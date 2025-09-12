Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv

Santa Tecla devine arena unde tinerii jucători români îşi fac debutul în echipa naţională de tenis. Radu David Ţurcanu îl va înfrunta pe experimentatul Marcelo Arevalo în primul meci al întâlnirii din Grupa Mondială II.

Radu David Ţurcanu (19 ani), aflat pe locul 660 ATP la simplu şi 771 la dublu, va juca primul său meci în tricoul României de Cupa Davis. Adversarul său de sâmbătă este nimeni altul decât Marcelo Arevalo, fost lider mondial la dublu şi actual număr 3 ATP la această probă. Deşi Arevalo nu are clasament la simplu, experienţa sa rămâne un avantaj considerabil.

Al doilea duel de simplu al zilei de sâmbătă îi va aduce faţă în faţă pe Gabriel Gheţu (17 ani, 765 ATP la simplu şi 635 ATP la dublu), şi el debutant, şi Cezar Cruz (19 ani), clasat pe locul 1.400 la simplu şi 1.405 la dublu. Partidele vor începe la ora locală 12:00 (21:00, ora României).

Ziua de duminică se va deschide cu partida de dublu dintre Marcelo Arevalo/Cezar Cruz şi perechea românească Mircea - Alexandru Jecan/Bogdan Pavel. Jecan (37 ani), aflat pe locul 153 ATP la dublu, este la debut în echipa naţională, în timp ce Pavel (26 ani, 188 ATP la dublu) are deja trei convocări anterioare în Cupa Davis. Meciul va începe la ora 11:00 (20:00, ora României).



Programul complet al confruntării

După partida de dublu, sunt programate ultimele două meciuri de simplu: Cruz - Ţurcanu şi Arevalo - Gheţu. Căpitanul nejucător al României, Adrian Marcu, a deplasat în El Salvador doar patru jucători: Ţurcanu, Gheţu, Jecan şi Pavel.

De partea cealaltă, echipa gazdă, condusă de Lluis Miralles, îi mai are în lot pe Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu), Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu) şi Donald Hall (28 ani).

România vine după înfrângerea cu 3-1 în faţa Bulgariei, în play-off-ul Grupei Mondiale I, la Craiova. În schimb, El Salvador a trecut de Republica Moldova, scor 3-2, la Santa Tecla, în play-off-ul Grupei Mondiale II. Este prima întâlnire directă dintre cele două naţiuni în Cupa Davis.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News