Data publicării:

Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Sport

Santa Tecla devine arena unde tinerii jucători români îşi fac debutul în echipa naţională de tenis. Radu David Ţurcanu îl va înfrunta pe experimentatul Marcelo Arevalo în primul meci al întâlnirii din Grupa Mondială II.

Radu David Ţurcanu (19 ani), aflat pe locul 660 ATP la simplu şi 771 la dublu, va juca primul său meci în tricoul României de Cupa Davis. Adversarul său de sâmbătă este nimeni altul decât Marcelo Arevalo, fost lider mondial la dublu şi actual număr 3 ATP la această probă. Deşi Arevalo nu are clasament la simplu, experienţa sa rămâne un avantaj considerabil.

Al doilea duel de simplu al zilei de sâmbătă îi va aduce faţă în faţă pe Gabriel Gheţu (17 ani, 765 ATP la simplu şi 635 ATP la dublu), şi el debutant, şi Cezar Cruz (19 ani), clasat pe locul 1.400 la simplu şi 1.405 la dublu. Partidele vor începe la ora locală 12:00 (21:00, ora României).

Ziua de duminică se va deschide cu partida de dublu dintre Marcelo Arevalo/Cezar Cruz şi perechea românească Mircea - Alexandru Jecan/Bogdan Pavel. Jecan (37 ani), aflat pe locul 153 ATP la dublu, este la debut în echipa naţională, în timp ce Pavel (26 ani, 188 ATP la dublu) are deja trei convocări anterioare în Cupa Davis. Meciul va începe la ora 11:00 (20:00, ora României).


Programul complet al confruntării

După partida de dublu, sunt programate ultimele două meciuri de simplu: Cruz - Ţurcanu şi Arevalo - Gheţu. Căpitanul nejucător al României, Adrian Marcu, a deplasat în El Salvador doar patru jucători: Ţurcanu, Gheţu, Jecan şi Pavel.

De partea cealaltă, echipa gazdă, condusă de Lluis Miralles, îi mai are în lot pe Diego Duran (20 ani, 1.658 ATP la simplu), Juan Carlos Fuentes Vasquez (20 ani, 1.999 ATP la simplu) şi Donald Hall (28 ani).

România vine după înfrângerea cu 3-1 în faţa Bulgariei, în play-off-ul Grupei Mondiale I, la Craiova. În schimb, El Salvador a trecut de Republica Moldova, scor 3-2, la Santa Tecla, în play-off-ul Grupei Mondiale II. Este prima întâlnire directă dintre cele două naţiuni în Cupa Davis.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
12 sep 2025, 23:07
CM 2026: Peste 1,5 milioane de suporteri s-au înscris pentru cumpărarea de bilete
12 sep 2025, 11:49
Carlos Alcaraz, relație cu un model american. Cine este iubita spaniolului, cu șase ani mai mare
11 sep 2025, 12:24
Reacția lui Mircea Lucescu întrebat dacă își va da demisia după Cipru - România
10 sep 2025, 08:32
Cipru - România 2-2. Situație extrem de complicată pentru calificarea la Cupa Mondială 2026
09 sep 2025, 21:18
Anca Todoni merge mai departe la San Sebastian. Optimile WTA 125 o așteaptă
09 sep 2025, 20:34
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Posibile adversare de foc pentru România la barajul pentru CM 2026
09 sep 2025, 10:27
Surpriză în calificările pentru Cupa Mondială. Suedia, învinsă de Kosovo / Rezultatele zilei
09 sep 2025, 04:50
Carlos Alcaraz, la al șaselea titlu de Mare Șlem, după victoria împotriva lui Sinner la US Open
08 sep 2025, 08:06
Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
07 sep 2025, 22:21
Ilie Năstase nu renunţă la războiul cu Serena Williams. Ce a spus despre noul look al fostei sportive
07 sep 2025, 16:52
Legendele au spus „da”: Tyson și Mayweather se pregătesc pentru unul dintre cele mai așteptate meciuri din istoria boxului
07 sep 2025, 15:57
 Arina Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open
07 sep 2025, 05:33
Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, mesaj subtil pentru Mircea Lucescu: La 80 de ani, sper să fiu pe plajă
06 sep 2025, 10:48
Donald Trump, prezent la finala US Open dintre Alcaraz și Sinner
06 sep 2025, 09:32
Mircea Lucescu, declarație controversată după înfrângerea umilitoare: "Jocul nu a fost catastrofal"
06 sep 2025, 08:13
România - Canada, meci amical. SCOR FINAL
05 sep 2025, 20:00
US Open.  Arina Sabalenka și Amanda Anisimova în finala turneului
05 sep 2025, 09:45
Cine va intona imnul național la meciul României cu Canada
04 sep 2025, 18:20
FCSB, echipa lui Gigi Becali, amendată de UEFA cu 30.000 € după incidentele rasiste
04 sep 2025, 13:27
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe
04 sep 2025, 10:09
ARO Câmpulung, victorie la debutul în noul sezon de Liga III
03 sep 2025, 13:31
Daniel Bîrligea nu va putea evolua în meciurile României cu Canada și Cipru
01 sep 2025, 21:19
Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane
01 sep 2025, 10:03
US Open: Sabalenka și Pegula, calificate fără emoții în sferturi
01 sep 2025, 09:02
Constantin Popovici a scris istorie pentru România - a urcat pe podiumul Cupei Mondiale la sărituri de la mare înălțime
01 sep 2025, 08:20
Jaqueline Cristian, învinsă de Amanda Anisimova la US Open. Ce premiu va câștiga sportiva
31 aug 2025, 08:38
Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat
30 aug 2025, 23:37
Liga Campionilor: PSG - FC Barcelona, Real Madrid - Manchester City și Inter - Liverpool, între derby-urile competiției
29 aug 2025, 09:30
 Jaqueline Cristian,  în premieră,  în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova 
29 aug 2025, 08:39
FCSB 3 – 0 Aberdeen: Roș-albaștrii se califică în Europa League
28 aug 2025, 21:39
Amendă uriașă primită de Daniil Medvedev, după comportamentul de la US Open
28 aug 2025, 11:37
ARO Câmpulung Muscel începe noul sezon din Liga III. Ce şanse are în noul an
27 aug 2025, 11:24
Sorana Cîrstea,  în turul al doilea la US Open 
27 aug 2025, 11:14
Echipe surpriză calificate în Liga Campionilor: FC Pafos, Kairat şi Bodo/Glimt
27 aug 2025, 08:26
Jaqueline Cristian, victorie-fulger la US Open. Românca s-a calificat în turul doi după doar 65 de minute
27 aug 2025, 03:28
Carlos Alcaraz și-a explicat schimbarea radicală de look, după victoria în primul tur de la US Open - FOTO în articol
26 aug 2025, 11:47
Gabriela Ruse - Daria Kasatkina, rezultat în primul tur la US Open 
26 aug 2025, 10:23
A murit o campioană de Wimbledon/ Doliu în tenis
26 aug 2025, 10:08
Ce scrie presa italiană după debutul lui Chivu pe banca lui Inter Milano în Serie A
26 aug 2025, 10:18
US Open. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pe panoul principal al turneului
25 aug 2025, 15:08
Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol
25 aug 2025, 11:12
Prăpastie între Universitatea Craiova și FCSB în clasamentul Superligii: Becali: Sunt praf și pulbere, epavă!
25 aug 2025, 08:33
FCSB, un singur punct în ultimele 5 etape. A pierdut acasă cu FC Argeş
24 aug 2025, 23:45
Amalia Lică a cucerit a doua medalie din istoria gimnasticii ritmice româneşti, la Rio
24 aug 2025, 23:27
CFR Cluj a încasat 11 goluri în 3 zile. După umilinţa din Suedia, vicecampioana pierde şi la Galaţi, cu Oţelul
24 aug 2025, 18:25
Cristi Chivu a anunţat echipa favorită la titlu în Serie A, înainte de debutul oficial pe banca lui Inter
24 aug 2025, 18:22
De ce e Premier League cel mai tare campionat din lume. Un critic literar trage concluziile despre... fotbal
24 aug 2025, 16:39
România U16 feminin rămâne în elita baschetului european: Locul 9 la Eurobasket
24 aug 2025, 16:02
Dinamo, victorie în deplasare în faţa celor de la U Cluj
23 aug 2025, 23:44
Sorana Cîrstea este marea campioană de la turneul WTA din Cleveland
23 aug 2025, 23:41
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Adevărul din spatele roșiilor lucioase: Trucuri ca să le deosebești pe cele bio de cele coapte artificial
acum 32 de minute
Radu Ţurcanu şi Marcelo Arevalo vor deschide meciul El Salvador - România, din Cupa Davisv
acum 33 de minute
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
acum 59 de minute
Marea Britanie pregătește un plan de consolidare a Flancului Estic
acum 1 ora 39 minute
Mini Joy, nou centru de dezvoltare pentru copii între 1,8 și 3 ani, s-a deschis în Târgu Mureș
acum 1 ora 40 minute
Polonia cere Statelor Unite o reacție fermă după incidentul cu drone rusești
acum 1 ora 49 minute
Vrei să reduci zahărul din alimentația ta? Află ce îndulcitor ți se potrivește cel mai bine
acum 1 ora 50 minute
Autoritatea profesorilor, tot mai subminată de regulamente și părinți. Prof. Andreia Bodea spune ce se întâmplă, de fapt, în școli / video
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel