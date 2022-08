Refugiații ucraineni părăsesc Italia: ”Aici se exploatează și, fără recomandare, nu muncești”

Potrivit publicației Europa Today, mulți refugiați ucraineni părăsesc Italia pentru a merge în țări precum Germania sau Olanda, unde aceștia speră că va fi mai ușor să găsească un loc de muncă decent.

"Cazarea este gratuită, timp de trei luni am primit și subvenții de 300 de euro pentru fiecare adult și 150 pentru fiecare copil. Dar nu mai sunt plăți, iar proprietarii ne anunță că este timpul să plecăm", a declarat Elena, refugiată ucraineană din Kiev.

”E foarte greu să lucrezi aici, te pun să culegi cireșe cu 6 euro pe oră. Un loc de muncă de 10 ore pe zi și o singură zi liberă pe săptămână. De aceea nu am rezistat mult. Nici nu ne acceptă copiii la școală, zic că nu sunt locuri, așa că vom merge în Germania, unde există un sprijin social mult mai bun și e mai ușor cu serviciul și școlile”, a declarat Elena, o mamă ucraineancă care locuiește cu copiii ei și o prietenă la periferia orașului Bari, în Puglia.

Deși nu este sectorul ei, a spus că a reușit să-și găsească totuși un loc de muncă ca ghid pentru grupuri de turiști străini: ”Lucrez 10 ore pe zi, cu o zi liberă pe săptămână, și un salariu de 1000 de euro pe lună”, a declarat Elena conform sursei citate.

După cum explică ziarul, s-au constatat mari dificultăți de muncă și pentru medici, cărora Guvernul italian le-a oferit condiții excelente încă de la începutul războiului, facilitând recunoașterea calificărilor lor.

Veronika, locuitoare a Kievului, încearcă de trei luni să-și găsească un loc de muncă, dar până acum fără prea mult succes. "Ai nevoie să cunoști limba italiană foarte bine. Aici cunoștințele de engleză sunt foarte proaste, puțini vorbesc limba engleză, chiar și medicii. Dar principala dificultate este lipsa de recomandare. Fără recomandare nu ești angajat, în ciuda experienței tale", a spus Veronika.

”Deși mi-am confirmat diploma și am învățat limba, nicio clinică nu a vrut să mă angajeze. Și abia când am primit o trimitere de la unul dintre medici, am fost dusă la o clinică unde anterior mă refuzaseră. Acesta este specificul aici: oamenii sunt angajați în principal de cunoscuți, iar acest lucru nu este valabil doar pentru medicină”, a spus Nadezhda, o altă refugiată de profesie medic.

Citește și:

Olanda va avea centre pentru refugiați pe navele de croazieră în largul coastei

Acest lucru a fost anunțat de secretarul de stat pentru Justiție, Eric van der Burg, la finalul unui interviu despre criza solicitanților de azil.

Trei nave mari de croazieră au fost deja identificate pentru a găzdui aproximativ 3.000 de persoane, iar una va fi ancorată în Velsen, lângă IJmuiden, a spus secretarul de stat, în timp ce celelalte două caută încă un loc de ancorare, după ce orașul Vlissingen acceptase inițial, dar apoi s-a răzgândit.

După cum relatează DutchNews, citată de Europa Today, oficialii analizează legalitatea planului și, de asemenea, aceștia încearcă să găsească o modalitate de a se asigura că refugiații pot părăsi bărcile, altfel s-ar afla din punct de vedere tehnic în închisoare și asta ar fi ilegal.

Cu toate acestea, grupul de ajutor pentru refugiați VluchtelingenWerk a numit ideea ”absurdă”

”Nu este nevoie să facem cercetări pentru a înțelege că acest lucru nu se poate face oamenilor care au fugit de războaie și violență”, a spus un purtător de cuvânt, adăugând că ”primirea refugiaților este ceva care se face în societate, nu pe mare”.

Însă situația țării este în prezent critică, cu sute de noi solicitanți de azil care dorm în afara centrului de primire Ter Apel din cauza lipsei de paturi și a cozilor lungi pentru evaluare.

Această situație, a spus Van der Burg, este ”realitatea dură” și va fi nevoie de zile, dacă nu de săptămâni, pentru a o rezolva, deoarece în prezent mai trebuie găsite aproximativ 2.000 de paturi pentru a atinge ținta de peste 5.500 de adăposturi.

Citește și:

Irlanda a suspendat călătoriile fără viză pentru a face mai mult spațiu cetățenilor ucraineni

Mișcarea de a înăspri călătoriile refugiaților din 20 de națiuni europene a fost luată după ce, în weekendul trecut, sute de ucraineni au dormit pe podeaua aeroportului din Dublin din cauza faprului că nu mai exista spațiu disponibil pentru găzduirea acestora... Citește mai mult AICI.

