Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom

Fostul majordom al Regelui Charles a povestit că monarhul a primit un apel neașteptat la un moment dat, chiar pe telefonul său personal.

Regele Charles a fost odată ținta unui apel telefonic destul de neobișnuit, potrivit fostului său majordom. Grant Harrold, care a lucrat pentru monarh între 2004 și 2011, pe vremea când acesta era Prinț de Wales, și-a amintit de perioada petrecută la reședința Highgrove House din Gloucestershire. Acolo, el i-a servit atât pe Charles, cât și pe alți membri ai familiei, inclusiv pe Regina Camilla, Prințul William și Kate Middleton, scrie Mirror.

Reflectând asupra celor șapte ani în care a ocupat acest rol, Grant a spus că a fost surprins de cât de „normali” erau membrii Familiei Regale în spatele ușilor închise, în contrast cu imaginea lor publică. A fost impresionat în special de cât de „abordabil” era Charles și și-a amintit cum acesta făcea eforturi să le arate angajaților că le apreciază munca. La lansarea cărții sale "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service", Grant a vorbit și despre unele dintre cele mai amuzante momente trăite în preajma Familiei Regale.

Apelul bizar primit de Regele Charles

Unul dintre cele mai memorabile momente a fost atunci când telefonul personal al lui Charles a sunat cu o cerere bizară.

„Îmi amintesc că, la un moment dat, cineva a pus mâna pe telefonul privat al Regelui și l-a sunat crezând că e un restaurant chinezesc”, a povestit bărbatul de 47 de ani.

„Au făcut o comandă, încercând să obțină mâncare chinezească. El doar a spus: «Nu sunt un restaurant chinezesc, ați greșit numărul». Dar aceștia continuau să sune”, a povestit Grant. „Până la urmă, a trebuit să ne ceară nouă să le explicăm: «Este un număr greșit»”. Majordomul a mai spus că apelanții nu păreau să-și dea seama cu cine vorbeau și, după câteva încercări nereușite, au renunțat în cele din urmă.

