Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles

Prințul Harry a oferit un răspuns sugestiv atunci când a fost întrebat despre tatăl său, Regele Charles, la doar câteva minute după ce s-a întâlnit cu acesta pentru a sta la un ceai.

Ducele de Sussex a fost surprins intrând la Clarence House, în Londra, alaltăieri, în timp ce Regele Charles sosise cu mai bine de o oră înainte. Harry a pătruns în reședința regală prin intrarea din spate și a plecat după mai puțin de o oră, pentru a ajunge la un alt eveniment.

Aproximativ o oră mai târziu, el a ajuns la Gherkin, în Londra, pentru o recepție dedicată Invictus Games, unde un reporter l-a întrebat cum se simte tatăl său. Harry a răspuns scurt: „Da, este foarte bine, mulțumesc”.

Ducele părea relaxat, zâmbitor și într-o dispoziție bună, semn pentru mulți observatori că întrevederea privată cu Regele a fost un succes, scrie Mirror.

Harry, care a intrat în atriumul de la ultimul etaj al clădirii, cu o priveliște spectaculoasă asupra Londrei, a mers direct la eveniment după întâlnirea cu Charles. A întârziat însă aproximativ 40 de minute din cauza traficului afectat de greva de la metrou. La recepție, unde s-a întâlnit cu sponsori și susținători, el a ținut un discurs și a început glumind pe seama călătoriei sale prin oraș: „Cred că totul a fost puțin întârziat, așa că în acest moment sunteți cu toții amețiți – ceea ce a fost parte din plan de la bun început, blocați aici sus”.

O posibilă reconciliere între Prințul Harry și Familia Regală

Întâlnirea dintre Charles și Harry a durat aproape dublu față de cea anterioară, din februarie 2024, ceea ce i-a făcut pe mulți comentatori regali să spere că discuțiile private vor deschide calea către o reconciliere între Prințul Harry și Familia Regală. Potrivit Daily Mail, apropiați ai Palatului cred că aceasta ar putea fi prima etapă spre o împăcare completă. Totuși, în timpul acestei rare vizite în Marea Britanie, Harry nu s-a întâlnit cu fratele său, Prințul William, și nici cu alți membri ai Familiei Regale.

Revederea dintre Prințul Harry și Regele Charles are loc după ani de tensiuni, relația dintre cei doi deteriorându-se după ce Harry și soția sa, Meghan Markle, au renunțat la îndatoririle regale în 2020 și s-au mutat în California.

De atunci, Harry și Meghan au lansat mai multe critici publice la adresa Familiei Regale: în interviul acordat Ophrei Winfrey în 2021, în documentarul difuzat pe Netflix în 2022 și în autobiografia prințului, Spare, publicată în 2023.

