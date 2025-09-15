Recorduri, surprize și emoții la Premiile Emmy 2025. Lista câștigătorilor

Gala Emmy Awards 2025, desfășurată seara trecută în Los Angeles, a adus în prim-plan o nouă generație de talente, dar și consacrarea unor producții care au dominat ultimul an. S-au premiat cele mai bune producții lansate între 1 iunie 2024 și 31 mai 2025, iar atmosfera a fost marcată de momente emoționante și de surprize neașteptate.

Unul dintre cele mai neașteptate momente a fost victoria lui Owen Cooper, de doar 15 ani, care a intrat în istorie ca cel mai tânăr câștigător masculin al unui premiu Emmy, grație rolului său din Adolescence. Miniseria a dominat seara cu premii importante, inclusiv pentru „Cel mai bun actor”, „Cea mai bună actriță în rol secundar” și „Cel mai bun scenariu”.

În zona dramelor, The Pitt a obținut titlul de „Cea mai bună serie dramatică”, depășind competitori grei precum Severance sau The White Lotus, iar actorul Noah Wyle a primit primul său Emmy pentru un rol principal.

Comedia serii a fost The Studio, semnată de Seth Rogen, care a stabilit un record istoric cu 13 premii, devenind cea mai premiată comedie într-un singur sezon. Rogen a urcat pe scenă nu doar ca actor, ci și ca scenarist și regizor câștigător.

Un alt moment cu încărcătură emoțională a fost succesul emisiunii The Late Show with Stephen Colbert, care, după ani de nominalizări, a câștigat în sfârșit premiul pentru „Cel mai bun talk-show”, chiar dacă postul CBS anunțase anterior anularea sa.

Seara a fost completată de reuniuni-surpriză ale unor distribuții legendare, precum Gilmore Girls și Law and Order: Special Victims Unit.

Iată lista completă a câștigătorilor la principalele categorii:

Cea mai bună serie dramatică

The Pitt (câștigător)

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

Cel mai bun serial de comedie

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio (câștigător)

What We Do in the Shadows

Cea mai bună miniserie sau antologie

Adolescence (câștigător)

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Cel mai bun actor într-o serie dramatică

Noah Wyle, The Pitt (câștigător)

Adam Scott, Severance

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Sterling K. Brown, Paradise

Cea mai bună actriță într-o serie dramatică

Britt Lower, Severance (câștigător)

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Kathy Bates, Matlock

Sharon Hogan, Bad Sisters

Cel mai bun actor în rol secundar într-o serie dramatică

Tramell Tillman, Severance (câștigător)

Zack Cherry, Severance

Jason Isaacs, The White Lotus

James Marsden, Paradise

John Turturro, Severance

Sam Rockwell, The White Lotus

Walton Goggins, The White Lotus

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o serie dramatică

Katherine LaNasa, The Pitt (câștigător)

Parker Posey, The White Lotus

Patricia Arquette, Severance

Natasha Rothwell, The White Lotus

Julianne Nicholson, Paradise

Carrie Coon, The White Lotus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Cel mai bun actor într-un serial de comedie

Seth Rogen, The Studio (câștigător)

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Adam Brody, Nobody Wants This

Jason Segel, Shrinking

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie

Jean Smart, Hacks (câștigător)

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kristen Bell, Nobody Wants This

Uzo Aduba, The Residence

Ayo Edebiri, The Bear

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie

Jeff Hiller, Somebody Somewhere (câștigător)

Ike Barinholtz, The Studio

Michael Urie, Shrinking

Bowen Yang, Saturday Night Live

Colman Domingo, The Four Seasons

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Harrison Ford, Shrinking

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie

Liza Colón-Zayas, The Bear



Hannah Einbinder, Hacks (câștigător)



Kathryn Hahn, The Studio



Janelle James, Abbott Elementary



Catherine O’Hara, The Studio



Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary



Jessica Williams, Shrinking

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film TV

Stephen Graham, Adolescence (câștigător)

Colin Farrell, The Penguin

Michelle Williams, Dying for Sex

Rashida Jones, Black Mirror

Meghann Fahy, Sirens

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV

Cristin Milioti, The Penguin (câștigător)

Michelle Williams, Dying for Sex

Rashida Jones, Black Mirror

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Cel mai bun actor în rol secundar într-o miniserie sau film TV

Owen Cooper, Adolescence (câștigător)

Bill Camp, Presumed Innocent

Javier Bardem, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Rob Delaney, Dying for Sex

Peter Sarsgaard, Presumed Innocent

Ashley Walters, Adolescence

Cea mai bună actriță în rol secundar într-o miniserie sau film TV

Erin Doherty, Adolescence (câștigător)

Deirdre O’Connell, The Penguin

Chloë Sevigny, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Ruth Negga, Presumed Innocent

Jenny Slate, Dying for Sex

Christine Tremarco, Adolescence

