Răzvan Marin, inclus în echipa celor mai slabi jucători ai etapei a 11-a din Serie A

Marin, integralist în această partidă, a fost notat cu 5 de TuttoMercatoWeb.



Echipa celor mai slabi fotbalişti ai etapei, în viziunea site-ului citat, este alcătuită din următorii jucători, unii dintre ei bine cotaţi, care au primit nota 4,5 sau 5: Michele Di Gregorio (Monza) - Lorenzo Venuti (Fiorentina), Valentin Antov (Monza), Caleb Okoli (Atalanta) - Federico Dimarco (Inter), Marten de Roon (Atalanta), Răzvan Marin (Empoli), Morten Hjulmand (Lecce) - Joaquin Correa (Inter), Luis Muriel (Atalanta), Cyriel Dessers (Cremonese).



Venit în vara acestui an de la Cagliari, Marin a apărut în toate meciurile de campionat ale actualei sale echipe, de şapte ori fiind titular.



În clasament, Empoli este pe locul 12, cu 11 puncte.

Unai Emery,noul antrenor de la Aston Villa: Antrenorii trebuie să fie 'reci şi calculaţi'

Antrenorii trebuie să fie "reci şi calculaţi", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, reputatul tehnician spaniol Unai Emery, care s-a despărţit de Villarreal şi a preluat echipa engleză de fotbal Aston Villa, scrie ziarul AS.

"Noi, antrenorii, suntem profesionişti şi trebuie să fim reci şi calculaţi, trebuie să fim conştienţi că există oameni care ne iubesc şi oameni care nu ne iubesc, aşa că trebuie să luam deciziile cu fermitate şi mai ales cu respect. Nu ştiu dacă este aşa pentru toată lumea, dar pentru mine, am încercat să fie astfel", a afirmat Emery.



Plecarea la Aston Villa este "o provocare diferită şi una pe care cred că ar trebui să o accept, şi de aceea am făcut-o", a spus Emery.



El a explicat de ce a renunţat la Villarreal după ce în urmă cu un an nu a dat curs ofertei altei echipe engleze, Newcastle United: "Sunt momente diferite şi oportunităţi diferite, anul trecut am considerat că nu este cazul, iar acum că este, însă mereu din punct de vedere profesional".



Tehnicianul, care a câştigat de patru ori Europa League, a fost numit la cârma lui Aston Villa după ce şi-a reziliat contractul cu Villarreal, au anunţat, luni seara, cele două cluburi. Gruparea engleză a indicat că Emery va prelua funcţia de la 1 noiembrie, după ce vor fi efectuate formalităţile legate de permisul său de muncă.



Emery, care le-a mai pregătit, printre altele, pe Sevilla FC, Paris Saint-Germain şi Arsenal, o antrena pe Villarreal din sezonul 2020-21.



La Aston Villa, antrenorul spaniol îi urmează lui Steven Gerrard, demis după înfrângerea de joi cu Fulham (0-3), în etapa a 12-a a campionatului. În dificultate de la începutul sezonului, formaţia din Birmingham ocupă doar locul 14 în Premier League.



Emery se desparte de Villarreal, ocupanta locului şapte în Primera Divison, cu o victorie, 2-1 cu Almeria, duminică, în etapa a 11-a.



Emery, care pe 3 noiembrie va împlini 51 de ani, a câştigat ediţia 2020-2021 a Europa League cu Villarreal, primul trofeu din istoria clubului, iar în sezonul trecut a dus Submarinul galben până în semifinalele Ligii Campionilor, ibericii fiind eliminaţi de Liverpool. El a cucerit primele trei trofee în Europa League cu Sevilla (2014, 2015 şi 2016) şi a pierdut o finală î această competiţie cu Arsenal, în 2019, notează Agerpres.

