Eșec diplomatic la Moscova: Putin, forțat să amâne summitul ruso-arab din cauza absențelor masive

Summitul ruso-arab, planificat de luni de zile ca o demonstrație a influenței lui Vladimir Putin în Orientul Mijlociu, a fost amânat pe termen nedefinit după ce majoritatea liderilor invitați au refuzat să participe. Evenimentul, anunțat cu fast la Moscova, trebuia să confirme rolul Rusiei ca mediator și partener strategic în regiune, însă realitatea a fost cu totul alta: abia câțiva participanți și-au confirmat prezența, printre care președintele Siriei și secretarul general al Ligii Arabe. În lipsa unui număr semnificativ de invitați, Kremlinul a fost nevoit să suspende reuniunea, programată inițial pentru miercuri.

În același timp, atenția internațională s-a mutat în Egipt, unde Donald Trump, împreună cu președintele Abdel Fatah al-Sisi, a reunit zeci de lideri din Orientul Mijlociu și Europa la summitul pentru pace în Gaza. Imaginile de la Sharm el-Sheikh, cu liderii dorind „să fie fotografiați alături de el (nr. Donald Trump)”, au contrastat puternic cu absența Rusiei de la masa negocierilor.

Declinul influenței diplomatice a Moscovei în regiune

Experții consideră că evenimentele recente reflectă declinul influenței diplomatice a Moscovei în regiune. „Rolul diplomatic al Rusiei în Orientul Mijlociu a scăzut ca urmare a războiului din Ucraina”, a explicat analista Hanna Notte, expert în politică externă rusă. „Când vine vorba de marile evoluții, actorii importanți din regiune nu mai privesc spre Moscova”.

Timp de ani de zile, intervenția militară din Siria i-a asigurat Kremlinului o poziție puternică și prezență navală în Mediterană, însă invazia Ucrainei a schimbat complet prioritățile. Resursele redirecționate spre front au redus sprijinul oferit regimului Assad, iar aliatul Iran s-a confruntat cu multiple atacuri israeliene. În același timp, deși Rusia a menținut legături cu Hamas și Autoritatea Palestiniană, nu a fost implicată în negocierile pentru încetarea focului din Gaza, pierzând un rol esențial pe care îl deținea odinioară.

Surse apropiate Kremlinului vorbesc despre frustrare și iritare la Moscova

Putin a încercat să explice amânarea summitului printr-o justificare diplomatică, spunând că evenimentul a fost reprogramat „pentru a nu interfera” cu inițiativa de pace promovată de Donald Trump. „Dacă Trump reușește să realizeze tot ce și-a propus, ar fi un eveniment cu adevărat istoric”, a declarat liderul rus în timpul unei vizite în Tadjikistan. În spatele acestei declarații însă, surse apropiate Kremlinului vorbesc despre frustrare și iritare la Moscova. Ministrul de externe Serghei Lavrov a afirmat că Rusia „nu ar refuza să participe la eforturile de soluționare a crizei din Orientul Mijlociu dacă ar fi invitată”, dar a precizat că Moscova „nu își va impune serviciile”.

Dmitri Medvedev a reacționat și el, criticând acordul promovat de Trump, pe care l-a numit insuficient: „Eliberarea ostaticilor israelieni și a prizonierilor palestinieni este, desigur, un lucru bun, dar nu va rezolva nimic. Până nu va fi creat un stat palestinian veritabil, în conformitate cu rezoluțiile ONU, nimic nu se va schimba. Războiul va continua. Toată lumea știe asta”.

Declinul influenței ruse nu se limitează însă la Orientul Mijlociu

Declinul influenței ruse nu se limitează însă la Orientul Mijlociu. În fostele zone de influență sovietice, precum Asia Centrală și Caucaz, state ca Armenia, Kazahstan sau Azerbaidjan își redefinesc tot mai vizibil relațiile externe. Recent, Donald Trump a intermediat un acord între Erevan și Baku, aflat în conflict de decenii, care oferă SUA un rol strategic în dezvoltarea unui coridor comercial regional – „Trump Route for International Peace and Prosperity” (nr. "Ruta Trump pentru Pace Internațională și Prosperitate"). Ambii lideri, armean și azer, au fost prezenți la summitul egiptean, semnalând schimbarea echilibrului geopolitic.

Kremlinul anunță acum că intenționează să reprogrameze summitul Rusia–Lumea Arabă în noiembrie, însă analiștii rămân sceptici. „Un astfel de summit are o valoare simbolică pentru Rusia, dar nu îi redă rolul de jucător major în regiune”, a concluzionat Hanna Notte, conform The Guardian.