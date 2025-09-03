Reacția Kremlinului după ce Merz l-a criticat pe Putin: Opiniile sale ar trebui ignorate

Kremlinul a declarat miercuri că opiniile cancelarului german Friedrich Merz privind negocierile de pace pentru Ucraina ar trebui ignorate, după ce acesta a făcut ceea ce Moscova a numit o serie de remarci „nefavorabile” la adresa președintelui rus Vladimir Putin, potrivit Reuters.

Friedrich Merz a afirmat, într-un interviu difuzat marți de postul german ProSieben.Sat 1, că Putin este „poate cel mai serios criminal de război al timpului nostru” și că nu există loc pentru indulgență față de astfel de persoane.

Kremlinul neagă că forțele sale ar fi comis vreo crimă de război în Ucraina și a calificat drept „scandalos” un mandat de arestare emis în 2023 de Curtea Penală Internațională împotriva lui Putin, care îl acuza pe liderul rus că ar fi dat ordine care ar putea fi considerate crime de război.

Întrebat, în timpul unei vizite în China, despre propunerea lui Merz ca negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia să aibă loc la Geneva, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus: „Merz a făcut în ultimele ore multe declarații nefavorabile, așa că este aproape imposibil să ținem cont de opinia sa în acest moment”.

Când a fost întrebat la ce declarații se referea, Peskov a răspuns: „La cele despre președintele nostru”.

În interviul său, Merz a mai spus: „El (Putin) este un criminal de război. Este poate cel mai serios criminal de război al timpului nostru pe care îl vedem în prezent la scară largă. Și trebuie să fim clari asupra modului în care se tratează criminalii de război. Acolo, concilierea este nepotrivită”.

