a îndreptat spre gară pentru a prinde un tren spre Polonia și avionul care îl aștepta la Rzeszow, orașul polonez care a devenit o intersecție critică în furnizarea de arme occidentale către Ucraina.

24 februarie

A fost cea de-a treia aniversare a invaziei la scară largă a Rusiei, marcată în Ucraina prin vizite din partea lui von der Leyen, a președintelui Consiliului European, Antonio Costa, și a liderilor Canadei, Danemarcei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Finlandei, Norvegiei, Spaniei și Suediei. Niciun oficial american nu a marcat public această zi la Kiev.

La Washington, președintele francez urma să i se alăture lui Trump la Casa Albă.

În timpul zborului peste Atlantic, Macron l-a sunat pe Friedrich Merz pentru a-l felicita pentru victoria partidului său în alegerile germane, potrivit persoanelor din avion care au refuzat să fie numite pentru a discuta despre călătoria neoficială. Macron l-a sunat, de asemenea, pe Starmer pentru a coordona modul în care să îi prezinte lui Trump un plan comun pe care l-au elaborat pentru a desfășura forțe europene de menținere a păcii în Ucraina.

Macron a fost rezervat atunci când a vorbit în avion despre cum să joace întâlnirea cu Trump. El a ținut să precizeze că a pregătit chiar și o replică în cazul în care lucrurile vor merge prost, deși a refuzat să își dea mâna. Elysee a refuzat să comenteze acest lucru și alte detalii ale călătoriei.

În timpul celor 30 de minute de conversație în fața camerei înainte de întâlnirea lor cu ușile închise, Macron l-a întrerupt pe Trump, punându-și ușor mâna pe antebrațul americanului atunci când Trump a spus în mod fals că Europa a împrumutat doar bani Ucrainei și că era corect ca și SUA să primească bani înapoi.

„Am plătit 60% din efortul total”, a spus Macron. „Am furnizat bani reali pentru a fi clar”.

„Dacă tu crezi asta, pentru mine este în regulă”, a replicat Trump.

Europa a fost cel mai mare furnizor de ajutor pentru Ucraina

Europa a fost cel mai mare furnizor de ajutor pentru Ucraina, alocând 132 de miliarde de euro (138,75 miliarde de dolari) de asistență financiară, militară și umanitară din ianuarie 2022, chiar înainte de invazia Rusiei, în timp ce Statele Unite au furnizat 114 miliarde de euro în total, potrivit Institutului Kiel pentru Economia Mondială.

În timpul conferinței de presă de după prânz, Trump l-a chemat pe Brian Glenn, un jurnalist al rețelei conservatoare Real America's Voice, pentru râvnita primă întrebare. Glenn i-a cerut președintelui să comenteze un sondaj de opinie care îl arată cu un grad ridicat de aprobare.

Consilierii și miniștrii francezi din primul rând s-au mișcat să vadă cine a vorbit, nedumeriți de o întrebare cu consecințe atât de mici, care era în mod clar menită să îl mulțumească pe Trump, potrivit unui angajat prezent la întâlnire care a descris interacțiunea sub rezerva anonimatului.

După încheierea întâlnirii dintre cei doi președinți, toate privirile s-au îndreptat către Organizația Națiunilor Unite, unde Ucraina și Uniunea Europeană sperau să adopte un proiect de rezoluție care să marcheze cea de-a treia aniversare a războiului.

Proiectul repetă o cerere de lungă durată a ONU ca Rusia să își retragă trupele din Ucraina și să înceteze ostilitățile. Administrația Trump a presat Ucraina și UE să retragă proiectul.

Confruntarea se pregătea de câteva zile. Statele Unite au prezentat propria versiune succintă, care folosea cuvântul „conflict” în loc de „război” și îndemna la „pace durabilă între Ucraina și Rusia”.

„Am încurajat Ucraina să nu prezinte proiectul său, care împiedică progresul către un acord de pace durabil”, afirmase Washingtonul într-un mesaj de lobby din 21 februarie trimis capitalelor din întreaga lume și văzut de Reuters. „Intenționăm să votăm împotriva proiectului de rezoluție al Ucrainei și urmărim un text scurt și simplu pe care credem că TOATE statele membre, inclusiv Ucraina și Rusia, îl pot aproba”.

Țările europene au prezentat amendamente la proiectul SUA care propuneau descrierea conflictului drept „invazia la scară largă a Ucrainei de către Federația Rusă”, susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și solicitarea unei „păci juste, durabile și cuprinzătoare”.

Voturile Adunării Generale și ale Consiliului de Securitate au surprins mulți diplomați:

Adunarea a rămas fermă în susținerea Ucrainei, în ciuda presiunilor Statelor Unite pentru o poziție mai neutră, dar apoi, în Consiliul de Securitate, mai restrâns, Washingtonul a reușit să obțină sprijinul necesar.

Adunarea a adoptat rezoluția redactată de Ucraina și țările europene cu 93 de voturi pentru, 65 de abțineri și 18 voturi împotrivă. Washingtonul a votat împotrivă, alături de Rusia, Coreea de Nord și Israel. America a trecut de partea aliaților săi europeni de lungă durată.

De asemenea, organismul mondial a fost de acord cu amendamentele europene la textul american, care a fost apoi adoptat cu 93 de voturi pentru, 73 de abțineri și 8 voturi împotrivă. Statele Unite s-au abținut de la votul asupra propriei rezoluții.

Accentul s-a mutat apoi pe Consiliul de Securitate, unde nu era clar dacă Statele Unite aveau suficient sprijin. O rezoluție a Consiliului sau orice amendamente pot fi adoptate doar cu cel puțin nouă voturi pentru și fără veto din partea SUA, Rusiei, Chinei, Franței sau Marii Britanii.

Consiliul de Securitate a adoptat textul original al SUA cu 10 voturi pentru - inclusiv Washington, China și Rusia. Franța, Marea Britanie, Danemarca, Grecia și Slovenia s-au abținut.

Înaintea călătoriei lui Macron, Parisul a elaborat scenarii în cazul în care întâlnirea cu Trump ar fi mers prost. Potrivit persoanelor care l-au însoțit, o opțiune luată în considerare a fost utilizarea dreptului de veto al Franței în Consiliul de Securitate împotriva rezoluției SUA. Dar, în cele din urmă, francezii nu și-au folosit dreptul de veto, iar Macron a numit public întâlnirea de la Casa Albă „un punct de cotitură”. În zborul de întoarcere acasă, când i s-a cerut să evalueze călătoria, Macron a declarat reporterilor: „Sunt prudent”.

27 februarie

Premierul britanic s-a pregătit intens pentru vizita sa la Washington, până la sugestii specifice de a-și pune mâinile pe spatele lui Trump când s-au întâlnit chiar în fața Casei Albe, potrivit unor persoane apropiate lui Starmer care au descris planificarea. Printre documentele sale se afla un plic crucial, adresat de mână președintelui american.

Starmer a părut inițial să-și uite replica, după cum arată înregistrarea video a întâlnirii televizate, și s-a jucat incomod cu cătușele în timp ce Trump îl saluta. Dar apoi, odată ce brațul stâng al lui Trump i-a înconjurat umerii, el și-a amintit și i-a răspuns cu o atingere pe spate.

Înăuntru, Starmer i-a mulțumit lui Trump pentru ospitalitate, leadership și pentru „schimbarea conversației” către una despre pace. El a înmânat o scrisoare de la Regele Carol, spunând că monarhul i-a trimis lui Trump „cele mai bune urări și salutări”. Timp de 16 secunde, Trump a citit în tăcere, apoi și-a ridicat privirea.

„Este o semnătură deosebită, ce frumoasă”. I-a înmânat hârtia înapoi lui Starmer și i-a cerut premierului să citească cu voce tare „paragraful foarte important” - unul care conține o invitație de a-l vizita pe rege.

Starmer a subliniat că a fost o invitație „cu adevărat specială” și „fără precedent”, care face din Trump singurul președinte american din epoca modernă care a fost invitat la două vizite de stat de către un monarh britanic. Biroul lui Starmer nu a răspuns la o cerere de comentarii cu privire la vizita sa sau la problemele mai largi care implică politicile administrației Trump față de Europa.

Trump a declarat ulterior că l-a informat pe Starmer cu privire la planul său de a pune capăt războiului din Ucraina și a confirmat că se va întâlni în dimineața următoare cu Zelenski. Scurta vizită a fost rapid considerată un succes chiar și de unii dintre cei mai acerbi critici ai lui Starmer de acasă.

28 februarie

Cea mai vizibilă marcă înregistrată a lui Zelenski este îmbrăcămintea sa militară informală, pe care o explică drept solidaritate cu soldații națiunii sale în timp de război. Winston Churchill, au remarcat mulți, a procedat la fel în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, purtând o salopetă albastru pudră chiar și atunci când a vizitat Casa Albă pentru a cere sprijinul americanilor.

Dar este o alegere vestimentară care a atras critici de la începutul războiului din partea multor conservatori americani, care spun că un costum arată un respect mai adecvat pentru autoritatea de la Washington.

Kellogg și Graham l-au avertizat de câteva zile pe președintele ucrainean că nu este momentul pentru încăpățânare în ceea ce privește vestimentația, potrivit unui oficial american și unei alte persoane familiarizate cu discuțiile.

Zelenski s-a prezentat la Casa Albă în ținută militară neagră - o cămașă în stil henley inscripționată cu tridentul ucrainean.

„Ești îmbrăcat elegant astăzi”, a comentat Trump sarcastic când cei doi bărbați s-au întâlnit în acea dimineață.

Lucrurile au degenerat

Înainte de începerea întâlnirii, acesta s-a deschis pentru întrebări din partea reporterilor. Printre primii chemați a fost Glenn, corespondentul Casei Albe care fusese la întâlnirea cu Macron la începutul săptămânii.

„De ce nu purtați un costum?” a întrebat Glenn. „Sunteți la cel mai înalt nivel în biroul acestei țări și refuzați să purtați un costum. Dețineți un costum?”

Glenn nu a răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la întrebările sale din timpul întâlnirii cu Zelenski sau la cea anterioară cu Macron.

Întâlnirea deja tensionată a explodat atunci când Vance a subliniat necesitatea diplomației pentru a pune capăt războiului. Cu brațele încrucișate, Zelenski i-a spus lui Vance că liderul rus Vladimir Putin nu poate fi de încredere și a citat un deceniu de eforturi diplomatice eșuate cu Moscova.

„Despre ce fel de diplomație vorbești, JD?” a întrebat Zelenski.

„Vorbesc despre tipul de diplomație care va pune capăt distrugerii țării voastre”, a replicat Vance.

Zelenski s-a străduit să intervină în conversație în acest moment, atât Vance, cât și Trump vorbindu-i dur.

„Pariați cu al Treilea Război Mondial”, a spus Trump. „Și ceea ce faci este o lipsă de respect față de țară, această țară care te-a sprijinit mult mai mult decât mulți oameni au spus că ar fi trebuit”.

Trump a încheiat brusc întâlnirea, cerându-i lui Zelenski să plece.

„În regulă, cred că am văzut destul”, a spus Trump. „Ce părere aveți? Aceasta va fi o televiziune grozavă. Voi spune asta”.

Aproximativ o oră mai târziu, Rubio și consilierul pentru securitate națională Mike Waltz le-au spus ucrainenilor, care așteptau într-o cameră de așteptare, să plece.

În Europa, un grup WhatsApp al miniștrilor de externe ai UE a fost inundat cu mesaje referitoare la prăbușirea din Biroul Oval, potrivit unui diplomat cu acces la grup. S-a decis rapid să se arate solidaritate cu Zelenski.

Macron se afla în a doua zi a unei vizite de stat în Portugalia și urma să acorde un interviu atunci când au apărut știrile despre conflict. Întrebat de intervievator despre ceea ce s-a întâmplat, Macron a răspuns: „Putin a fost cel care a pariat cu al Treilea Război Mondial”.

În acea seară, liderii UE și-au oferit unul câte unul sprijinul pentru Ucraina în mesaje pe X, la fel ca politicienii din afara Europei. Zelenski le-a răspuns pe Twitter fiecăruia, trimițând 38 de mesaje în 15 ore, mulțumindu-le pentru sprijin.

Lindsey Graham, vorbind cu reporterii, a descris întâlnirea drept „un dezastru”. Graham nu a răspuns la o cerere de comentarii.

„Ceea ce am văzut în Biroul Oval a fost lipsit de respect și nu știu dacă vom mai putea face vreodată afaceri cu Zelenski”, a spus el. „Ori trebuie să demisioneze și să trimită pe cineva cu care putem face afaceri, ori trebuie să se schimbe”.

1 martie

Kellogg l-a sfătuit pe Zelenski să își ceară scuze președintelui, stabilind ca termen limită data de 4 martie, când Trump urma să se adreseze Congresului, a declarat un oficial american la curent cu interacțiunea.

La fel au făcut și unii dintre susținătorii europeni ai Ucrainei, inclusiv șeful NATO, Mark Rutte, care a declarat că a vorbit cu Zelenski la telefon.

„I-am spus: Cred că trebuie să găsești o modalitate, dragă Volodymyr, de a-ți restabili relația cu Donald Trump și administrația americană”, a declarat Rutte pentru BBC. „Acest lucru este important în viitor”.

Președintele ucrainean s-a oprit la Londra în drumul său spre casă, primind o îmbrățișare călduroasă din partea lui Starmer și o invitație imediată de a-l vizita pe regele Carol la proprietatea monarhului de la Sandringham.

Înainte de a pleca, Zelenski și-a exprimat recunoștința pentru primirea pe care a primit-o din partea regelui.

„S-a întâlnit cu războinicii noștri aici, fiind antrenat în Marea Britanie, și suntem foarte recunoscători Familiei Regale pentru sprijinul lor”, a declarat Zelenski.

3 martie

Kremlinul, bucuros de umilința lui Zelenski din partea lui Trump și Vance, a declarat că ciocnirea de la Casa Albă a arătat cât de dificil ar fi să se ajungă la pace.

„Regimul de la Kiev și Zelenski nu doresc pacea. Ei vor ca războiul să continue”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Este foarte important ca cineva să îl forțeze pe Zelenski însuși să își schimbe poziția”.

El a sugerat că europenii ar putea fi în măsură să o facă. Kremlinul nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Merz, liderul Uniunii Creștin-Democrate, probabil viitorul cancelar al Germaniei, a declarat că el crede că întreaga întâlnire din Biroul Oval a fost o ambuscadă, ceea ce Reuters nu a putut confirma în mod independent.

„După părerea mea, nu a fost o reacție spontană la intervențiile lui Zelenski, ci în mod evident o escaladare fabricată a acestei întâlniri din Biroul Oval”, a declarat Merz, care nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Câteva ore mai târziu, a apărut știrea că Trump a ordonat înghețarea ajutorului militar pentru Ucraina.

4 martie

Părțile implicate în negocierile pentru formarea noului guvern german au convenit să majoreze considerabil cheltuielile militare, o schimbare de mentalitate fără precedent de la sfârșitul Războiului Rece.

Merz se întrebase deja dacă NATO ar putea rămâne în „forma sa actuală” până la jumătatea anului, având în vedere acțiunile administrației Trump.

„Este clar că acestui guvern nu îi pasă prea mult de soarta Europei”, a spus el.

Peskov a descris decizia SUA de a opri înarmarea Ucrainei drept probabil „cea mai bună contribuție la cauza păcii”.

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări de comentarii cu privire la schimbările majore ale politicii europene sau la întrebările legate de modul în care s-a desfășurat întâlnirea cu Zelenski.

În ciuda schimbării majore a politicii militare germane, Zelenski s-a declarat pregătit să vină la masa negocierilor.

„Întâlnirea noastră de vineri de la Washington, de la Casa Albă, nu a decurs așa cum ar fi trebuit să fie. Este regretabil că s-a întâmplat așa. Este timpul să îndreptăm lucrurile”, a postat Zelenski pe X.

5 martie

La două zile după înghețarea armelor, Statele Unite au anunțat că au întrerupt schimbul de informații cu Ucraina.

Macron, într-un discurs național grav, a răspuns zilelor de agitație făcând o ofertă dramatică: El a declarat că Franța este deschisă să extindă protecția oferită de arsenalul său nuclear aliaților europeni, așa cum a solicitat Germania, și a avertizat că Europa trebuie să facă față amenințării Rusiei.

Timp de decenii, Statele Unite au protejat aliații NATO de Rusia sub umbrela nucleară americană. Macron a spus că vrea să creadă că Statele Unite „vor rămâne de partea noastră”, adăugând în același timp că Europa trebuie să fie pregătită dacă nu va mai fi cazul.

„Rusia a devenit o amenințare pentru Franța și Europa”, a spus el, adăugând că «a privi și a nu face nimic ar fi o nebunie».

6 martie

Cezary Tomczyk, ministrul adjunct al apărării din Polonia, a declarat că ultimele livrări americane de arme programate pentru aeroportul din Rzeszow au fost depozitate.

„Ele se află sub jurisdicția forțelor americane, deoarece până când acest echipament este transferat Ucrainei, guvernul Statelor Unite este proprietarul său. Până când va exista o schimbare în decizia administrației Trump, acest echipament va rămâne în Rzeszow”, a declarat el pentru TVN24.

Tomczyk a declarat că aproximativ jumătate din echipamentul militar pentru Ucraina provine din SUA. Restul, din Europa, continuă să curgă. Un oficial american, vorbind sub rezerva anonimatului pentru a descrie livrările, a declarat că armele americane deținute de europeni se îndreptau încă spre Ucraina.

Cu câteva ore înainte, Kellogg a apărat decizia administrației de a bloca ajutorul și informațiile pentru ucraineni.

„Foarte sincer, ei și-au făcut-o cu mâna lor”, a declarat el în cadrul unui panel al Consiliului pentru Relații Externe.

Mai târziu în aceeași zi, la Bruxelles, liderii europeni au susținut planurile de creștere masivă a cheltuielilor militare și și-au reiterat sprijinul pentru Ucraina.

„Europa trebuie să accepte această provocare, această cursă a înarmărilor”, a declarat premierul polonez Donald Tusk. „Și trebuie să o câștige”.

7 martie

Peste noapte, forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat o salvă de 67 de rachete și 194 de drone asupra Ucrainei, lovind infrastructura energetică și de gaze, în primul atac la scară largă de la suspendarea ajutorului și a informațiilor din partea SUA. Ucraina a declarat că a doborât aproximativ jumătate din explozibilii sosiți.

Trump a proclamat că va lua în considerare noi sancțiuni împotriva Rusiei, „pe baza faptului că Rusia «lovește» Ucraina pe câmpul de luptă chiar acum”.

„Pentru Rusia și Ucraina, veniți la masă chiar acum, înainte de a fi prea târziu”, a scris el pe platforma sa de socializare. Niciuna dintre părți nu a răspuns public.

Până atunci, Tusk își lansase propriul avertisment: Polonia, a spus el, ar trebui „să caute oportunități legate de armele nucleare”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News