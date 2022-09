Puține persoane știu prin ce au trecut Alexandru Arșinel și Stela Popescu înaintea unui spectacol de la Eforie / video

„Eram cu Stela la 2 Mai, aveam spectacol, am adormit amândoi, ca niciodată. Deodată, o aud de sus, ea dormea la etaj: Sandule, Sandule! Dă, măi, da. Păi noi avem spectacol la 7 la Eforie. De acolo plecam în altă parte. Ce facem, că nu mai ajungem? Zic: Ne îmbrăcăm de acasă. Și ne-am îmbrăcat în travestiți. Eu în Didina, ea în Benone. Și ne-am urcat în mașină, aveam un Mercedes Cobra - ce mașină! Cred că e ultima pe care au făcut-o nemții cu adevărat. Când am ieșit din Mangalia, s-a oprit mașina, ca niciodată! Am oprit pe dreapta. Ea s-a dus mai jos, eu mai sus, că-i speriam la cum arătam. A oprit la ea, s-a urcat și zice: Ia-o și pe doamna. Ne-a dus la spectacol, ne-a și întors înapoi la mașină, a remorcat-o și ne-a ajutat să ajungem în 2 mai înapoi. A fost un moment șocant, dacă era și filmat, era unul dintre momentele bune de comedie realizat de mine și Stela”, spunea Alexandru Arșinel în cadrul unui interviu acordat DCNews în urmă cu patru ani.

Actorul Alexandru Arşinel a murit joi la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, au declarat, pentru Agerpres, surse medicale. Alexandru Arşinel se afla internat la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti din 15 septembrie pentru tratarea unor leziuni cauzate de repaosul prelungit la pat. „Având în vedere istoricul medical şi pentru a-l avea sub o supraveghere mai atentă, s-a hotărât, ulterior, transferarea dumnealui în secţia de ATI”, informa, pe 20 septembrie, unitatea medicală. Actorul a mai fost internat şi luna trecută, la Institutul Clinic Fundeni.

Pentru întreaga activitate artistică în teatrul de revistă precum și cea managerială a luat numeroase premii, medalii, ordine, dintre care amintim:

- Premiul Special UNITER pentru Teatrul de Revistă (2000);

- Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor - "Arta Spectacolului, în semn de apreciere a întregii activități și pentru dăruirea și talentul interpretativ pus în slujba artei scenice și a spectacolului” (2004),

- Premiul pentru spectacolele de musical acordat la Gala Premiilor revistei 'Actualitatea Muzicală' a UCMR (2008),

- Premiul de Excelență la Gala Premiilor „Confidențial”pentru Management și pentru întreaga carieră artistică (2009, 2010),

- Premii de Excelență și Premii Speciale la mai multe ediții ale Galelor Superlativelor VIP, Premiul de Excelență și Premiul de Popularitate la Categoria „Actori” la Gala Celebrităților Anului 2010,

- Medalia de Onoare a Federației Comunității Evreiești din România “pentru activitatea artistică prodigioasă dedicată teatrului românesc, pentru o viață de om exemplară, dăruită înțelegerii și apropierii dintre oameni, pentru un mare actor a cărui carieră se revărsă cu strălucire asupra scenei și publicului său” (2010),

- Premiul Special și Diploma de Onoare oferite de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național cu ocazia aniversării a 50 de ani de carieră (2012),

- Premiul Special „Ambasadorul Teatrului Românesc” la Gala Premiilor VIP pentru management de succes și pentru activtatea desfășurată la Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase” (2013), de patru ori pe podium la Categoria „Cel mai bun actor” la Gala „Zece pentru România”.

Alexandru Arșinel a jucat în sute de emisiuni de divertisment la radio și la toate posturile de televiziune, pe scenele din țară și străinătate, dar și în numeroase producții cinematografice și seriale TV: „Vacanță la mare” - 1962, „Cerul începe la etajul trei” - 1967, Ultimele zile ale verii (1976), 'Ana și hoțul" - 1981, 'Ca-n filme - 1983, Vară sentimentală (1986), Colierul de turcoaze (1986), În fiecare zi mi-e dor de tine' - 1987, 'Miss Litoral - 1990, 'Băiatul cu o singură bretea-1991, 'A doua cădere a Constantinopolului - 1994, 'Paradisul în direct' - 1997, ”Sexy Harem Ada-Kaleh” - 2001, ”'Războiul sexelor', 2007 - 2008 sau 'Toată lumea din familia noastră' - 2012. A realizat dublaje în filme de animație, fiind vocea Ursului Baloo în fimele „Cartea Junglei” („Jungle Book”) și „Cartea Junglei 2” („Jungle Book 2”) și a Șerifului în filmele „Mașini” („Cars”) și „Mașini 2” („Cars 2”). A fost Micul John în „Robin Hood” și maestrul Auguste Gusteau în filmul „Ratatouille”.

