Raportul auditului financiar la primăria S1 pentru anul 2020. Dan Tudorache: Vă mai amintiți ce reacții, acuze și dezinformări au fost

Într-o postare pe Facebook, Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 până în 2020, a scris despre rezultatele auditului financiar efectuat de Curtea de Conturi la Primăria Sectorului 1 pentru anul 2020:

„Am așteptat cu interes raportul auditului financiar al Curții de Conturi, efectuat la Primăria Sectorului 1, pentru anul 2020.

Niciunul dintre scandalurile urmate de acuze nefondate, aruncate în spațiul public, nu a fost confirmat de acest audit.

Vă mai amintiți de tabletele cu care am dotat școlile din Sectorul 1 pentru ca elevii să poată face învățământ online? Ce reacții, acuze și câte dezinformări au fost atunci pe acest subiect? Sau despre achizițiile ADP Sector 1?

Ce conține raportul Curții de Conturi pe aceste teme? Surpriză (neplăcută pentru unii): nimic!“, a scris Dan Tudorache pe Facebook.

Consiliul Local Sector 1 a respins, în şedinţa de marţi, proiectul de rectificare bugetară.



S-au înregistrat 6 abţineri, 9 voturi "împotrivă" şi 12 "pentru".



"Vă fac doar o expunere a ceea ce se doreşte prin această rectificare bugetară. Avem Centrul Caraiman cu 1,9 milioane, unităţi de învăţământ cu 11,2 milioane, absolut necesari aceşti bani, avem salubritatea, de fapt, procesul de deszăpezire şi tot ceea ce înseamnă clorură, sare, sunt 15 milioane, suntem în prag de iarnă, avem alte servicii în domeniul locuinţelor - 1,8 milioane, 500.000 de lei la biserici. Avem 296 de milioane investiţi în grădini, parcuri, 1 milion de lei - educaţie pentru viaţă, 700.000 - taxe şi impozite, 130.000 - Poliţie Locală şi 20 de milioane pentru ADP", a declarat viceprimarul Oliver Păiuşi (USR PLUS).



El a atras atenţia că, în urma respingerii proiectului de rectificare bugetară, 400 de persoane care activează în Centrul Caraiman şi la Romexpo şi "care luptă împotriva pandemiei de COVID-19" nu vor putea fi plătite.



"Pe 29 octombrie s-a votat rectificarea bugetară tocmai ca banii să meargă la Caraiman", a spus consilierul local PSD Daniela Popa. Ea a adăugat că bugetul este ilegal, pentru că, prin nedeclararea arieratelor, nu se mai încasează cotele defalcate de la Guvern.



"Până când primarul Sectorului 1 nu va demara proiectele bugetate de grupul PNL, respectiv de acest Consiliu Local, până nu va demara aceste proiecte care în prezent stau blocate nu avem un motiv pentru care să continuăm cu această rectificare. (...) Niciun proiect important nu e demarat la acest moment în Sectorul 1. V-am solicitat şi un raport cu privire la stadiul acestor proiecte, nu am primit nimic până în acest moment. Nu vom vota această rectificare până nu vom şti care este stadiul proiectelor propuse de grupul PNL în buget în acest an. (...) Până când acest proiect de rectificare nu va conţine şi datoriile, sume restante pe care Primăria Sectorului 1 le are, precum şi sumele necesare achitării execuţiilor bugetare nu vom vota", a declarat viceprimarul Ramona Porumb (PNL), informează Agerpres (citește mai mult AICI).