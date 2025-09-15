Recorduri, surprize și emoții la Premiile Emmy 2025. Lista câștigătorilor

Gala Emmy Awards 2025, desfășurată seara trecută în Los Angeles, a adus în prim-plan o nouă generație de talente, dar și consacrarea unor producții care au dominat ultimul an. S-au premiat cele mai bune producții lansate între 1 iunie 2024 și 31 mai 2025, iar atmosfera a fost marcată de momente emoționante și de surprize neașteptate.
Unul dintre cele mai neașteptate momente a fost victoria lui Owen Cooper, de doar 15 ani, care a intrat în istorie ca cel mai tânăr câștigător masculin al unui premiu Emmy, grație rolului său din Adolescence. Miniseria a dominat seara cu premii importante, inclusiv pentru „Cel mai bun actor”, „Cea mai bună actriță în rol secundar” și „Cel mai bun scenariu”.
În zona dramelor, The Pitt a obținut titlul de „Cea mai bună serie dramatică”, depășind competitori grei precum Severance sau The White Lotus, iar actorul Noah Wyle a primit primul său Emmy pentru un rol principal.
Comedia serii a fost The Studio, semnată de Seth Rogen, care a stabilit un record istoric cu 13 premii, devenind cea mai premiată comedie într-un singur sezon. Rogen a urcat pe scenă nu doar ca actor, ci și ca scenarist și regizor câștigător.
Un alt moment cu încărcătură emoțională a fost succesul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert, care, după ani de nominalizări, a câștigat în sfârșit premiul pentru „Cel mai bun talk-show”, chiar dacă postul CBS anunțase anterior anularea sa.
Seara a fost completată de reuniuni-surpriză ale unor distribuții legendare, precum Gilmore Girls și Law and Order: Special Victims Unit.
Iată lista completă a câștigătorilor la principalele categorii:
The Pitt (câștigător)
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Andor
The Diplomat
The Last of Us
Paradise
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
The Studio (câștigător)
What We Do in the Shadows
Adolescence (câștigător)
Black Mirror
Dying for Sex
Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
The Penguin
Noah Wyle, The Pitt (câștigător)
Adam Scott, Severance
Gary Oldman, Slow Horses
Pedro Pascal, The Last of Us
Sterling K. Brown, Paradise
Britt Lower, Severance (câștigător)
Bella Ramsey, The Last of Us
Keri Russell, The Diplomat
Kathy Bates, Matlock
Sharon Hogan, Bad Sisters
Tramell Tillman, Severance (câștigător)
Zack Cherry, Severance
Jason Isaacs, The White Lotus
James Marsden, Paradise
John Turturro, Severance
Sam Rockwell, The White Lotus
Walton Goggins, The White Lotus
Katherine LaNasa, The Pitt (câștigător)
Parker Posey, The White Lotus
Patricia Arquette, Severance
Natasha Rothwell, The White Lotus
Julianne Nicholson, Paradise
Carrie Coon, The White Lotus
Aimee Lou Wood, The White Lotus
Seth Rogen, The Studio (câștigător)
Martin Short, Only Murders in the Building
Jeremy Allen White, The Bear
Adam Brody, Nobody Wants This
Jason Segel, Shrinking
Jean Smart, Hacks (câștigător)
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Kristen Bell, Nobody Wants This
Uzo Aduba, The Residence
Ayo Edebiri, The Bear
Jeff Hiller, Somebody Somewhere (câștigător)
Ike Barinholtz, The Studio
Michael Urie, Shrinking
Bowen Yang, Saturday Night Live
Colman Domingo, The Four Seasons
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Harrison Ford, Shrinking
Liza Colón-Zayas, The Bear
Hannah Einbinder, Hacks (câștigător)
Kathryn Hahn, The Studio
Janelle James, Abbott Elementary
Catherine O’Hara, The Studio
Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary
Jessica Williams, Shrinking
Stephen Graham, Adolescence (câștigător)
Colin Farrell, The Penguin
Michelle Williams, Dying for Sex
Rashida Jones, Black Mirror
Meghann Fahy, Sirens
Cristin Milioti, The Penguin (câștigător)
Michelle Williams, Dying for Sex
Rashida Jones, Black Mirror
Cate Blanchett, Disclaimer
Meghann Fahy, Sirens
Owen Cooper, Adolescence (câștigător)
Bill Camp, Presumed Innocent
Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Rob Delaney, Dying for Sex
Peter Sarsgaard, Presumed Innocent
Ashley Walters, Adolescence
Erin Doherty, Adolescence (câștigător)
Deirdre O’Connell, The Penguin
Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Ruth Negga, Presumed Innocent
Jenny Slate, Dying for Sex
Christine Tremarco, Adolescence
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu