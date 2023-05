Regele Charles vine în România de mai bine de două decenii și a devenit un adevărat ambasador, neoficial, al Transilvaniei, fiind de-a dreptul îndrăgostit de această zonă.

Pentru generații întregi de britanici, încoronarea regelui Charles al III-lea din 6 mai va fi prima încoronare a unui nou Suveran pe care o vor experimenta. În ultimii ani, am asistat la fastul nunților regale și al sărbătorilor jubiliare, dar puțini vor fi familiarizați cu rubrica încoronării, dintre care unele au rămas neschimbate de mai bine de o mie de ani.

Ceremonia din 6 mai are loc la Westminster Abbey din Londra, biserica de încoronare a Marii Britanii încă din 1066. Este o ocazie solemnă în care biserica și statul se reunesc pentru a conferi în mod oficial monarhului titlul de nou lider, cu puteri regale.

Acest eveniment are o semnificație puternică și pentru România, pentru că datorită Regelui Charles avem zone din țară care se bucură de un real succes turistic, dar și de restaurarea și păstrarea tradițiilor.

Ei bine, în 20 de ani de dragoste de România, Regele Charles a adunat o mulțime de amintiri, care mai de care mai speciale, dar a avut parte și de peripeții.

Contele Tibor Kalnoky, un descendent al unei familii nobiliare cu tradiție în Transilvania, ce s-a îndrăgostit de România din scrisorile de dragoste pe care le-a găsit într-un cufăr al bunicului său, în urmă cu mai bine de 30 de ani, a povestit în exclusivitate pentru DC NEWS despre prietenia sa cu Regele Charles și despre amintirile pe care le are cu acesta în zona Covasnei.

Regele Charles, emoționat de un cimitir din Covasna. Le-a povestit președintelui și prim-ministrului acest moment: "Era ceva supranatural"

"Vine de aproximativ două decenii, în fiecare an dacă se poate. Una din povești descrie atmosfera pe care o găsește aici, când vine la noi. Întotdeauna noi ne plimbăm prin dealuri și între Micloșoara și Valea Zălanului este un sat, se numește Aita Seacă, iar deasupra satului este un cimitir, pe un deal. Când vine aici, Regele merge incognito și ne plimbăm prin sate, pe dealuri.

Am mers spre Aita Seacă, nu am văzut că pe deal e un cimitir, pentru că nu se vede de jos, ne-am plimbat pe acolo și nu știam că sus pe deal e o înmormântare și că era adunat totu satul, cu corul bărbătesc din sat.

Și când am ajuns acolo, ca venind din cer, a început corul bărbătesc, care se afla la 20 de metri de noi și stând pe un câmp, am auzit acest cântec așa de frumos și așa de emoționant, că ne-am oprit și nu am știut ce se întâmplă. A fost așa de emoționant și frumos, venind de nu se știe unde că Regele a fost așa de emoționat că mergând la București o zi mai târziu, le-a povestit și Președintelui și Prim-ministrului ce s-a întâmplat pe dealuri acolo și cum a auzit niște îngeri. Era ceva supranatural. Era foarte frumos", ne-a povestit contele Tibor Kalnoky.

Cum a devenit o vacă, vedetă în fața Regelui Charles: "Vaca a început să fugă, luând cu ea toți agenții de pază"

Mai mult, o altă experiență extrem de amuzantă de care Regele Charles a avut parte în România, pe iubitele sale dealuri din Transilvania, s-a întâmplat chiar cu o vacă.

Contele Tibor Kalnoky ne-a povestit această amintire haioasă cu Regele Charles, la venirea sa în Transilvania.

Contele Tibor Kalnoky ne-a povestit că una dintre cele mai haioase peripeții ale Regelui Charles în Transilvania a fost atunci când o vacă a devenit vedetă în fața Regelui Charles.

"Să vă spun o povestire mai haioasă... știți că de câteva ori vine la Micloșoara și cu elicopterul, din București, și trebuie să aterizeze într-un câmp.

Odată, înainte de a veni elicopterul, a venit o vacă care a văzut câmpul cu iarbă foarte verde și a mers acolo și s-a pus exact pe locul unde trebuia să aterizeze elicopterul și a mâncat iarbă.

A venit elicopterul și jos erau securitatea, agenții de pază.

Și s-au dus șase sau opt agenți de pază, pe vacă și au început să o tragă.

Deasupra era elicopterul care aștepta posibilitatea de a ateriza și Regele a văzut totul de sus.

Asta a durat cam trei – patru minute, până când soția mea, într-o cămașă albă, a pornit spre vacă și vaca atunci a început să fugă, luând cu ea toți agenții de pază care au căzut. Am prins totul pe un film. Elicopterul a aterizat într-un final și Regele a apărut cu un zâmbet mare pe față", ne-a spus contele Tibor Kalnoy.

