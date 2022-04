Perioada de autorecenzare este 14 martie-15 mai 2022. Mai mulți cititori ne-au semnalat, pe adresa redacției, cum au aflat că, de fapt, nu au completat corect recensământul, deși inițial mesajul care le-a apărut pe ecran a fost „felicitări!”

„Am crezut că am completat corect, că am răspuns la toate întrebările, dar se pare că nu a fost așa. Inițial, după ce am completat, mi-a apărut pe ecran mesajul: „felicitări, ați completat”. La trei săptămâni, am verificat, în baza de date, dacă apare că am făcut autorecenzarea. Surpriză însă! După ce am introdus CNP-ul pe site-ul dovrec.insse.ro, am primit următorul mesaj:

„Vă informăm că datele furnizate de persoana cu CNP

29004XXXXX226

nu se regăsesc în baza de date a recensământului populației și locuințelor din România din runda 2021 (RPL2021) motivul fiind lipsa completării, completarea parțială sau completarea cu erori a chestionarului.

În aceste condiții DOVADA AUTO-RECENZĂRII nu poate fi eliberată. Rugăm să vă preînregistrați / reluați procesul de preînregistrare în perioada 14 martie – 15 mai 2022 accesând site-ul recensamantromania.roapăsând butonul Platforma de autorecenzare”.

Firesc mi se părea să primesc acest mesaj automat pe mail, astfel încât să știu că nu sunt probleme. Mă puteam trezi cu amendă, eu știind că am completat corect. Important de știut este următorul lucru: Nu aflați pe loc dacă ați completat corect datele cerute, ci abia după o săptămână”.

Așadar, pentru a nu fi amendați, verificați aici dacă ați completat corect autorecensământul. Puteți verifica dacă autorecenzarea efectuată de o anumită persoană a fost realizată cu succes, sub forma unei dovezi de autorecenzare. În caz contrar, se afișează informația cu privire la imposibilitatea acceptării în baza de date a RPL a chestionarului de recensământ din cauza completării parțiale sau cu erori.

Nu uitați: ATENŢIE! DOVADA AUTORECENZĂRII ESTE DISPONIBILĂ DUPĂ 7 ZILE DE LA DATA COMPLETĂRII CHESTIONARULUI!

Primiți o zi liberă

În cazul persoanelor salariate se acordă o singură zi liberă, plătită indiferent dacă aceasta a realizat auto-recenzarea pentru sine și pentru alți membri ai gospodăriei (a copiilor minori, de exemplu) ori pentru alte persoane, conform art. 49 din OUG nr.19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.178/2020, cu modificările și completările ulterioare.

