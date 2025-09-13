Data publicării:

Refugiaţii ucraineni protejați de România au devenit călăuze. Aduc ilegal alți migranți în România

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Stiri
refugiati ucraina - Foto: Freepik @eyeem
Peste 26.000 de ucraineni au trecut ilegal granița în România de la începutul războiului. Unii au ajuns chiar să devină călăuze pentru alți conaționali. Puţini ucraineni care trec graniţa în România realizează pericolul la care se expun.

Din momentul începerii războiului în Ucraina, peste 26.000 de cetăţeni au trecut ilegal graniţa în România, majoritatea prin zona montană a Maramureşului, dar au fost şi cazuri de ucraineni care s-au întors acasă ca apoi să devină călăuze pentru alţi conaţionali, a declarat, sâmbătă, pentru Agerpres, şeful Inspectoratului Teritorial al Poliţei de Frontieră (ITPF) Sighetu Marmaţiei, chestor, Florin Coman.

"În cele opt luni de activitate (din anul 2025, n.red.) am avut parte şi de trei cazuri deosebite. Este vorba despre trei cetăţeni ucraineni care au obţinut protecţie temporară în România, după care au fost identificaţi din nou la frontieră împreună cu alţi conaţionali, pe post de călăuză. Celor trei le-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi. Călăuzele ucrainene au primit arest preventiv pentru o durată de 30 de zile, urmând ca, la finalul cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale ce se impun", a spus Florin Coman.

Tânăr de 23 de ani, devenit călăuză pentru un grup de 4 persoane

Conform acestuia, într-un alt caz de trecere a frontierei s-a stabilit că un tânăr ucrainean în vârstă de 23 de ani, care beneficia de protecţia statului român, a devenit călăuză pentru un grup de alte patru persoane.

"Cei cinci, cu vârste cuprinse între 21 şi 41 de ani, după ce au trecut frontiera română, au solicitat protecţia statului român. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că unul dintre tinerii în vârstă de 23 de ani era deja solicitant al unei forme de protecţie a statului român, având rol de călăuză pentru conaţionalii săi. Şi în acest caz, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Maramureş a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de migranţi faţă de cetăţeanul ucrainean de 23 de ani", a mai precizat Florin Coman.

Lucrătorii ITPF Sighetu Marmaţiei au în administrare 366 de kilometri de frontieră cu Ucraina, acoperind judeţele Satu Mare, Maramureş şi Suceava. Majoritatea trecerilor de frontieră au loc prin Munţii Maramureşului, uneori prin cele mai periculoase locuri.

De la începutul conflictului din Ucraina, echipele mixte formate din salvamontişti şi poliţişti de frontieră au recuperat din munte peste 150 de cetăţeni ucraineni, mulţi aflaţi în stare critică de sănătate, răniţi, epuizaţi fizic, demoralizaţi sau complet dezorientaţi.

Puţini ucraineni care trec graniţa în România realizează pericolul la care se expun

De asemenea, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga, a precizat că puţini ucraineni care trec graniţa în România realizează pericolul la care se expun.

"Munţii Maramureşului (cu altitudini ce oscilează între 1.700 şi 1.900 metri, n. red.) au porţiuni abrupte, ravene, stâncării, jnepeniş, dar şi goluri de munte, unele relativ întinse. Odată intraţi în zona împădurită, vizibilitatea scade vertiginos, iar lipsa aprecierii corecte a terenului poate provoca accidente fatale. Iarna, intervenţiile în zona alpină sunt dificile, misiunile de salvare mult îngreunate şi în contra timp. Majoritatea ucrainenilor care aleg să treacă în România se expun fără să-şi dea seama la situaţii limită, unele între viaţă şi moarte", a spus Dan Benga.

Un număr de 29 de ucraineni au murit în condiţii extreme încercând să ajungă pe teritoriul românesc din momentul începerii războiului.

Din Ucraina se poate trece în România prin punctele de frontieră Sighetu Marmaţiei (judeţul Maramureş), Halmeu (judeţul Satu Mare), Siret şi Vicovu de Sus (judeţul Suceava). O bună parte a frontierei româno-ucrainene se întinde de-a lungul munţilor, iar zonele considerate periculoase nu figurează pe hărţile digitale disponibile pe internet.

Temporar, autorităţile de stat din regiunea Transcarpatia, Ucraina, permit deschiderea călătoriilor cu trenul pe linia ferată cu ecartament lat construită în anii 50 pe ruta Câmpulung la Tisa- Sighetu Marmaţiei sau prin punctul de trecere a frontierei Valea Vişeului. 

