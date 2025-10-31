€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 17:42 31 Oct 2025 | Data publicării: 17:02 31 Oct 2025

Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, readuse în țară
Autor: Iulia Horovei

1JaWIhRU Bustul domnitorului Grigore Alexandru Ghica din municipiul Iași. Sursa foto: Agerpres
 

Rămășițele pământești ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate și depuse lângă Palatul Culturii din municipiul Iași.

Rămășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate și depuse lângă Palatul Culturii, potrivit primarului municipiului Iași, Mihai Chirica.

Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ale cărui rămășițe sunt înhumate în apropiere de Paris, au fost purtate cu familia moștenitoare, moștenitorul de drept, precum și cu autoritățile franceze, conform sursei citate.

Sursa foto: Wikimedia Commons, Unknown author, Public domain. În fotografie, ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857).

„Domnitorul Grigore Alexandru Ghica va fi astfel adus la Iași, unde sunt înmormântați și alți domnitori care au fost personalități istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu și Alexandru Ioan Cuza. Rămășițele domnitorului vor fi deshumate pe 7 noiembrie, dintr-un cimitir din Franța, și vor fi aduse la București pe 8 noiembrie”, a declarat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Reînhumat în preajma Palatului Culturii

El a mai menționat că procesiunea de reînhumare în țară a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială.

„Va avea loc o procesiune oficială pentru reînhumare. Au existat discuții cu familia privind locul de reînhumare, acesta fiind în preajma Palatului Culturii din Iași și nu va afecta poziția monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt”, a explicat, pentru Agerpres, primarul Mihai Chirica.

Conform acestuia, procedura de aducere în țară și reînhumare a ultimului domnitor al Moldovei va fi una specială, cu un ceremonial dedicat unui șef de stat. De asemenea, va fi construit și un monument funerar.

Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn al Moldovei

Grigore Alexandru Ghica (1807 - 1857) a fost domnitor al Moldovei între 1849 și 1853 și între 1854 și 1856. El a fost ultimul domn al Principatului Moldovei.

„Grigore Alexandru Ghica a fost un domnitor important, inițiator al primului corp de jandarmi din România după modelul francez, a contribuit la dezrobirea romilor și la dezvoltarea Moldovei”, a mai punctat edilul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Grigore Alexandru Ghica
iasi
moldova
reînhumare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Cum ajung, pe o bandă, laureații premiului Nobel la cel mai puternic laser din lume, de la Măgurele. ”Deci tot o bandă, nu s-a putut”
Publicat acum 26 minute
Nou grav accident cu ATV-ul. Tânăr din Vrancea, preluat de elicopterul SMURD
Publicat acum 36 minute
Cine e noul șef al Jandarmeriei București, după ce în urmă cu o zi organizatorul marșului Colectiv a fost amendat
Publicat acum 37 minute
Trump a autorizat operațiuni militare în Venezuela: Timpul lui Maduro se scurge. E prins în capcană
Publicat acum 40 minute
Evacuare de urgență într-un bloc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Oct 2025
Oana Țoiu s-a umplut de ridicol privind militarii americani din România. Care-i explicația?!
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat acum 21 ore si 15 minute
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 29 Oct 2025
Răsturnare de situație cu plecarea Carrefour din România. Ministrul Agriculturii, anunțul zilei / video
Publicat pe 29 Oct 2025
PACEA DE LA BUCUREȘTI! Ciuvică a aflat de ce pleacă o parte din militarii americani din România
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close