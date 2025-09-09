Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea și componente americane 

Potrivit unei postări pe Facebook a lui Vladislav Vlasiuk, șeful politicii de sancțiuni pentru președinția ucraineană, 35 dintre componentele rachetei erau fabricate în SUA. O componentă provenea din Japonia, alta din Regatul Unit și alta din Suedia. Cinci au fost fabricate în Belarus, iar 57 în Rusia.



Ucraina solicită partenerilor săi occidentali să ia măsuri pentru ca sancțiunile împotriva Rusiei să fie puse în aplicare, în condițiile în care Moscova continuă să importe componente pentru armele sale de la aliații Kievului prin intermediul unor terțe părți.



Oficialul ucrainean pentru politica de sancțiuni prezidențiale a menționat printre companiile care au furnizat componentele găsite în rachetă compania japoneză Fujitsu și companiile americane Texas Instruments, Analog Devices și Altera.



Vlasiuk a mai spus că numărul de componente din Europa și SUA găsite în rachetele rusești a scăzut față de anii precedenți. El a adăugat că Rusia folosește acum mai multe componente fabricate în țară sau în Belarus, indicând faptul că Moscova s-a adaptat situației pentru a deveni mai puțin dependentă de Occident în această privință.



'Într-adevăr, o rachetă de croazieră 9M727 Iskander a lovit clădirea guvernului; mai precis, o parte a rachetei', a spus Vlasiuk în mesajul său.



Informația conform căreia sediul guvernului ucrainean a fost lovit de o rachetă rusă Iskander care transporta muniție cu fragmentație a fost dezvăluită anterior de ambasadoarea UE la Kiev, Katarina Mathernova, după o vizită la clădirea avariată alături de alți diplomați și de prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko. Mathernova a declarat totodată că impactul a fost direct și deliberat.



Vlasiuk a adăugat, așa cum declarase anterior și diplomata europeană, că încărcătura rachetei nu a explodat la impactul cu clădirea, unde a izbucnit un incendiu din cauza combustibilului rachetei Iskander.



Atacul rus asupra sediului guvernului din Kiev reprezintă o escaladare fără precedent în acest război și sugerează că Ucraina nu dispune de suficiente instrumente de apărare antiaeriană pentru a-și proteja cele mai importante centre decizionale. Rusia nu a mai atacat anterior instituții ucrainene de un asemenea nivel. (Agerpres)

