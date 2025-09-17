Data publicării:

Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție

Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Accidentul rutier produs duminică în cartierul Primăverii din București, în care a fost implicat Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, continuă să stârnească reacții puternice. Printre cei care au comentat pe larg subiectul se numără și realizatorul TV Mircea Badea, care, în emisiunea sa, a lansat mai multe întrebări legate de modul în care presa din România a prezentat cazul.

Accidentul s-a produs în zona intersecției dintre bulevardele Primăverii și Mircea Eliade, în apropiere de Vila Lac din sectorul 1 al Capitalei. Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o tânără de 23 de ani. Impactul a fost atât de puternic încât a fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare pentru a o scoate pe victimă dintre fiarele contorsionate. Femeia a ajuns la Spitalul Floreasca, unde se află în stare gravă.

Fiul fostului fotbalist din „Generația de Aur” a părăsit locul accidentului și a fost găsit de polițiști abia după 48 de ore. Ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie supus testelor de sânge la INML pentru a se stabili dacă se afla sau nu sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise.

„O să pun o întrebare la care, sigur, nu o să primesc răspuns. E o întrebare retorică. Media din România are ceva teribil cu Ilie Dumitrescu? Adică-l urăște grav media din România pe Ilie Dumitrescu? Cred că răspunsul este da. Dar întrebare, de ce?”, a spus Badea, vizibil surprins de amploarea mediatică a subiectului.

Realizatorul a mărturisit că abia după ce a urmărit imaginile de la accident și-a dat seama că percepția sa inițială, conturată din relatările presei, fusese eronată. „Eu am trăit cu senzația că domnul ăsta, Toto Dumitrescu, a comis accidentul. Și a făcut ceva rău, a rănit o femeie. Și după aia a fugit. Ca să aflu astăzi, când am văzut și eu în sfârșit imaginile, că de fapt, strict pe circulație rutieră, femeia rănită era de vină”, a subliniat acesta.

Badea a analizat și detaliile filmării, insistând asupra ideii că, din punct de vedere rutier, responsabilitatea nu ar fi exclusiv a fiului lui Ilie Dumitrescu. „Domnule, deci eu am trăit cu senzația că Toto Dumitrescu e de vină, în sensul rutier vorbind. Nu! A fost un val de ură că a comis accidentul. N-a prea comis accidentul, cu toată dragostea vă spun”, a comentat realizatorul.

Într-un alt pasaj, acesta a criticat modul în care reporterii au relatat comportamentul tânărului imediat după impact. „Și reporterul era fiert că de ce nu s-a uitat la mașina pe care o lovise, ci s-a ocupat cu prietena lui. El vorbește cu cetățenii din mașina a doua care a fost lovită. Se uită la prietena lui care era pe jos, o ajută să se ridice de jos, de pe caldarâm”, a arătat Badea.

Realizatorul a admis că există aspecte legale clare și că plecarea de la locul accidentului nu poate fi trecută cu vederea. „Asta-i clar, n-ai voie să fugi de la locul accidentului, nu ai voie să consumi substanțe și să te urci la volan. Astea sunt lucruri clare. Doar că, de două zile, eu nu aud decât cum un om foarte rău, care este băiatul lui Ilie Dumitrescu, a făcut ceva îngrozitor”, a adăugat acesta.

Mircea Badea a pus din nou sub semnul întrebării reacția publică și tonul folosit de mass-media: „Eu rămăsesem cu ideea că media din România are ceva cu Ilie Dumitrescu. Dacă acest accident nu era cu băiatul lui Ilie Dumitrescu, era cu un nene care nu era băiatul nimănui cunoscut, nu cred că vorbeam atâta și nici nu cred că problema asta ar fi fost pusă în termenii pe care i-a pus media”.

17 sep 2025, 13:03
