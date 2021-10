Regina Elisabeta, MILIOANE de lire sterline pentru a-și apăra fiul acuzat de abuz sexual. Prințul Andrew, implicat în scandalul cu Jeffrey Epstein

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii contribuie cu "milioane de lire sterline" din averea ei la echipa care asigură asistenţă juridică unuia dintre fiii săi, prinţul Andrew, acuzat de abuzuri sexuale în SUA, a informat sâmbătă cotidianul The Daily Telegraph, citat de EFE, citează Agerpres.



Săptămâna trecută, ducele de York şi-a mărit echipa de avocaţi, angajând-o pe avocata Melissa Lerner, care i se alătură lui Andrew Brettler în acţiunea civilă privind abuzuri sexuale introdusă în august de americanca Virginia Giuffre la un tribunal din New York.



La începutul anului trecut, suveranul britanic a acceptat să plătească apărarea fiului său cu fonduri provenind din ducatul ei, Lancaster, care au crescut recent de la 1,5 milioane de lire (1,75 milioane de euro) la 23 de milioane de lire (26,9 milioane de euro).

Proces care se va prelungi luni sau chiar ani





Potrivit unor surse de la Casa Regală citate de The Daily Telegraph, se aşteaptă ca onorariile avocaţilor să fie de ordinul milioanelor, într-un proces care se va prelungi luni sau chiar ani şi care s-ar putea încheia cu o înţelegere financiară care ar creşte şi mai mult costul final.



Un tribunal din New York i-a fixat prinţului Andrew un termen până la 29 octombrie ca să răspundă denunţului de abuzuri sexuale prezentat de Virginia Giuffre. În acţiunea sa civilă, femeia afirmă că atunci când avea 17 ani a fost obligată să întreţină relaţii sexuale cu prinţul Andrew, la ordinele lui Jeffrey Epstein - acuzat că a coordonat o reţea de trafic sexual cu minore implicând personalităţi importante din lumea afacerilor şi a politicii -, şi ale "locotenentului" lui, Ghislaine Maxwell.

În august 2019, Epstein s-a sinucis în celula sa la scurt timp după ce a fost arestat, la New York, în timp ce Maxwell rămâne în închisoare într-un alt centru penitenciar din New York, sub acuzaţia că l-a ajutat pe omul de afaceri să recruteze minore pentru activităţile de trafic sexual.

Potrivit experților juridici, prințul în vârstă de 61 de ani se poate confrunta în continuare cu un proces privind presupusele acuzații de abuzuri sexuale formulate de Roberts - chiar dacă nu va păși niciodată în America - și ar putea face față despăgubirilor de până la 100 de milioane de dolari dacă pierde.



Vorbind la Channel 4 News în această seară, 10 august, avocatul David Boies a susținut că Andrew și avocații săi s-au „împotrivit” cerințelor timp de cinci ani, dar a avertizat: „El mă poate ignora și o poate ignora pe Virginia, dar nu poate ignora procesul judiciar”.



„Ei doar au evitat complet, au refuzat să ofere orice explicație, refuză să se angajeze în discuții. Au refuzat chiar să răspundă la oricare dintre afirmațiile care au fost făcute într-un mod rezonabil”, a mai spus Boies.



Un purtător de cuvânt al prințului Andrew a declarat pentru MailOnline în această seară că nu va exista „niciun comentariu” cu privire la procesul civil.

Acuzat de abuz sexual

O femeie din Statele Unite ale Americii care spune că a fost adusă în Marea Britanie la 17 ani, adică în 2001, pentru a se culca cu Ducele de York, Prințul Andrew, a intentat un proces civil în New York pe motiv de abuz.

Conform BBC, Virginia Giuffre, care a fost una dintre denunțătoarele abuzatorului Jeffrey Epstein, spune că a fost hărțuită sexual de Prințul Andrew atât în Londra, cât și în New York. Britanicul neagă vehement acuzațiile americancei. Procesul intentat de partea vătămată citează Legea victimelor din statul New York care le extinde dreptul victimelor de a da în judecată presupușii abuzatori.