Unai Emery,noul antrenor de la Aston Villa: Antrenorii trebuie să fie 'reci şi calculaţi'

"Noi, antrenorii, suntem profesionişti şi trebuie să fim reci şi calculaţi, trebuie să fim conştienţi că există oameni care ne iubesc şi oameni care nu ne iubesc, aşa că trebuie să luam deciziile cu fermitate şi mai ales cu respect. Nu ştiu dacă este aşa pentru toată lumea, dar pentru mine, am încercat să fie astfel", a afirmat Emery.



Plecarea la Aston Villa este "o provocare diferită şi una pe care cred că ar trebui să o accept, şi de aceea am făcut-o", a spus Emery.



El a explicat de ce a renunţat la Villarreal după ce în urmă cu un an nu a dat curs ofertei altei echipe engleze, Newcastle United: "Sunt momente diferite şi oportunităţi diferite, anul trecut am considerat că nu este cazul, iar acum că este, însă mereu din punct de vedere profesional".



Tehnicianul, care a câştigat de patru ori Europa League, a fost numit la cârma lui Aston Villa după ce şi-a reziliat contractul cu Villarreal, au anunţat, luni seara, cele două cluburi. Gruparea engleză a indicat că Emery va prelua funcţia de la 1 noiembrie, după ce vor fi efectuate formalităţile legate de permisul său de muncă.



Emery, care le-a mai pregătit, printre altele, pe Sevilla FC, Paris Saint-Germain şi Arsenal, o antrena pe Villarreal din sezonul 2020-21.



La Aston Villa, antrenorul spaniol îi urmează lui Steven Gerrard, demis după înfrângerea de joi cu Fulham (0-3), în etapa a 12-a a campionatului. În dificultate de la începutul sezonului, formaţia din Birmingham ocupă doar locul 14 în Premier League.



Emery se desparte de Villarreal, ocupanta locului şapte în Primera Divison, cu o victorie, 2-1 cu Almeria, duminică, în etapa a 11-a.



Emery, care pe 3 noiembrie va împlini 51 de ani, a câştigat ediţia 2020-2021 a Europa League cu Villarreal, primul trofeu din istoria clubului, iar în sezonul trecut a dus Submarinul galben până în semifinalele Ligii Campionilor, ibericii fiind eliminaţi de Liverpool. El a cucerit primele trei trofee în Europa League cu Sevilla (2014, 2015 şi 2016) şi a pierdut o finală î această competiţie cu Arsenal, în 2019.

Bătăi de cap pentru Barcelona, în grupele UCL. Xavi: Mai avem o mică speranță

Echipa de fotbal FC Barcelona mai are "o mică speranţă" de calificare în optimile Ligii Campionilor, a opinat antrenorul său Xavi, înaintea meciului de miercuri cu Bayern Munchen, programat pe Camp Nou, de la 22:00, ora României.

"Trebuie să arătăm că putem rivaliza cu astfel de echipe, indiferent de ce se întâmplă la Milano. Există o mică speranţă, dar ştim că va fi foarte complicat. Nu mai avem destinul în mâinile noastre", a subliniat marţi Xavi într-o conferinţă de presă, potrivit AFP.



Barca îşi va cunoaşte soarta chiar înainte de lovitura de începere a meciului. Dacă Inter o va învinge pe modesta Viktoria Plzen (de la 19:45, ora României), formaţia catalană va fi eliminată matematic din cursa pentru optimile de finală.



"Orice s-ar întâmpla, va trebui să păstrăm această mentalitate. Senzaţia de încredere există. Este bună. Dacă nu ne calificăm, va trebui să continuăm", a declarat Xavi. "Am pregătit ceva ca să încercăm să atacăm mai bine, fără să bulversăm sistemul nostru de joc", a adăugat el.



"De multe ori în Liga Campionilor noi n-am fost la înălţime, dar uneori am fost. Aşa s-a întâmplat la Munchen (în primul meci dintre cele două echipe din faza grupelor - n. r.). Am avut victoria în mână, iar acum nu mai depinde de noi, din cauza greşelilor noastre", a recunoscut tehnicianul catalan.



Eric Garcia, care ar urma să fie titular în contextul în care Barca are mai mulţi jucători accidentaţi, a afirmat că el şi coechipierii săi abordează acest meci "ca pe o finală".



"Chiar dacă vom şti rezultatul de la meciul lui Inter, va trebui să jucăm la victorie. Trebuie să respectăm planul stabilit la Munchen, trebuie să jucăm ca acolo. Rezultatul nu a fost bun, dar planul de joc a fost", a spus el.



Tânărul fundaş l-a lăudat pe colegul său Robert Lewandowski, care va juca pentru a doua oară împotriva lui Bayern, la trei luni după ce s-a despărţit de echipa germană. "A venit arătând de ce este un lider. Îţi ajută mult coechipierii, are o experienţă uriaşă, este o mare şansă să-l avem alături de noi. Prefer să joc cu el decât împotriva lui", a spus Eric Garcia.

