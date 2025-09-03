Reacția Kremlinului, după ce Trump a sugerat că Putin conspiră împotriva SUA cu Xi și Kim

Kremlinul a reacționat, miercuri, după remarcile lui Donald Trump privind o conspirație ruso-chineză-coreeană împotriva Statelor Unite ale Americii.

Kremlinul a declarat miercuri că Vladimir Putin nu conspiră cu Xi Jinping din China și Kim Jong Un din Coreea de Nord împotriva Statelor Unite și a sugerat că președintele Donald Trump ar putea să fie ironic cu criticile sale, notează Reuters.

Întrebat despre remarcile lui Trump de către televiziunea de stat rusă, consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus că Trump ar fi putut fi ironic.

„Aș dori să spun că nimeni nu a conspirat, nimeni nu a plănuit nimic, nicio conspirație”, a spus Ușakov.

Xi a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace sau război la o paradă militară masivă de la Beijing, miercuri, flancat de Putin și Kim într-o demonstrație de forță fără precedent.

Trump a spus că Putin conspiră împotriva SUA cu Xi și Kim

Președintele american Donald Trump a declarat marți că este „foarte dezamăgit” de președintele rus Vladimir Putin și a adăugat, fără a oferi detalii, că administrația sa intenționează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul deceselor din războiul Rusiei din Ucraina.

Liderul republican a mai spus că nu este îngrijorat de relațiile calde dintre Rusia și China.

„Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, pot spune asta, și vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască”, a declarat Trump într-un interviu la emisiunea radiofonică The Scott Jennings.

Trump a reînnoit, de asemenea, amenințarea că va impune noi sancțiuni Rusiei dacă nu se înregistrează progrese către o soluționare pașnică în Ucraina.

