Resursa ascunsă de pe Lună. Am putea trăi 100.000 de ani cu ajutorul ei

Tot mai mult interes pentru tehnologiile legate de studierea resurselor spațiale și modului în care acestea pot fi folosite. Unul dintre proiectele care au atras cea mai multă atenție e producerea oxigenului pe Lună. În acest sens, NASA și agenția spațială australiană au semnat un contract prin care un rover australian va ajunge pe Lună, în cadrul programului Artemis. Scopul misiunii va fi adunarea rocilor lunare care ar putea reprezenta baza pentru oxigenul de pe Lună, potrivit Inverse.

Deși Luna are atmosferă, e foarte subțire și formată, în mare parte, din hidrogen, neon și argon. Nu e aceeași combinație de gaze de care au nevoie organismelem vii pentru a supravieţui.

Resursă ascunsă de pe Lună ar putea revoluţiona viitorul. Chiar dacă nu există îndeajuns de mult oxigen în atmosfera satelitului natural al Pământului, există în sol. Acesta e prins în regolit, un strat de rocă și praf fin, ce acoperă suprafața Lunii. Potrivit sursei citate, dacă oxigenul poate fi extras din regolit, atunci ar fi de ajuns pentru ca oamenii să poată trăi pe Lună. Cum Luna e formată din aproximativ aceleași roci care se găsesc pe Pământ, există și un nivel ridicat de oxigen. Regolitul de pe Lună e format în proporție de 45% din oxigen. Acel oxigen e strâns integrat în minerale. Pentru a rupe aceste legături, e necesară o cantitate semnificativă de energie. Experții cred că electroliza poate ajuta în acest context.

Oxigenul poate fi extras din regolit prin electroliză

Pentru a extrage oxigenul din regolit e nevoie de echipament industrial substanțial. Chiar și așa, experții sunt optimiști despre potențialul de a folosi resursa ascunsă de pe Lună, pe viitor. Space Applications Services, o companie din Belgia, a anunțat că va contrui 3 reactoare experimentale pentru a îmbunătăți procesul de electroliză. Experții anticipează ca tehnologia să fie trimisă pe Lună până în 2025.

Apă pe Lună

Fiecare metru cub de regolit conține, în medie, 1.4 tone de minerale. Aducă 630 de kilograme de oxigen. Potrivit NASA, oamenii au nevoie de 800 de grame de oxigen pe zi, pentru a supraviețui. Astfel, o persoană are nevoie de 630 de kilograme de oxigen pentru a supraviețui aproximativ 2 ani. Dacă adâncimea medie a regolitului de pe Lună e de aproximativ 10 metri și procesul are succes, atunci satelitul natural are îndeajuns de mult oxigen pentru ca 8 miliarde de oameni să supraviețuiască timp de aproape 100.000 de ani, potrivit estimărilor experților.

