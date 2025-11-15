Războiul din Sudan, considerat de emisarul SUA pentru Africa cea mai mare criză umanitară din lume

Din aprilie 2023, Sudanul este devastat de un război care opune armata, condusă de generalul Abdel Fattah al-Burhan, paramilitarilor din Forţele de sprijin rapid (FSR), comandate de fostul adjunct al acestuia, generalul Mohamed Hamdan Daglo.

ONU: Milioane de refugiați și foamete severă

Conflictul a făcut zeci de mii de morţi, 12 milioane de refugiaţi şi a provocat ceea ce ONU a descris drept 'cea mai gravă criză umanitară' actuală din lume, cu stare de foamete declarată în mai multe zone.

După cucerirea oraşului El-Fasher la sfârşitul lui octombrie de către paramilitari după un asediu de 18 luni, ONU a raportat masacre, violuri, jafuri şi deplasări masive de populaţie, iar multiple mărturii şi imagini video arată atrocităţile comise în această regiune ruptă de lume.

'Conflictul din Sudan, din punct de vedere umanitar, este astăzi cea mai mare criză umanitară din lume şi cea mai mare catastrofă umanitară', a declarat Boulos în discuţia avută la Doha, în Qatar.

'În special ceea ce s-a petrecut la El-Fasher în ultimele două-trei săptămâni. Toţi am văzut acele imagini video, acele rapoarte. Aceste atrocităţi sunt absolut inacceptabile. Ele trebuie să înceteze foarte rapid', a adăugat emisarul.

Apelul SUA: Armistițiu umanitar de trei luni

El a indicat că Statele Unite şi partenerii mediatori fac apel la cele două tabere să se înţeleagă asupra unui 'armistiţiu umanitar de trei luni'. 'Le îndemnăm să accepte această propunere şi să o pună în aplicare imediat', a spus Boulos.

În septembrie, SUA, Arabia Saudită, EAU şi Egiptul au lansat un apel comun la un armistiţiu umanitar, care să fie urmat de o încetare a focului permanentă şi de o tranziţie spre un guvern civil, tranziţie la care să nu participe niciuna din părţile în război.

Potrivit lui Boulos, SUA speră ca, împreună cu partenerii, 'să ajungă la un progres în săptămânile următoare' în legătură cu acest plan mai larg.

'Prioritatea absolută rămâne deocamdată aspectul umanitar şi armistiţiul umanitar', a precizat el.

Forţele de sprijin rapid şi-au anunţat recent acordul cu armistiţiul umanitar propus de grupul de mediatori, dar respins anterior de armata sudaneză.

'FSR aşteaptă să înceapă discuţiile privind aranjamentele pentru încetarea ostilităţilor', se spune în comunicatul postat pe canalul lor de Telegram, în care salută eforturile mediatorilor.

De partea sa, şeful armatei sudaneze, Abdel-Fattah Al-Burhan, a declarat că forţele sale continuă 'să învingă inamicul şi să securizeze statul sudanez până la frontierele sale'.

După căderea oraşului El-Fasher, violenţele continuă în regiunea Darfur, dar luptele se concentrează în Kordofan, o regiune strategică din centrul Sudanului, situată între capitala Khartum, controlată de armată, şi Darfur, aflat în mâinile FSR.