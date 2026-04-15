Raport CEE: Inflație în urcare și piețe sub presiune din cauza războiului din Orient. România, cea mai afectată de conflict

Oprirea temporară a ostilităților și redeschiderea Strâmtorii Hormuz au fost interpretate inițial ca un semnal pozitiv pentru piețele globale. Imediat după anunțul armistițiului, prețurile la petrol și gaze au scăzut brusc.

Chiar și așa, nivelurile de preț rămân ridicate în termeni istorici. Petrolul situat în zona 90–100 USD pe baril continuă să alimenteze presiuni inflaționiste semnificative în economie.

Fragilitatea din Orientul Mijlociu și revenirea incertă a fluxurilor energetice

Contextul din Orientul Mijlociu s-a dovedit însă instabil. Armistițiul nu a rezistat, iar Strâmtoarea Ormuz a fost închisă din nou la scurt timp după redeschidere.

În plus, discuțiile dintre Statele Unite și Iran nu au dus la niciun acord de pace în weekend, ceea ce a readus tensiunea pe piețe. În acest context, revenirea la fluxuri normale de energie este văzută ca un proces lent, nu imediat. Prețurile materiilor prime au nevoie de timp pentru a reveni la nivelurile de dinaintea conflictului.

Prognozele economice pentru regiunea CEE8

În acest cadru, prognozele economice sunt revizuite, deoarece o parte din efectele negative s-au transmis deja în economie.

Estimările de inflație pentru CEE8 sunt ajustate în creștere. Față de finalul lunii februarie, media este acum cu 0,6 puncte procentuale mai ridicată. Astfel, inflația medie prognozată urcă la 3,8%, comparativ cu 3,2% anterior.

Reacția piețelor

Anunțul armistițiului a declanșat o reacție puternică pe piețe. Petrolul Brent a înregistrat cea mai mare scădere într-o singură zi de după aprilie 2020, coborând spre aproximativ 95 USD pe baril.

Totuși, chiar și la acest nivel, presiunea inflaționistă rămâne prezentă în economie, ceea ce complică perspectiva de stabilizare.

În ceea ce privește evoluția economică, ajustările sunt mai moderate. Ritmul mediu de creștere în CEE8 este revizuit ușor în jos, de la 2,7% la 2,4% pentru 2026.

În majoritatea economiilor din Europa Centrală și de Est, corecțiile sunt relativ similare, între 0,2 și 0,3 puncte procentuale. Tendințe apropiate se observă și pentru estimările din 2027.

România, excepția din raport

România iese în evidență în acest tablou regional. Aici, revizuirea pentru 2026 este mai accentuată, de la 1% la 0,3%. Economia locală a fost deja sub presiune din cauza încetinirii ciclului economic, independent de evoluțiile din Orient. În plus, măsurile de consolidare fiscală au redus dinamica activității, amplificând corecția.

Per ansamblu, Raportul CEE descrie o combinație de factori care menține incertitudinea ridicată: energie volatilă, inflație revizuită în sus și o creștere economică ușor mai slabă, dar încă pozitivă în regiune.

