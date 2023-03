Reforma pensiilor speciale. Iohannis: Mă pronunț doar când legea va ajunge pe masa mea/ video

Klaus Iohannis a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă de la finalul întâlnirii cu premierul Poloniei, dacă este mulțumit de modificările însușite de coaliția de guvernare, din cadrul reformei pensiilor speciale, în contextul în care nu sunt îndeplinite cerințele Comisiei Europene și ale specialiștilor Băncii Mondiale.

„Știți că nu comentez legi care sunt în parcurs parlamentar. Acolo lucrurile sunt discutate, sunt analizate; eu mă exprim atunci când ajunge legea pe masa mea. Dar pot să vă confirm ceea ce am spus și ultima dată când am avut o întrebare pe această temă, la Bruxelles. Pensiile sunt o temă foarte, foarte serioasă, nu numai pentru pensionari, ci și pentru politicieni. Noi trebuie să avem grijă să reformăm sistemul de pensii, în așa fel încât să fie echitabil și să fie sustenabil. Pensionarii trebuie să primească real ceea ce li se cuvine după o viață de muncă, dar trebuie să ne asigurăm că sistemul este foarte solid și că aceste pensii pot fi plătite și peste douăzeci, treizeci de ani. Despre asta vorbim, restul sunt discuții pe detalii, de care se ocupă Parlamentul României și când ajunge legea la mine o să vă transmit dacă o consider suficient (n.r. de bună) sau trebuie să mai lucreze la ea”, a declarat Klaus Iohannis.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News