Rafila, clarificări privind administrarea pastilelor cu iod. Ce spune ministrul privitor la posibilitatea unui incident nuclear

Alexandru Rafila a fost prezent, luni seară, la România TV, unde a precizat că în 23 iunie a fost emis Ordinul în urma căruia a fost demarată şi campania de informare privind iodura de potasiu și unde a venit cu clarificări privitoare la declarațiile de ieri (citește AICI).

„Eu am încercat să răspund unei întrebări a unui jurnalist care m-a întrebat ce se întâmplă cu pastilele de iodură de potasiu. Noi am rezolvat această problemă din punct de vedere organizatoric încă în urmă cu o lună şi jumătate când la data de 23 iunie am emis un Ordin care precizează circuitul pe care trebuie o persoană care doreşte să îşi procure din timp aceste pastile care nu trebuie administrate, am avut o campanie în acest sens.

Nu trebuie luate în mod preventiv, ci doar dacă apare un incident nuclear care duce la ameninţare legată de creşterea radioactivităţii. Persoanele în vârstă de până la 40 de ani se pot prezenta la medicul de familie, fie că sunt asiguraţi, fie că sunt neasiguraţi, acolo primesc o reţetă simplă, iar cu acea reţetă simplă se duc la una din cele 2.500 de farmacii de unde îşi ridică pastilele de iodură de potasiu pe care le păstrează la domiciliu“, a declarat Alexandru Rafila.

De ce doar cei până în 40 de ani pot lua pastilele

Ministrul a fost întrebat de ce doar cei până în 40 de ani se califică pentru administrarea pastilei de iodură de potasiu.

„Nici eu nu mă calific pentru administrarea iodurii de potasiu şi nici nu o să o iau, indiferent de situaţie. Aşa scrie în prospectul medicamentului şi explicaţia este simplă, după vârsta de 40 de ani, beneficiile administrării de iodură de potasiu sunt minime şi ele se îndreaptă la persoanele cu vârsta de peste 40 de ani, doar celor care se află în imediata vecinătate a locului unde se porduce un incident nuclear.

Ori nu este o situaţie care privească cetăţenii români, sper să nu fim în această situaţie. Atât Zaporojie, cât şi Cernobîl sunt la distanţă apreciabilă de România, deci nu se pune problema expunerii directe în focar la radioactivitate. După vârsta de 40 de ani, administrarea acestei pastile nu aduce beneficii, ci mai degrabă există un risc de hipotiroidie care se instalează după administrarea acestor pastile“, a precizat Rafila.

Alexandru Rafila a subliniat că iniţial s-a dorit distribuirea pastilelor prin cabinetele medicilor de familie.

„Noi am început de o lună şi jumătate această campanie, iniţial am încercat să le distribuim direct prin cabinetele medicilor de familie, dânşii au considerat că nu este potrivit, aşa că am folosit o cale puţin mai lungă în care dânşii eliberează reţeta, iar omul îşi ridică pastilele din farmacie. După prima lună şi jumătate de campanie foarte puţini dintre concetăţenii noştri au făcut acest lucru“, a declarat Alexandru Rafila.

Posibil incident nuclear?

Ministrul a fost întrebat și dacă are informaţii privind un iminent incident nuclear, Rafila a explicat că nu are astfel de informaţii.

„Nu există informaţii (despre un incident nuclear - n.r). Prefer să adoptăm un comportament responsabil, preventiv pentru că, în cazul unei crize, timpul va fi foarte scurt şi se creează panică“, a spus Rafila.

Iodura de potasiu se distribuie gratuit, a mai adăugat ministrul Sănătății.

„Pastilele sunt gratuite. A costat producţia lor, iar costul unei pastile este sub un leu. Au fost produse de Antibiotice Iaşi care are capital majoritar de stat. În funcţie de vârstă se iau maxim 2 pastile pentru o persoană adultă. Pentru un copil, o fracţionare de pastilă, dar noi eliberăm o pastilă, fracţionarea o face părintele“, a mai declarat Alexandru Rafila.

