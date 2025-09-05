Putin, declarații despre acordul de pace privind Ucraina: „Vă rugăm să veniți în Rusia, vom asigura securitatea”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut vineri o serie de declarații la Forumul Economic din Vladivostok, abordând atât subiectul unui potențial acord de pace privind Ucraina, cât și relațiile Moscovei cu Washingtonul, Beijingul și Uniunea Europeană.

Liderul de la Kremlin a precizat că Rusia este „pregătită pentru contacte și pentru un summit cu Ucraina”, dar a avertizat că există obstacole juridice și politice majore care complică orice înțelegere, conform Reuters.

„Avem un dialog deschis cu Trump, dar nu am vorbit încă direct cu el”, a spus Putin, subliniind că orice discuție privind viitorul Ucrainei trebuie să aibă în vedere garanții ferme pentru securitatea Rusiei.

În ceea ce privește desfășurarea de trupe străine pe teritoriul ucrainean, liderul rus a avertizat: „Presupunem că aceste forțe vor fi ținte legale pentru lovituri. Nu văd niciun sens în desfășurarea lor în Ucraina dacă există un acord de pace”.

Putin a insistat că Rusia va respecta acordurile semnate, însă a pus sub semnul întrebării disponibilitatea Kievului de a se angaja într-un dialog real: „Vedem că Kyivul cere contacte, sunt pregătit pentru contacte, dar nu văd un sens mare”.

Totodată, el a menționat că Moscova ar fi dispusă să găzduiască un summit ruso-ucrainean, dând asigurări că „cel mai bun loc pentru asta este Moscova” și că „Vom asigura securitatea”.

În privința perspectivei europene a Ucrainei, Putin a admis că „potențiala aderare la UE este dreptul său legal”, dar a catalogat aderarea la NATO drept „complet inacceptabilă pentru Rusia”.

Pe plan internațional, președintele rus a anunțat și măsuri de reciprocitate față de Beijing, după ce China a decis să elimine temporar regimul de vize pentru cetățenii ruși.

„Rusia va răspunde în mod similar. Vom elimina vizele pentru cetățenii chinezi, în baza unui regim reciproc”, a declarat Putin, adăugând că această măsură va contribui la intensificarea schimburilor economice și turistice între cele două țări.

De asemenea, Putin a declarat vineri că orice trupe occidentale desfășurate în Ucraina ar fi ținte legitime de atac pentru Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că 26 de țări s-au angajat să ofere garanții de securitate postbelice Ucrainei, inclusiv o forță internațională pe uscat, pe mare și în aer.

