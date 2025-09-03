Regele Charles se va întâlni cu Prințul Harry doar „dacă respectă o singură regulă strictă”

Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie, iar Regele Charles se va întâlni cu el doar „dacă respectă o singură regulă strictă”.

Prințul Harry se întoarce săptămâna viitoare în Marea Britanie pentru prima dată din aprilie, pentru a participa la ceremonia anuală WellChild Awards, în timp ce zvonurile continuă să circule despre o posibilă revedere cu tatăl său, Regele Charles.

Ducele de Sussex și Regele nu s-au mai văzut de 20 de luni, ultima lor întâlnire având loc în februarie 2024, când Charles și-a anunțat pentru prima dată diagnosticul de cancer. Cum vizita lui Harry la Londra coincide cu a treia aniversare a morții Reginei Elisabeta, pe 8 septembrie, mulți comentatori regali și fani speculează că ar putea avea loc o reuniune mult așteptată între Prințul Harry și Rege.

În ce condiții ar putea avea loc o întâlnire

Potrivit expertului regal Richard Fitzwilliams, deși o împăcare între tată și fiu este „posibilă”, întâlnirea ar avea loc doar dacă s-ar desfășura în privat.

„Ceea ce ar avea sens ar fi ca Prințul Harry și Regele să se întâlnească în privat și să reconstruiască încrederea. Totuși, nu există nicio șansă să se întâmple asta!”, a spus acesta pentru Express. Fitzwilliams a adăugat că, dacă întâlnirea nu va avea loc, vina va fi pusă pe tabăra Sussex și pe recentele declarații ale lui Meghan Markle despre Familia Regală.

„Dacă Regele Charles nu se întâlnește cu Prințul Harry la următoarea sa vizită, vina va cădea probabil asupra celor din Sussex. Meghan a atacat din nou Familia Regală, în interviul ei pentru Bloomberg, spunând că nu se simțea autentică atunci când era membru activ”, a mai spus acesta.

Fitzwilliams a continuat: „În mai, Harry a dat un interviu emoțional și haotic la BBC, după ce a pierdut procesul privind securitatea. Întâlnirea dintre consilierii regali sugera că ceva s-ar putea întâmpla curând, iar cineva probabil a dat informația presei”.

O altă barieră în calea reconcilierii

Expertul regal a mai spus că zvonurile despre un posibil documentar comandat de Harry, în memoria Prințesei Diana, ar putea fi o altă barieră în calea reconcilierii.

„Netflix ar vrea, evident, ca Harry să fie implicat într-un documentar care să marcheze 30 de ani de la moartea tragică a Dianei. Acest lucru ar putea fi foarte controversat, mai ales pentru William și, probabil, pentru Charles. Așadar, nimeni nu l-ar învinui (pe Rege) dacă ar păstra distanța. Totuși, s-ar putea întâlni și asta ar putea deschide un drum.”

Fosta corespondentă BBC pe probleme regale, Jennie Bond, a comentat și ea posibilitatea unei împăcări între Harry și Charles săptămâna viitoare, spunând că reuniunea familiei este de mult așteptată.

"Un obstacol major în calea unei întâlniri a fost înlăturat"

Ea a declarat pentru Mirror: „Cred că o întâlnire între Harry și tatăl său este de mult prea mult timp amânată. Am considerat mereu că părintele trebuie să fie cel mai înțelept într-o ceartă de familie: trebuie doar să-ți deschizi brațele și să-i spui copilului tău – chiar dacă e adult – ‘Hai aici, nebunaticule, și dă-mi o îmbrățișare’,”.

Jennie a recunoscut că acest lucru este mai ușor de spus decât de făcut atunci când vine vorba despre Familia Regală, având în vedere atacurile publice de după plecarea lui Harry și Meghan din Familia Regală, în 2020. Ea a adăugat că lupta lui Harry pentru securitate în Marea Britanie ar fi putut prelungi ruptura.

„Acest lucru pur și simplu nu a fost posibil cât timp Harry dădea în judecată guvernul tatălui său din cauza cererilor de securitate. Acum că acel proces s-a încheiat, un obstacol major în calea unei întâlniri a fost înlăturat”, a spus ea.

„Așadar, mai ales având în vedere că știm că echipele de comunicare ale celor două părți s-au întâlnit relativ recent și că, prin urmare, există un canal de dialog deschis, o întâlnire când Harry va fi la WellChild Awards ar putea avea loc”, a mai spus aceasta.

