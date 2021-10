Regina Elisabeta, REVOLTATĂ. A REFUZAT un premiu pentru vârstnici: Nu crede că îndeplineşte criteriile. Avem vârsta pe care o simţim!

"Avem vârsta pe care o simţim": Regina Elisabeta a II-a, în vârstă de 95 de ani, a refuzat un premiu dedicat persoanelor în vârstă de către o revistă britanică, deoarece ea crede că nu îndeplineşte criteriile, a anunţat marţi publicaţia The Oldie, relatează AFP, potrivit Agerpres.



Revista britanică, care se pretinde a fi o alternativă "lejeră" la o presă "obsedată de tinereţe şi celebritate", a dezvăluit că a propus Palatului Buckingham să-i acorde premiul său "The Oldie of the Year" suveranei, aflată pe tronul Marii Britanii de aproape şapte decenii.



Revista a publicat marţi scrisoarea de refuz trimisă pe 21 august de castelul Balmoral din Scoţia, unde regina îşi petrece sfârşitul verii, şi semnată de secretarul său adjunct privat Tom Laing-Baker.

"Nu crede că îndeplineşte criteriile"





"Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte şi, prin urmare, nu crede că îndeplineşte criteriile pentru a accepta (premiul)", se arată în scrisoare.



După ce a trecut prin mai multe perioade de izolare la castelul Windsor de lângă Londra şi în pofida speculaţiilor despre o eventuală retragere după moartea soţului ei Philip în aprilie, regina Elisabeta a II-a a participat recent la multe evenimente publice.



Săptămâna trecută ea a fost văzută mergând în public sprijinindu-se de un baston.



Prinţul Philip, care a murit în aprilie la 99 de ani, a primit premiul acordat de publicaţia The Oldie pe anul 2011, la împlinirea vârstei de 90 de ani.

Medicii i-au recomandat Reginei Elisabeta să nu mai bea Martini

Medicii i-au recomandat Reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit să nu mai bea Martini dry și să consume alcool doar la ocazii speciale. Regina Elisabeta a II-a a fost văzută recent în timp ce mergea folosind un baston.

„Daily Star” scrie că este „obosită" și „mai fragilă" decât înainte.

Conform unor surse apropiate citate de „Daily Star”, Regina, în vârstă de 95 de ani, își va reduce angajamentele în lunile de iarnă. Apropiații trebuie să se asigure că acceptă mai puține invitații, că va evita treptele și că mașina ei se va opri mai aproape de locurile de desfășurare a evenimentelor, citează Mediafax.

Regina a fost sfătuită de medici să renunțe la cocktailul Martini de seară și să bea alcool doar la ocazii speciale. De asemenea, este de așteptat ca Regina Elisabeta să găzduiască o reuniune de Crăciun mai redusă. Acest lucru înseamnă că este puțin probabil ca prințul Harry, soția Meghan Markle și cei doi copii mici ai cuplului să i se alăture la Sandringham, în Norfolk.

Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit l-a pierdut pe soțul ei, prințul Philip, în vârstă de 99 de ani, în aprilie.